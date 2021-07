Istanbul ospiterà la finale di Champions League nel 2023, Monaco spostata al 2025

Dopo lo spostamento della finale di UEFA Champions League 2021 da Istanbul a Oporto, è stato deciso di disputare la finale di UEFA Champions League 2023 allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul.

Inoltre, l'evento d'inaugurazione della stagione europea per club, che comprende il sorteggio della fase a gironi di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League, si svolgerà a Istanbul a fine agosto per le stagioni 2021/22 e 2022/23.

Le prossime finali di UEFA Champions League 2022: Saint Petersburg Stadium, San Pietroburgo, Russia

2023: Atatürk Olympic Stadium, Istanbul, Turchia

2024: Wembley Stadium, Londra, Inghilterra

2025: Fussball Arena München, Monaco di Baviera, Germania

Istanbul era stata inizialmente selezionata per ospitare la finale del 2020, ma è stata spostata a Lisbona, in Portogallo, a causa della pandemia di COVID-19. Di conseguenza, la finale del 2021 doveva svolgersi a Istanbul, ma anche in questo caso è stata spostata - all'Estádio do Dragão - per consentire la partecipazione di 6.000 tifosi di ogni squadra.

Quella del 2022 sarà la seconda finale che si giocherà in Russia. La prima, tra Manchester United e Chelsea al Luzhniki Stadium di Mosca nel 2008, si è conclusa con un'epica vittoria ai rigori dalla squadra di Sir Alex Ferguson.

La finale del 2024 resta a Wembley, mentre la Fussball Arena München ospiterà l'evento del 2025, 13 anni dopo che lo stadio ha ospitato l'ultima finale. Il Bayern ha giocato in casa in quell'occasione, perdendo poi contro il Chelsea ai rigori.