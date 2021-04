Champions League: probabili formazioni e ultime notizie

UEFA.com dà una mano agli allenatori di Fantasy piedeball pubblicando le probabili formazioni per le gare di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League.



MARTEDI'

Highlights: Porto - Chelsea 0-2 (2 min)

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Zouma, Rüdiger; James, Jorginho, Kovačić, Alonso; Mount, Havertz, Pulišić

Assenti: nessuno

In dubbio: Christensen (adduttori), Thiago Silva (fuori forma)

Diffidati: Kovačić, Ziyech

Porto: Marchesín; Manafá, Pepe, Mbemba, Zaidu; Corona, Sérgio Oliveira, Uribe, Otávio; Marega, Taremi

Assenti: nessuno

Diffidati: Mbemba



Highlights: Bayern - Paris 2-3 (2 min)

Paris: Navas; Dagba, Danilo, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes; Di María, Draxler, Neymar; Mbappé

Assenti: Bernat (ginocchio), Icardi (coscia)

In dubbio: Marquinhos (adduttori), Diallo (malattia), Kurzawa (polpaccio), Florenzi (non specificato), Verratti (non specificato)

Diffidati: Gueye, Kurzawa, Neymar, Verratti

Bayern: Neuer; Pavard, Boateng, Hernández, Davies; Kimmich, Alaba; Sané, Müller, Musiala; Choupo-Moting

Assenti: Lewandowski (ginocchio), Costa (piede), Gnabry (malattia), Süle (coscia), Tolisso (coscia)

In dubbio: Roca (non specificato)

Diffidati: Boateng, Hernández, Kimmich



MERCOLEDI'

Highlights: Manchester City - Dortmund 2-1 (2 min)

Dortmund: Hitz; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Emre Can, Dahoud, Bellingham; Reus, Haaland, Hazard

Assenti: Moukoko (piede), Sancho (coscia), Schmelzer (ginocchio), Witsel (tendine d'achille), Zagadou (ginocchio)

Diffidati: Can, Haaland

Man. City: Ederson; Walker, Stones, Dias, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gündoğan; Mahrez, Jesus, Foden

Assenti: none

In dubbio: Agüero (non specificato), Laporte (anca)

Diffidati: Fernandinho, João Cancelo



Highlights: Real Madrid - Liverpool 3-1 (2 min)

Liverpool: Alisson Becker; Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Phillips, Robertson; Thiago, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Jota, Mané

Assenti: Henderson (inguine), Van Dijk (ginocchio), Gomez (ginocchio), Matip (caviglia)

In dubbio: Kelleher (strappo addominale), Origi (problema muscolare)

Diffidati: Alexander-Arnold, Henderson, Mané, Milner, Wijnaldum

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Nacho, Éder Militão, Mendy; Kroos, Casemiro, Modrić; Asensio, Benzema, Vinícius Júnior

Assenti: Ramos (polpaccio), Lucas Vázquez (ginocchio), Varane (malattia)

In dubbio: Valverde (piede), Hazard (problema muscolare), Carvajal (adduttori)

Diffidati: Mendy, Valverde