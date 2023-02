Club Brugge - Benfica, anteprima ottavi di Champions League: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Club Brugge e Benfica si affrontano all'andata degli ottavi di UEFA Champions League mercoledì 15 febbraio.

Club Brugge - Benfica in breve Quando: mercoledì 15 febbraio (21:00 CET)

Dove: Jan Breydelstadion, Bruges

Cosa: andata ottavi di UEFA Champions League (ritorno: 7 marzo)

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare Club Brugge - Benfica in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

Carl Hoefkens ha portato per la prima volta il Club Brugge agli ottavi di finale ma è stato esonerato lo stesso, lasciando il posto a Scott Parker. Roman Yaremchuk, ex Benfica, potrebbe essere d'aiuto al suo nuovo allenatore, ma la formazione allenata da Roger Schmidt ha iniziato la stagione rimanendo imbattuta per 28 partite.

Guarda tutti i gol del Club Brugge nella fase a gironi di Champions League

Probabili formazioni

Club Brugge: Mignolet; Boyata, Mechele, Meijer; Buchanan, Sowah, Vanaken, Sobol; Nielsen, Jutglà, Lang

Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo; Aursnes, Florentino; Neres, Rafa Silva, João Mário; Gonçalo Ramos

*Formazioni della sesta giornata; probabili formazioni a seguire

Modifiche alle rose

Club Brugge

Entrate: Josef Bursik, Jack Hendry, Mats Rits

Uscite: Éder Balanta, Cyle Larin, Eduard Sobol

Benfica

Entrate: Pedro Santos*, Gonçalo Guedes, João Neves*, Diego Moreira*, Zan Jevsenak*, Samuel Soares, Henrique Pereira*, Cher N'Dour*, Gerson Sousa*, Andreas Schjelderup, Luis Semedo*, Casper Tengstedt

Uscite: Henrique Araújo, Gil Dias, John Brooks, Diogo Gonçalves, Enzo Fernández, Paulo Bernardo, Helton Leite, Martim Neto, Rodrigo Pinho, João Victor

* Lista B

Stato di forma

Club Brugge

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): PVPPPS 

Situazione attuale: 4° in First League

Benfica

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): WWWWDW 

Situazione attuale: 1° in Liga, quarti di Coppa del Portogallo

Le parole degli allenatori

Scott Parker, allenatore Club Brugge: "Quando mi hanno chiamato [dal Club Brugge], è stato piuttosto speciale. Ho risentito il fuoco nelle viscere, come a dire 'Non vedo l'ora di iniziare!', quindi andiamo avanti".

Roger Schmidt, allenatore Benfica: "Xx."