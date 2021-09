Villarreal-Atalanta 2-2: la Dea è viva, pari in Spagna

Una bella Atalanta conquista un ottimo pareggio in casa del Villarreal nel suo esordio in UEFA Champions League. All’Estadio de la Cerámica, nella prima giornata del Gruppo F, la Dea segna subito con lo svizzero Remo Freuler ma poi va sotto trafitta da Manu Trigueros e dal subentrato Arnaut Danjuma. A sette minuti dalla fine è un guizzo di Robin Gosens a sancire il definitivo 2-2.

Reduce dal primo ko in campionato e orfana di Luis Muriel, la squadra di Gian Piero Gasperini ha dimostrato personalità e di essere ormai a suo agio nella massima competizione europea per club, dove è alla sua terza partecipazione consecutiva. Contro una squadra capace di vincere l’ultima UEFA Europa League e sconfitta ai rigori dal Chelsea in Supercoppa UEFA, ha conquistato con carattere un punto prezioso in un campo tutt’altro che semplice.

L’avvio dell’Atalanta è super e dopo sei minuti la Dea è avanti. Duván Zapata difende bene un pallone in area e lo scarica all’indietro per l’accorrente Freuler, il centrocampista svizzero con una conclusione chirurgica “bacia” il palo e mette il pallone nel sacco.

La squadra di Gasperini gioca bene, ma ha il torto di non trovare il colpo del ko. Gerónimo Rulli ferma bene Gosens, Matteo Pessina e Zapata difettano di killer instinct e “graziano” il Sottomarino Giallo.

Così la squadra di Emery trova il pareggio, con un piatto sotto misura di Trigueros servito involontariamente dalla deviazione di José Luis Palomino sul cross basso di Alfonso Pedraza. Il Villarreal potrebbe addirittura passare in vantaggio, ma Juan Musso ha un grande riflesso sul colpo di testa da due passi di Gerard Moreno.

Remo Freuler dell'Atalanta esulta dopo il vantaggio in casa del Villarreal Getty Images

I ragazzi di Gasperini partono bene anche nella ripresa, costruendo almeno tre occasioni pericolose. Ruslan Malinovskyi esalta i riflessi di Rulli, Zapata scheggia la traversa dopo la chance sprecata da Gosens.

Ma ancora una volta è il Sottomarino Giallo a colpire, stavolta con Danjuma: l’attaccante olandese, entrato al posto di Boulaye Dia, sfrutta l’assist di Gerard Moreno dopo l’errore in uscita di Freuler. Sembra il colpo del ko per l’Atalanta, che non ha più Zapata, ma Gosens trova il gol del 2-2 a sette minuti dalla fine con un sinistro sotto misura.

Il Villarreal resta in dieci per l’espulsione di Francis Coquelin, ma ha l’ultima chance con Gerard Moreno: il riflesso di Musso al 93’ è prodigioso e vale il 2-2, un punto prezioso.