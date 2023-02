Riepilogo fase a gironi Champions League: il Tottenham, lo specialista dei minuti finali

Gli Spurs per l'intero girone sono stati protagonisti di rimonte al cardiopalma e vittorie nei minuti finali, come quella all'ultima giornata maturata nei minuti di recupero che è valsa il primo posto alla squadra di Antonio Conte.

Ottavi di finale: Milan - Tottenham

La stagione del Tottenham

Prima Gruppo D: V3 P2 S1 GF8 GS6

Miglior marcatore: Heung-Min Son, Richarlison (2)

07/09: Tottenham - Marseille 2-0 (Richarlison 76' 81')

13/09: Sporting CP - Tottenham 2-0 (Paulinho 90', Arthur Gomes 90'+3')

04/10: Frankfurt - Tottenham 0-0

12/10: Tottenham - Frankfurt 3-2 (Son 20' 36', Kane 28'rig.; Kamada 14', Alidou 87')

26/10: Tottenham - Sporting CP 1-1 (Bentancur 80'; Edwards 22')

01/11: Marseille - Tottenham 1-2 (Mbemba 45'+2'; Lenglet 54', Højbjerg 90'+5')

La stagione in breve: non è stato facile, ma gli Spurs hanno sempre trovato una via d'uscita.

Reporter Tottenham oer UEFA.com Il Gruppo D è stato il più combattuto della Champions League di questa stagione e ci ha regalato un finale al cardiopalma. Gli Spurs avevano l'abitudine di iniziare le partite con lentezza e nello 'spareggio' di Marsiglia il copione è stato lo stesso. Dopo aver acciuffato il pari nei minuti finali della sfida casalinga contro lo Sporting CP alla quinta giornata, il Tottenham deve aver temuto di ripetere la stessa situazione in Francia, prima dell'emozionante gol della vittoria siglato da Pierre-Emile Højbjerg.

Come gioca il Tottenham?

Antonio Conte predilige il 3-4-3. Gli Spurs sono generalmente migliorati con il passare delle partite e hanno sempre reagito allo svantaggio con grande carattere e con gol da urlo. Le prestazioni contro l'Eintracht Frankfurt e lo Sporting CP non sono state le migliori, ma quando contava di più il Tottenham ha sempre trovato una marcia in più, alzando l'intensità e imponendosi sugli avversari.

Pierre-Emile Højbjerg – 32 punti

Ivan Perišić – 31 punti

Heung-Min Son – 27 punti

Modifiche alla squadra

Entrate:

Uscite:

I club possono registrare un massimo di tre nuovi giocatori in lista prima della fase a eliminazione diretta. Dal 2018/19, non conta più se questi giocatori abbiano giocato o meno nella competizione con un altro club, anche se questo è ancora in corsa.

Statistiche