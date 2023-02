Riepilogo fase a gironi di Champions League: il Real Madrid parte a razzo

I campioni in carica sono partiti presto dai blocchi nel Gruppo F, superando Celtic e Lipsia nel finale ma dimostrando di sapere vincere anche nel primo tempo in casa contro lo Shakhtar.

Il pareggio in extremis in casa della squadra ucraina ha assicurato il passaggio del turno con due partite di anticipo, anche se Karim Benzema, capocannoniere della scorsa edizione, non è ancora riuscito a segnare.

Ottavi di finale: Liverpool - Real Madrid

La stagione finora

Primo posto Gruppo F: V4 P1 S1 GF15 GS6

Miglior marcatore: Vinícius Júnior (4)

Highlights: Real Madrid - Celtic 5-1 

06/09: Celtic - Real Madrid 0-3 (Vinícius Júnior 56', Modrić 60', Hazard 77')

14/09: Real Madrid - Leipzig 2-0 (Valverde 80', Asensio 90'+1)

05/10: Real Madrid - Shakhtar 2-1 (Rodrygo 13', Vinícius Júnior 28'; Zubkov 39')

11/10: Shakhtar - Real Madrid 1-1 (Zubkov 46'; Rüdiger 90'+5)

25/10: Leipzig - Real Madrid 3-2 (Gvardiol 13', Nkunku 18', Werner 81'; Vinícius Júnior 44', Rodrygo 90'+3)

02/11: Real Madrid - Celtic 5-1 (Modrić 6' rig., Rodrygo 21' rig., Asensio 51', Vinícius Júnior 61', Valverde 71'; Jota 84')

La stagione in breve: pur non eccellendo, i campioni in carica hanno dimostrato carattere e qualità e si sono qualificati.

Reporter Real Madrid di UEFA.com È sempre molto divertente guardare il Madrid: c'è tutto. Momenti in cui gioca più passaggi consecutivi che portano al gol (33, al Celtic Park) di tutti i 434 segnati dal 2003/04, altri (in casa contro il Lipsia) in cui gli avversari sprecano due o tre reti e poi perdono. Oppure i gol nel finale, come la scorsa stagione, e le vittorie di grande esperienza come il 5-1 sul Celtic alla sesta giornata.

Come gioca il Real Madrid?

Il modulo non cambia mai molto, con un 4-3-3 che secondo Carlo Ancelotti è il più adatto alla sua rosa. Le due variazioni tattiche importanti sono l'uso del centrocampista Federico Valverde come attaccante di destra e il ritorno di David Alaba al ruolo di terzino sinistro per avere la stessa libertà offensiva di Marcelo. Un cambiamento importante è stato lo schieramento di Antonio Rüdiger come centravanti ausiliario negli ultimi minuti della trasferta contro lo Shakhtar, quando la squadra è riuscita ad agguantare il pareggio.

Vinícius Júnior – 40 punti

Federico Valverde – 38 punti

Rodrygo – 36 punti

Variazioni alla rosa

Entrate: Marvel*, Rafel Obrador*, Nicolás Paz*

Uscite: nessuno

*Lista B

I club potevano registrare un massimo di tre nuovi giocatori entro le 24:00 CET di giovedì 2 febbraio. Dal 2018/19, i nuovi giocatori possono anche aver già disputato la competizione con un altro club, anche se è ancora in gara.

Statistiche