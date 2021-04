Roma: tutte le semifinali in Europa

La Roma è per la prima volta in semifinale di UEFA Europa League, la sua quinta nelle coppe europee. Il pareggio in rimonta contro l’Ajax, giovedì sera all’Olimpico nel ritorno dei quarti, è valso alla Roma la qualificazione in semifinale, traguardo che i Giallorossi avevano già raggiunto nella UEFA Champions League di tre stagioni fa.

Highlights: Roma - Ajax 1-1 (2 min)

Contro il Liverpool, nonostante la vittoria per 4-2 all'Olimpico, la Roma fu eliminata. Ad Anfield finì 5-2 per i padroni di casa e anche questa volta contro il Manchester United l'andata verrà giocata in trasferta, a Old Trafford il 23 aprile, e il ritorno all’Olimpico il 6 maggio.

Edin Dzeko contro il Liverpool nella semifinale di UEFA Champions League di tre stagioni fa Getty Images

Oltre a quella contro il Liverpool del 2018, la Roma ha giocato altre tre semifinali europee riuscendo a prevalere in due casi. Tra i precedenti più emozionanti c’è quello in Coppa UEFA nella stagione 1990/91, quando i Giallorossi riuscirono a prevalere sul Brøndby grazie a un gol di Rudolf "Rudi" Völler a tre minuti dalla fine, che regalò alla squadra un successo per 2-1 dopo il pareggio 0-0 in Danimarca.

Rudi Voeller della Roma contro lo "Zio" Giuseppe Bergomi nella Coppa UEFA 1990/91 Icon Sport via Getty Images

I Giallorossi persero poi la finale con l’Inter, come era accaduto qualche anno prima - nel 1983/84 - contro il “solito” Liverpool in Coppa dei Campioni, tra l’altro proprio all’Olimpico. Prima, però, i campioni d’Italia allenati dal “Barone” Nils Liedholm avevano compiuto un’entusiasmante rimonta contro il Dundee United, battuto 3-0 all’Olimpico dopo il ko 2-0 in Scozia: il “bomber” Roberto Pruzzo, autore di una doppietta, e il capitano Agostino Di Bartolomei, a segno su rigore, regalarono ai tifosi un 25 aprile da ricordare.

LE SEMIFINALI EUROPEE DELLA ROMA

COPPA DELLE COPPE 1969/1970

1 aprile 1970 Roma-Gornik Zabrze 1-1

Roma-Gornik Zabrze 1-1 15 aprile 1970 Gornik Zabrze-Roma 2-2 dts

Gornik Zabrze-Roma 2-2 dts 22 aprile 1970 Gornik Zabrze-Roma 1-1*

COPPA DEI CAMPIONI 1983/1984

11 aprile 1984 Dundee United-Roma 2-0

Dundee United-Roma 2-0 25 aprile 1984 Roma-Dundee United 3-0

COPPA UEFA 1990/91

10 aprile 1991 Brondby-Roma 0-0

Brondby-Roma 0-0 24 aprile 1991 Roma-Brondby 2-1

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2017/18

24 aprile 2018 Liverpool-Roma 5-2

Liverpool-Roma 5-2 2 maggio 2018 Roma-Liverpool 4-2

* Roma eliminata dopo il sorteggio