Chelsea - Real Madrid, anteprima quarti di finale Champions League: dove guardarla, orario e formazioni

Chelsea e Real Madrid si affrontano martedì 18 aprile al ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League.

Chelsea - Real Madrid in breve Quando: martedì 18 aprile (21:00 CET)

Dove: Stamford Bridge, Londra

Cosa: ritorno quarti di finale di UEFA Champions League

Situazione attuale: andata 0-2

La vincente affronterà Man City o Bayern in semifinale e giocherà in casa all'andata



Dove guardare Chelsea - Real Madrid in TV

Cosa devi sapere?

Highlights: Real Madrid - Chelsea 2-0

Il Chelsea ha rimontato al ritorno contro il Dortmund per arrivare ai quarti di finale, ma il suo prossimo compito sarà ancora più difficile dopo la sconfitta per 2-0 in Spagna con gol di Karim Benzema e Marco Asensio. Anche nella stessa fase della scorsa stagione, però, era sotto di due gol dopo il primo incontro, ed è andato sul 3-0 al Santiago Bernabéu al ritorno. Le Merengues sono riuscite a vincere ai tempi supplementari e stavolta saranno più diffidenti contro la squadra di Frank Lampard a Stamford Bridge.

Formazioni dell'andata*

Chelsea: Kepa; Koulibaly, Thiago Silva, Fofana; James, Kanté, Enzo Fernández, Kovaćič, Chilwell; Sterling, João Félix



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modrić; Rodrygo, Benzema, Vinícius Júnior

*Probabili formazioni a seguire

Kroos: 'Siamo stati superiori'

Statistiche

Chelsea

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): SSPSPV

Situazione attuale: 11° in Premier League

Real Madrid

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VSVVSV

Situazione attuale: 2° in Liga

Le parole degli allenatori

Lampard: 'La partita è ancora aperta'

Frank Lampard, allenatore ad interim Chelsea: "Sarà una bella lotta. Di sicuro dobbiamo salire di livello. Dobbiamo capire alcuni dettagli del nostro gioco e, con la nostra mentalità, essere più propositivi. Se ci riusciamo possiamo farcela. Ho già vissuto serate come la prossima a Stamford Bridge".

Carlo Ancelotti, allenatore Real Madrid: "Siamo soddisfatti del risultato [dell'andata] e della nostra prestazione, ma non è ancora finita. Dobbiamo lottare e sacrificarci per altri 90 minuti a Stamford Bridge. Il Chelsea le proverà tutte la prossima settimana".