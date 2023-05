L'albo d'oro della Coppa Italia

La Coppa Italia 2022/23 è dell'Inter. Imponendosi 2-1 in rimonta contro la Fiorentina nella finale di Roma, i Nerazzurri hanno bissato il successo della passata stagione, conquistando il trofeo per il secondo anno consecutivo.

A decidere la sfida dello Stadio Olimpico è stata una doppietta di Lautaro Martínez, dopo il gol firmato in apertura di gara da Nicolás González. Per l'Inter si tratta della nona affermazione complessiva nel torneo, un dato che porta ai Nerazzurri al secondo posto tra i club più vincenti in Coppa Italia a pari merito con la Roma.

Ecco l’albo d’oro della manifestazione.



COPPA ITALIA: L'ALBO D'ORO

1922: Vado

1926–27: Non assegnata

1935–36: Torino

1936–37: Genoa

1937–38: Juventus

1938–39: Internazionale

1939–40: Fiorentina

1940–41: Venezia

1941–42: Juventus

1942–43: Torino

1958: Lazio

1958–59: Juventus

1959–60: Juventus

1960–61: Fiorentina

1961–62: Napoli

1962–63: Atalanta

1963–64: Roma

1964–65: Juventus

1965–66: Fiorentina

1966–67: Milan

1967–68: Torino

1968–69: Roma

1969–70: Bologna

1970–71: Torino

1971–72: Milan

1972–73: Milan

1973–74: Bologna

1974–75: Fiorentina

1975–76: Napoli

1976–77: Milan

1977–78: Internazionale

1978–79: Juventus

1979–80: Roma

1980–81: Roma

1981–82: Internazionale

1982–83: Juventus

1983–84: Roma

1984–85: Sampdoria

1985–86: Roma

1986–87: Napoli

1987–88: Sampdoria

1988–89: Sampdoria

1989–90: Juventus

1990–91: Roma

1991–92: Parma

1992–93: Torino

1993–94: Sampdoria

1994–95: Juventus

1995–96: Fiorentina

1996–97: Vicenza

1997–98: Lazio

1998–99: Parma

1999–00: Lazio

2000–01: Fiorentina

2001–02: Parma

2002–03: Milan

2003–04: Lazio

2004–05: Internazionale

2005–06: Internazionale

2006–07: Roma

2007–08: Roma

2008–09: Lazio

2009–10: Internazionale

2010–11: Internazionale

2011–12: Napoli

2012–13: Lazio

2013–14: Napoli

2014–15: Juventus

2015–16: Juventus

2016–17: Juventus

2017–18: Juventus

2018–19: Lazio

2019–20: Napoli

2020-21: Juventus

2021-22: Inter

2022-23: Inter

Coppa Italia: la top-ten delle squadre più vincenti

JUVENTUS 14

ROMA 9

INTER 9

LAZIO 7

FIORENTINA 6

NAPOLI 6

TORINO 5

MILAN 5

SAMPDORIA 4

PARMA 3