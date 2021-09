Liverpool - Milan 3-2, l'uno-due di Rebić e Díaz non basta

Senza punti ma con qualche certezza in più. Si chiude con un 3-2 per il Liverpool la partita che segna il ritorno del Milan in UEFA Champions League dopo sette anni di attesa, ma al termine di una sfida che ha regalato grandi emozioni.

Esclusioni eccellenti in casa Liverpool: nella formazione iniziale dei Reds non ci sono i nomi di Virgil Van Diyk e Sadio Mané, sostituti rispettivamente da Joël Matip e Divock Origi.

Milan senza l’infortunato Zlatan Ibrahimović, mentre Olivier Giroud non ha i 90 minuiti nelle gambe, così Stefano Pioli schiera Ante Rebić in attacco con Alexis Saelemaekers, Brahim Díaz e Rafael Leão a sostegno. Sandro Tonali, non al meglio, lascia spazio a Ismaël Bennacer a centrocampo.

Il gol del momentaneo sorpasso del Milan Getty Images

Parte forte il Liverpool con il Milan costretto a rintanarsi nella sua area di rigore per contenere le folate dei Reds. Un’accelerazione di Trent Alexander-Arnold porta subito la squadra di Jürgen Klopp al gol, complice la sfortunata deviazione di Tomori.

Rossoneri in grande difficoltà con il Liverpool che continua ad attaccare a testa bassa. I Reds hanno la possibilità di raddoppiare su rigore concesso per un fallo di mano di Bennacer in area ma Mike Maignan ci mette una pezza sventando il tiro dagli undici metri di Mohammed Salah.

E’ meno arrembante il Liverpool nella seconda parte del primo tempo, ma è ancora Maignan a dover intervenire sulla conclusione di Salah. Così arriva completamente inatteso l’uno-due del Milan firmato da Rebić e Brahim Díaz - azioni corali travolgenti - che porta i Rossoneri negli spogliatoi in vantaggio per 2-1.

Trema il Liverpool in apertura di ripresa ma il gol di Simon Kjær è annullato per il fuorigioco di Theo Hernandez. E’ buona invece la rete di Salah, che scatta sul filo dell’offside sullo splendido passaggio di Origi e batte Maignan con un tocco morbido.

Un Milan più determinato rispetto alla prima frazione ma che deve capitolare ancora per il bel tiro di controbalzo di capitan Jordan Henderson che riesce a tenere basso il pallone e pescare l’angolino sugli sviluppi di un corner al 69’.

Olivier Giroud, Alessandro Florenzi, Tonali e Daniel Maldini entrano tutti per il Milan che va alla ricerca del pari. Ma la zampata del 3-3 non arriva e il Milan esce a mani vuote nel giorno del ritorno in UEFA Champions League dopo sette anni di attesa.