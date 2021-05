Il Comitato Arbitrale UEFA ha annunciato che Antonio Miguel Mateu Lahoz arbitrerà la finale di UEFA Champions League tra Manchester City FC e Chelsea FC. La partita si giocherà sabato 29 maggio alle 21:00 CET.

Il 44enne spagnolo, arbitro internazionale dal 2011, dirigerà la sua prima finale di UEFA Champions League, dopo essere stato il quarto uomo nella finale del 2019 tra Tottenham Hotspur e Liverpool FC, giocata a Madrid. In questa stagione ha arbitrato sei partite di UEFA Champions League, tra cui l'andata dei quarti di finale tra FC Bayern München e Paris Saint-Germain. Mateu Lahoz è stato da poco scelto come arbitro per UEFA EURO 2020.

In finale, Mateu Lahoz sarà coadiuvato dai connazionali Pau Cebrián Devis e Roberto Díaz Pérez del Palomar, mentre un altro spagnolo, Carlos del Cerro Grande, sarà il quarto uomo. Il ruolo di Video Assistent Referee (VAR) è stato assegnato ad Alejandro José Hernández Hernández (Spagna), il quale sarà affiancato dai connazionali Juan Martínez Munuera e Íñigo Prieto López de Cerain. Pawel Gil (Polonia) completa il team VAR.

La squadra arbitrale della finale di UEFA Champions League 2021

Arbitro: Antonio Miguel Mateu Lahoz (Spagna)

Guardalinee: Pau Cebrián Devis, Roberto Díaz Pérez del Palomar (entrambi spagnoli)

4° uomo: Carlos del Cerro Grande (Spagna)

VAR: Alejandro José Hernández Hernández (Spagna)

VAR Assistant: Juan Martínez Munuera, Íñigo Prieto López de Cerain (entrambi spagnoli), Pawel Gil (Polonia)