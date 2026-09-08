Kylian Mbappé in Champions League: record, statistiche, a chi ha segnato, confronto con Haaland, Ronaldo e Messi

Quanti gol ha segnato Mbappé in Champions League?

Kylian Mbappé ha segnato 70 gol in 98 presenze in UEFA Champions League dopo l'esordio con il Monaco nel 2016/17. A 27 anni, l'attaccante francese è già al sesto posto nella classifica marcatori di tutti i tempi della Champions League (qualificazioni escluse).

Mbappé in Champions League Totale

Partite: 99

Gol: 71 Per club

Monaco: 9 partite, 6 gol

Paris: 64 partite, 42 gol

Real Madrid: 26 partite, 23 gol

Nato a Parigi, Mbappé è entrato di prepotenza nel palcoscenico europeo con i sei gol segnati con la maglia del Monaco alla sua prima stagione in Champions League e da allora ha segnato almeno quattro volte in ogni edizione. Con il suo decimo gol in Champions League, nella sconfitta per 3-1 in casa del Bayern Monaco nel dicembre 2017, è diventato il più giovane calciatore a raggiungere questo traguardo (18 anni e 350 giorni). Il primato è stato poi superato da Lamine Yamal.

Da allora Erling Haaland si contende i record con Mbappé e i due avranno nel mirino alcuni dei record stabiliti da Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski e Karim Benzema.

Come sono stati segnati i gol di Kylian Mbappé in Champions League Sinistro: 8

Destro: 59

Testa: 4 In casa: 32

In trasferta: 39 Mbappé ha segnato nove rigori (di destro) nella competizione.

Contro chi ha segnato Kylian Mbappé in Champions League?

Il nuovo avversario preferito di Mbappé in Champions League è l'Olympiacos, contro il quale ha segnato quattro gol nella quinta giornata della fase campionato 2025/26. In precedenza il suo avversario preferito era stato il Kairat Almaty, contro il quale è andata a segno con una tripletta nel corso della seconda giornata. Mbappé ha anche segnato cinque gol complessivi contro il Club Brugge.

Mbappé non è riuscito a segnare solo contro sette delle 31 squadre che ha affrontato nella competizione: Arsenal, Atlético de Madrid, Brest, CSKA Moskva, Leverkusen, LOSC Lille e Napoli.

Avversaria Partite Minuti Gol Anderlecht 2 154 1 Arsenal 2 165 - Atalanta 2 66 1 Atlético de Madrid 2 210 - Barcelona 4 360 6 Başakşehir 2 180 2 Bayern 9 762 5 Benfica 4 360 3 Brest 1 90 - Celtic 2 160 2 Club Brugge 4 255 5 Crvena Zvezda 2 166 2 CSKA Moskva 2 12 - Dortmund 9 737 4 Galatasaray 2 119 1 Inter 1 90 1 Juventus 5 450 4 Kairat Almaty 1 81 3 Leipzig 4 356 1 Leverkusen 1 13 - Liverpool 4 355 1 LOSC Lille 1 33 - Maccabi Haifa 2 169 3 Man. City 8 619 7 Man. United 4 360 1 Marseille 1 90 2 Milan 3 270 1 Monaco 1 90 2 Napoli 2 180 - Newcastle 2 180 1 Olympiacos 1 90 4 Real Madrid 5 445 3 Real Sociedad 2 180 3 Salzburg 1 71 1 Stuttgart 1 90 1 TOTALE 99 7.608 71

Quando ha segnato Mbappé in Champions League?

Se Mbappé ha un numero magico, potrebbe essere il tre. Ha segnato al terzo minuto delle partite di Champions League in tre occasioni: contro Anderlecht, Bayern e Dortmund.

I suoi 70 gol nella competizione sono quasi equamente suddivisi tra il primo e il secondo tempo.

Periodo di gioco Gol (rigori) 0-10 11 11-20 4 21-30 8 (2) 31-40 10 (2)



41-intervallo 2 (1)



PRIMO TEMPO 35 (5) 46-55 6 (1) 56-65 13 (1) 66-75 6 76-85 7 (1) 86-full time 4 (1) SECONDO TEMPO



36 (4)

Quante triplette in Champions League ha segnato Kylian Mbappé?

Mbappé ha segnato cinque triplette in Champions League, le prime due fuori casa: nella vittoria per 5-0 del Paris sul Club Brugge nell'ottobre 2019 e nel successo per 4-1 sul Barcellona negli ottavi di finale del 2020/21. Ha trasformato un rigore nel ritorno di quella partita, superando Messi come il più giovane a raggiungere i 25 gol in Champions League, all'età di 22 anni e 80 giorni, anche se Haaland ha poi battuto questo record.

La terza tripletta di Mbappé in Champions League è stata la prima con il Real Madrid e la prima in casa, con tre gol nel 3-1 sul Manchester City al ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta (febbraio 2025) dopo una rete all'andata. La quarta tripletta è stata alla seconda giornata dell'edizione 2025/26 nel 5-0 del Madrid in casa del Kairat Almaty. Alla quinta giornata ha fatto anche meglio, segnano 4 gol nel successo nella gara piena di emozioni contro l'Olympiacos.

Il confronto dei gol di Mbappé in Champions League: Haaland, Messi, Ronaldo

Dopo le prime 50 presenze in Champions League, Mbappé aveva segnato 29 gol, solo due in meno rispetto a Messi e Lewandowski. Da allora, l'attaccante parigino ha cambiato marcia e ha raggiunto i 40 gol prima di questa prolifica coppia.

Giocatore 10 gol 20 gol 30 gol 40 gol 50 gol 60 gol 70 gol Van Nistelrooy 15 pres. 27 34 45 62 Benzema 14 34 50 67 88 111 126 Mbappé 15 40 51 59 79 89 98 Lewandowski 16 36 46 61 77 85 93 Messi 23 40 48 61 66 80* 90* Neymar 19 38 49 65 C. Ronaldo 37



56 74 82 91 98 106 Haaland 7 14* 25* 35* 49* Raúl 22 39 57 75 97 115 139 Kane 12 23 45 57 66 Haller 6*

*record

Quali record detiene Mbappé in Champions League?

Il giocatore francese più giovane a segnare in una partita degli ottavi di finale di Champions League – 18 anni e 63 giorni (Man City - Monaco 5-3, 21/02/17, andata ottavi di finale)

Giocatore più giovane a segnare più di un gol in una partita degli ottavi di finale di Champions League – due gol: 18 anni, 113 giorni (Dortmund - Monaco 2-3, 04/12/17, andata quarti di finale)

Giocatore più giovane a segnare in tre partite consecutive della fase a eliminazione diretta di Champions League – 18 anni, 113 giorni (Dortmund - Monaco 2-3, 04/12/17, andata quarti di finale)

Giocatore più giovane a segnare in quattro partite consecutive della fase a eliminazione diretta di Champions League – 18 anni e 120 giorni (Monaco - Dortmund 3-1, 19/04/17, ritorno quarti di finale)

Maggior numero di gol nella fase a eliminazione diretta di Champions League segnati da un adolescente: sei gol, l'ultimo dei quali segnato all'età di 18 anni e 140 giorni (Juventus - Monaco 2-1, 09/05/17, semifinale di ritorno)

Maggior numero di gol nella fase a eliminazione diretta di Champions League segnati sotto i 21 anni: sette gol, l'ultimo dei quali è stato segnato all'età di 20 anni e 54 giorni (Man United - Parigi 0-2, 02/12/19, andata ottavi di finale)