Dream Final: tutto quello da sapere per vivere la tua finale da sogno

Crea la tua Dream Final Experience di UEFA Champions League entro le 23:59 CET di lunedì 2 maggio per vivere una finale da sogno, e poi incrocia le dita in attesa del sorteggio.

Cos'è la Dream Final?

Col ritorno degli spettatori negli stadi in occasione della finale di UEFA Champions League 2022 che si giocherà sabato 28 maggio a Parigi, invitiamo tutti i tifosi a creare il proprio pacchetto Dream Final per avere l'occasione irripetibile di vivere una finale da sogno.

Il fortunato vincitore del Dream Final si aggiudicherà un viaggio per due persone per la finale, comprensivo di voli, alloggio e biglietti, più a scelta tra tre esperienze: una ciascuno per il pre-partita, la finale e il post-partita.

Come posso partecipare?

Per partecipare basta semplicemente entrare nella pagina Dream Final, registrarsi o fare il login su UEFA.com, fare la propria scelta dalle tre categorie e inviare la propria selezione. L'iniziativa è riservata ai tifosi dai 18 anni in su di tutto il mondo. Il vincitore verrà comunicato a inizio maggio.

Premi

Premi pre-partita: preparati all'azione

Tensione ed emozione sono palpabili. Come vivrai la preparazione al fischio d'inizio della finale di UEFA Champions League?

Vuoi guardare l'allenamento delle finaliste?

Visita Parigi in grande stile

Guarda l'allenamento dei finalisti : guarda da vicino le due squadre allenarsi allo Stade de France.

: guarda da vicino le due squadre allenarsi allo Stade de France. Incontra una leggenda della UEFA Champions League : incontra una leggenda del calcio in uno dei luoghi iconici di Parigi e fatti raccontare i suoi momenti più belli in attesa del calcio d'inizio.

: incontra una leggenda del calcio in uno dei luoghi iconici di Parigi e fatti raccontare i suoi momenti più belli in attesa del calcio d'inizio. Pacchetto hospitality pre-partita : assapora nel prepartita i privilegi dell'hospitality UEFA con una selezione di cibi e bevande.

: assapora nel prepartita i privilegi dell'hospitality UEFA con una selezione di cibi e bevande. Spostati come un campione verso la finale : siediti e rilassati mentre arrivi allo stadio come un campione.

: siediti e rilassati mentre arrivi allo stadio come un campione. Un assaggio di Parigi: goditi un tour gastronomico privato di una città celebre in tutto il mondo per la sua raffinata cucina.

Premi durante la partita: vivi le emozioni

Il calcio d'inizio è sempre più vicino, le squadre arrivano e i tifosi occupano i propri posti sugli spalti. Riesci a sentire le emozioni del momento?

Controlla le postazioni per i commenti tecnici

Guardati nel maxischermo dello stadio

Accedi alle postazioni riservate alla stampa : visita le postazioni di commento, dove giornalisti e opinionisti parleranno ai tifosi di tutto il mondo.

: visita le postazioni di commento, dove giornalisti e opinionisti parleranno ai tifosi di tutto il mondo. Incontra una leggenda della UEFA Champions League : fatti raccontare le emozioni delle grandi partite e fai il tuo pronostico con una stella del torneo allo Stade de France.

: fatti raccontare le emozioni delle grandi partite e fai il tuo pronostico con una stella del torneo allo Stade de France. Accedi alla sala VAR : fai un tour esclusivo nella zona decisionale della finale dove un funzionario UEFA ti farà una spiegazione tecnica.

: fai un tour esclusivo nella zona decisionale della finale dove un funzionario UEFA ti farà una spiegazione tecnica. Messaggio personalizzato sul maxischermo: guarda il tuo messaggio preregistrato nel maxischermo dello Stade de France a fine primo tempo.

Premi post partita: festeggia come un campione

Campioni! Giocatori, allenatori e staff sono entrati nella leggenda. Tu come festeggerai la vittoria?

Assisti alla conferenza stampa post partita