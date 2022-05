Le reazioni del Real Madrid dopo il trionfo in Champions League: Ancelotti, Benzema, Courtois

Carlo Ancelotti, allenatore Real Madrid

Non ci posso credere. È stata una partita difficile, abbiamo sofferto nel primo tempo, ma alla fine, con tutte le partite che abbiamo giocato, penso che meritassimo di vincere questa competizione. Abbiamo un club fantastico, una squadra con tanta qualità e un grande carattere".

Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid e Player of the Match

"Ho detto nella conferenza stampa prima della partita che avremmo vinto. Abbiamo dimostrato ancora una volta che il Real Madrid è il re d'Europa. A essere sincero, non riesco a credere all'intervento che ho fatto su Salah.Avevo bisogno di vincere una finale per la mia carriera, per conferire rispetto al mio nome. Sono davvero felice e orgoglioso della prestazione della squadra. Abbiamo battuto i migliori club del mondo. City e Liverpool sono stati incredibili in questa stagione. Il Liverpool ha giocato una grande partita, ma abbiamo avuto un'occasione e l'abbiamo sfruttata".

Karim Benzema, attaccante Real Madrid

"Siamo così felici e orgogliosi di questa squadra. Abbiamo fatto il double, meritatamente. È stata una partita dura, ma è sempre così in UEFA Champions League, e ancora di più in finale. Significa molto per me vincere un'altra UEFA Champions League qui nel mio Paese".

Federico Valverde, attaccante Real Madrid

"È stata una straordinaria stagione in Champions League e siamo riusciti a coronarla oggi. È stata una partita difficile, ma Courtois è stato incredibile, proprio come lo è stato per tutta la stagione".

Jürgen Klopp, allenatore Liverpool

"Volevamo giocare di più dentro e intorno al loro schieramento nel secondo tempo. Il problema è che quando giochi contro il Real Madrid e loro si piazzano così bassi, la loro minaccia in contropiede è immensa. Ho visto la mia squadra fare cose molto buone, ma non è bastato. Lo accettiamo. Loro hanno segnato un gol e noi no, questa è la spiegazione più semplice nel mondo del calcio. È dura, ma la rispettiamo ovviamente".

Andy Robertson, difensore Liverpool

"Siamo devastati. È quello che succede quando arrivi in finale e non vinci. Se siamo onesti avremmo potuto giocare un po' meglio, soprattutto nel secondo tempo. Non siamo partiti alla grande, e loro hanno preso di più il controllo del match. Sono una squadra esperta: una volta andati in vantaggio, sanno come vincere le finali, e lo hanno dimostrato".