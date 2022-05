Vinícius Júnior è il Giovane della Stagione di UEFA Champions League 2021/22

Gli osservatori tecnici UEFA hanno nominato Vinícius Júnior Miglior Giovane della UEFA Champions League 2021/22.

L'esterno brasiliano, 21 anni, ha coronato un'ottima stagione segnando il gol decisivo contro il Liverpool nella finale allo Stade de France. È stata la sua quarta rete in Champions League, a cui si sommano sei assist: solo Bruno Fernandes del Manchester United ne ha realizzati di più.

La maggior parte dei suoi assist sono stati per Karim Benzema, votato Giocatore della Stagione di UEFA Champions League 2021/22, a testimonianza della loro grande intesa.

Vinícius Júnior: tutti i gol e gli assist della stagione

Mentre Benzema è stato decisivo in area di rigore, Vinícius Júnior si è messo in luce per la sua velocità e fantasia, evidenziate dal fantastico gol su azione solitaria nel 5-0 sullo Shakhtar Donetsk nella fase a gironi.

"Nel calcio, la cosa più difficile è segnare - ha commentato Carlo Ancelotti dopo la finale a Parigi -. Bisogna avere tempismo e freddezza, e Vinícius ha dimostrato di averle per tutta la stagione. Oggi ha messo la ciliegina sulla torta dopo una stagione esaltante".