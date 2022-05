Guida alla finale di Champions League: ultimi risultati e calendario delle partite di Liverpool e Real Madrid

UEFA.com monitora il cammino delle finaliste di UEFA Champions League analizzando i risultati di Liverpool e Real Madrid fino alla finale di sabato 28 maggio a Parigi.

Lo stato di forma comprende i risultati delle due squadre in tutte le competizioni a partire dai risultati più recenti. Per ultimi risultati e prossime partite si intendono in campionato se non indicato diversamente.

LIVERPOOL

Forma (la più recente per prima): VPVVVV

Ultima partita: Aston Villa - Liverpool 1-2, 10/05

Situazione attuale: 2° in Premier League, finale FA Cup, vincitore Coppa di Lega

Le partite rimanenti

14/05: Chelsea - Liverpool, finale FA Cup

17/05: Southampton - Liverpool, Premier League

22/05: Liverpool - Wolves, Premier League

28/05: Liverpool - Real Madrid, finale UEFA Champions League

REAL MADRID

Yannick Carrasco (Atlético) ha segnato il gol della vittoria nel derby di Madrid di domenica AFP via Getty Images

Forma: SVVSVV

Ultima partita: Atlético - Real Madrid 1-0, 08/05

Situazione attuale: campione di Spagna

Partite rimanenti

12/05: Real Madrid - Levante, Liga

15/05: Cádiz - Real Madrid, Liga

22/05: Real Madrid - Real Betis, Spanish

28/05: Liverpool - Real Madrid, finale UEFA Champions League