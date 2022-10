Inter-Barcellona 1-0: Çalhanoğlu stende i Blaugrana

Una prodezza di Hakan Çalhanoğlu decide la sfida di San Siro e regala all'Inter il secondo successo di fila in UEFA Champions League. Grazie all’1-0 finale, la squadra di Simone Inzaghi stacca il Barcellona in classifica e si prende il secondo posto solitario nel Gruppo C, sempre guidato a punteggio pieno dal Bayern Monaco.



Highlights: Plzeň-Inter 0-2

Gli spagnoli fanno la partita, sfruttando il proprio possesso palla, ma la prima conclusione in porta è dei padroni di casa, con un gran destro dalla distanza di Çalhanoğlu: Marc-André Ter Stegen è attento e bravo ad alzare la traiettoria sopra la traversa.



L’Inter cresce e dà la sensazione di poter fare male al Barcellona. Una sensazione che trova conferma nel recupero: al 47’, infatti, Çalhanoğlu sblocca il match con un rasoterra chirurgico che si insacca all’angolino.



Simone Inzaghi ha schierato l'argentino Joaquín Correa titolare in attacco con il connazionale Lautaro Martínez AFP via Getty Images

Nessuna occasione nitida in avvio di ripresa. Il primo, vero brivido arriva al 61’, con Ousmane Dembélé che va a un passo dal pareggio, ma viene fermato dal palo. La formazione di Xavi Hernández aumenta la pressione, i Nerazzurri stringono i denti e, quando possono, cercano di ripartire in contropiede.



L’Inter soffre, ma resiste fino al fischio finale, centrando un successo fondamentale in ottica qualificazione. Il gol Çalhanoğlu, infatti, vale i tre punti e il secondo posto solitario nel raggruppamento, oltre a un'iniezione di fiducia dopo cinque sconfitte nelle precedenti otto partite.