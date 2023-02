Cody Gakpo parla del Liverpool e della sfida con il Real Madrid

Dopo un autunno fantastico con il PSV Eindhoven, l'attaccante Cody Gakpo ha lasciato i Paesi Bassi per il Liverpool ed è pronto al debutto agli ottavi di UEFA Champions League contro il Real Madrid.

Il giocatore, 23 anni, parla a UEFA.com della sua nuova vita ad Anfield e della prospettiva di affrontare i campioni d'Europa.

Highlights di Gakpo nella fase a gironi con il PSV 

Perché ha scelto Liverpool

Quando ho sentito che c'era la possibilità, non ho avuto dubbi, avevo una buona sensazione. Certo, è un grande club, ma per me tutto aveva un senso.

Cambiare squadra a stagione in corso è strano. Normalmente fai il precampionato e inizi da zero, mentre in questo caso devi metterti subito al lavoro e hai partite importanti. È un'emozione essere in un posto nuovo: non conosci nessuno e devi abituarti, ma devo dire che tutti mi hanno fatto subito sentire a casa. È un club molto caloroso e i tifosi sono fantastici. È davvero bello essere qui.

Cody Gakpo in allenamento lunedì Liverpool FC via Getty Images

I nuovi compagni di squadra

Stare con ragazzi come [Mohamed] Salah e [Darwin] Núñez è fantastico, è bello cercare il gol insieme. Stiamo iniziando ad abituarci l'uno all'altro e penso che andrà tutto bene.

Cominciamo anche a entrare più in sintonia, ci vuole solo tempo. Come ho detto, nel precampionato hai tempo per conoscerti, ma in questo caso non abbiamo avuto tempo e le cose sono andate un po' diversamente dal solito.

Rush attende Liverpool-Madrid

Le sue qualità

Da me, il Liverpool può aspettarsi gol e una buona circolazione di palla. Posso portare il gioco dal centrocampo all'attacco, avanzare tra le linee con la palla e poi scattare verso la porta. È una delle mie qualità, una delle cose che posso dare a questo club.

Spesso mi chiedono quale sia il mio ruolo preferito. Nelle ultime tre stagioni ho giocato soprattutto a sinistra, ma ai Mondiali ho giocato anche al centro, da numero 10. L'importante è che io giochi. Se sto al centro, ho più possibilità di andare avanti con la palla. Sulla sinistra capita meno, ma non ho preferenze, sono solo contento di giocare.

Ottavi di finale di Champions League: Liverpool-Real Madrid

La sfida al Real Madrid

[La prima partita] è molto importante. Come si dice dalle mie parti, il primo colpo vale metà della battaglia. Se parti bene in casa e vinci con il maggior numero di gol possibile, la tua posizione per il ritorno è nettamente migliore. Certo, non è mai così facile, soprattutto contro il Real Madrid, ma questo è l'obiettivo.

È una squadra molto esperta e matura, soprattutto in attacco con [Karim] Benzema e Vinicius [Júnior] e a centrocampo con [Luka] Modrić e [Toni] Kroos. Sono tutti ottimi giocatori dalle grandi qualità individuali, ma vale anche per noi. Potrebbe essere una bellissima sfida.

