Porto-Inter 0-0: I Nerazzuri volano ai quarti

L'Inter resiste in casa del Porto e stacca il biglietto per i quarti di finale della UEFA Champions League per la prima volta dal 2011. I nerazzurri si difendono con il cuore e si qualificano anche grazie alle splendide parate di Andrè Onana, vero eroe della doppia sfida, e a un pizzico di fortuna nel finale.

La partita minuto per minuto e tutti i commenti



Simone Inzaghi sceglie Edin Džeko come spalla di Lautaro Martínez. Milan Škriniar recupera solo per la panchina e tocca a Matteo Darmian il ruolo di braccetto destro della difesa a tre con Denzel Dumfries e Federico Dimarco che spingono sulle fasce. Regia affidata a Hakan Çalhanoğlu.



Highlights: Inter - Porto 1-0



La prima occasione è per il Porto ma Onana vola per deviare con le punte delle dita la forte conclusione da fuori di Mateus Uribe. Dall’altra parte Nicolò Barella libera al tiro Džeko, ma Diogo Costa si fa trovare pronto.

Il primo tempo è equilibrato e piuttosto avaro di palle gol. Dimarco salva l’Inter con un grande intervento in scivolata sul tiro a botta sicura di Evanilson. La ripresa si apre con un altro gran tiro da fuori di Uribe che questa volta sfiora la traversa.

Le due squadre giocano sempre con grande intensità e non concedono spazi. Continua a regnare l'equilibrio, è chiara la sensazione che la sfida si possa decidere con un episodio.

Inzaghi mette dentro Romelu Lukaku e perde Alessandro Bastoni per infortunio. Al suo posto Stefan de Vrij. Per il finale entrano anche Škriniar e Brozović. Il Porto ci prova fino alla fine. Dumfries salva sulla linea, Onana si supera su Mehdi Taremi e poi viene salvato dalla traversa sul colpo di testa di Marko Grujić. Tutto nei minuti di recupero. La festa Inter può iniziare.

PlayStation® Player of the Match: Hakan Çalhanoğlu (Inter)

"Una presenza stabile nella prestazione difensiva dell'Inter. Sempre disciplinato a centrocampo, calmo, affidabile nei passaggi e bravo anche a rubare palla".

Panel Osservatori Tecnici UEFA

Onana in presa AFP via Getty Images

Tabellino

Porto: Diogo Costa; Pepê, Fábio Cardoso, Marcano, Zaidu (Wendell 85'); Eustáquio (André Franco 70'), Uribe (Namaso 85'), Grujić, Galeno; Evanilson (Toni Martínez 70'), Taremi

Inter: Onana; Darmian (Škriniar 80'), Acerbi, Bastoni (De Vrij 74'); Dumfries, Barella (Brozović 80'), Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco (D'Ambrosio 70'); Martínez, Džeko (Lukaku 70')