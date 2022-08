Rose e scadenze per la registrazione dei giocatori prima della fase a gironi di Champions League: guida completa

Le rose delle 32 squadre che partecipano alla fase a gironi di UEFA Champions League devono essere consegnate entro la mezzanotte (CET) di venerdì 2 settembre: UEFA.com spiega il regolamento.

La seguente spiegazione è puramente a titolo informativo ed è una versione semplificata del regolamento ufficiale di gara.

Entro quando devono essere consegnate le rose?

Ogni club deve consegnare due liste di giocatori specificando dettagli come numero di maglia, data di nascita e nazionalità. La Lista A deve essere consegnata alla federazione competente, che la verifica, convalida e inoltra alla UEFA entro le 24:00 (CET) di venerdì 2 settembre. La stessa procedura vale per la Lista B (vedere di seguito per i dettagli), che deve essere consegnata entro e non oltre le 24:00 CET del giorno prima di ogni partita.

Entro quando si possono fare trasferimenti?

Le date del calciomercato che interessano i club della fase a gironi di UEFA Champions League variano per nazione. Tuttavia, tutti i club devono registrare la rosa di UEFA Champions League entro le 24:00 (CET) del 2 settembre. I trasferimenti successivi non sono validi per la fase a gironi.

Le squadre possono includere giocatori che hanno già partecipato alle qualificazioni di UEFA Champions League o a una delle altre competizioni maschili per club?

Sì. Un giocatore schierato nel turno preliminare, nel primo, secondo o terzo turno di qualificazione o negli spareggi di UEFA Champions League, UEFA Europa League o UEFA Europa Conference League ha diritto a giocare in UEFA Champions League, UEFA Europa League o UEFA Europa Conference League con un altro club a partire dalla fase a gironi.

Vincitrici degli spareggi Le sei squadre che superano gli spareggi non devono necessariamente utilizzare la stessa rosa nella successiva fase a gironi: dopo ogni turno di qualificazione, i club possono consegnare una rosa completamente nuova.

Quali giocatori possono essere inseriti in Lista A?

Nessun club può avere più di 25 giocatori in Lista A durante la stagione. Almeno due devono essere portieri.

Come minimo, otto dei 25 posti sono riservati a "giocatori formati localmente". Se un club ha in rosa meno di otto giocatori formati localmente, il numero massimo di giocatori in Lista A si riduce di conseguenza.

Che cosa si intende per "giocatore formato localmente"?

Sono previste due categorie:

1. Giocatori formati da un club che sono stati di proprietà del club per tre anni tra i 15 e i 21 anni di età.

2. Giocatori formati nella federazione e di proprietà di un altro club della stessa federazione per tre anni tra i 15 e i 21 anni di età. Nessun club può avere più di quattro giocatori formati nella federazione tra gli otto giocatori "locali" della Lista A.

Che cos'è la Lista B?

Un giocatore può essere iscritto alla Lista B se è nato dal 1° gennaio 2001 in poi ed è stato idoneo a giocare per il club in questione per un periodo ininterrotto di due anni dal compimento del 15° anno di età al momento della sua iscrizione alla UEFA – oppure per un totale di tre anni consecutivi con un solo prestito a un club della stessa federazione per un periodo non superiore a un anno. I giocatori di 16 anni possono essere iscritti se sono stati tesserati con il club negli ultimi due anni senza interruzioni.

Ogni club deve includere almeno due portieri nella Lista A e almeno tre in totale (Lista A e B insieme).

I club possono iscrivere un numero illimitato di giocatori nella Lista B durante la stagione; tuttavia, la lista deve essere consegnata entro e non oltre le 24:00 CET del giorno prima di ogni partita.

Le squadre possono modificare nuovamente la rosa durante la stagione?

Sì, se raggiungono la fase a eliminazione diretta. Prima degli ottavi di finale, possono iscrivere un massimo di tre nuovi giocatori entro le 24:00 CET del 2 febbraio.

I tre giocatori di cui sopra possono essere stati schierati da un altro club nella fase di qualificazione, negli spareggi o nella fase a gironi di UEFA Champions League, UEFA Europa League o UEFA Europa Conference League.

Rimangono comunque validi il limite complessivo di 25 giocatori in Lista A e la quota di otto giocatori formati localmente.