Napoli 1-1 Milan (tot: 1-2): rossoneri in semifinale

Il derby è dell'AC Milan, che conquista un pareggio d'oro allo stadio Maradona e torna in semifinale di UEFA Champions League 16 anni dopo. Finisce qui la corsa del Napoli, che per la prima volta nella sua storia s'è affacciato ai quarti di finale della massima competizione europea.

Gli eroi del giorno parlano francese, Olivier Giroud e Mike Maignan: il bomber segna il gol che indirizza il match, il portiere para un rigore di Khvicha Kvaratskhelia e si inchina solo al 93' al colpo di testa di Victor Osimhen. Quanto basta per passare il turno.

È stata una partita intensa, forse poco spettacolare ma molto combattuta. Meglio il Milan nel primo tempo, con Giroud che fa e disfa. Anzi, prima disfa e poi fa: al 22' si fa parare un calcio di rigore da Alex Meret, al 28' sbaglia un'occasione ancora più comoda a tu per tu col portiere e al 43' fa finalmente centro al terzo tentativo. Il merito, però, è tutto di Rafael Leão, che ruba palla a Tanguy Ndombélé nella sua metà campo e si fa 70 metri palla al piede seminando avversari prima di lasciare al bomber francese l'onore del gol.

Il Napoli gioca col cuore ma sembra senza benzina dopo la prima parte di stagione a tutta velocità. Polveri bagnate là davanti, gli azzurri sono venuti meno proprio lì dove avevano stupito l'Europa collezionando gol su gol. Simon Kjær e Fikayo Tomori fanno buona guardia su Osimhen, Kvaratskhelia ha un po' di spazio in più ma raramente riesce a liberarsi della morsa di Davide Calabria e quando pure ci riesce alza troppo la mira davanti alla porta. L'unica vera grande occasione arriva così all'82' ma come Giroud anche Kvara si fa parare il calcio di rigore, destro a incrociare respinto in corner da Maignan. E la rete di Osimhen - colpo di testa in mischia su cross di Giacomo Raspadori dalla destra - arriva troppo tardi per cambiare le sorti del doppio confronto.

Finisce 1-1. E fa festa il Milan, di nuovo tra le prime quattro d'Europa.

PlayStation® Player of the Match: Rafael Leão (Milan)

"Sublime nelle sue azioni d'attacco. Ha conquistato un rigore e ha confezionato un assist alla Maradona per il primo gol, particolarmente appropriato considerando la sede della sfida. Il Napoli non è riuscito a contenerlo e il Milan ha sfruttato il suo talento e la sua forma per raggiungere la semifinale.

Panel Osservatori Tecnici UEFA

Rafael Leão con il premio di Player of the Match AC Milan via Getty Images

Formazioni

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (Østigård 74'), Juan Jesus, Mário Rui (Olivera 34'); Ndombélé (Elmas 63'), Lobotka, Zieliński (Raspadori 74'); Politano (Lozano 34'), Osimhen, Kvaratskhelia

Milan: Maignan; Calabria, Kjær, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Krunić; Brahim Díaz (Junior Messias 59'), Bennacer, Rafael Leão (Saelemaekers 84'); Giroud (Origi 68')