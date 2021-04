Radu a quota 402: i giocatori dei record della Lazio

Un traguardo ragguardevole. Che può ulteriormente essere migliorato. Con la partita giocata [e vinta] contro lo Spezia, Ștefan Radu ha ha raggiunto la presenza numero 402 con la maglia della Lazio, superando Giuseppe Favalli e diventando il calciatore più presente nella storia del club.

Un risultato ragguardevole per il difensore romeno, arrivato a Roma nel gennaio 2008 e che in Biancoceleste ha conquistato sei trofei, tre Coppe Italia e altrettante Supercoppe italiane. Fu Delio Rossi a farlo esordire, in una sfida di Coppa Italia a Firenze il 30 gennaio 2008.

Società e compagni lo hanno celebrato nel centro sportivo di Formello in settimana e Radu ha apprezzato queste attenzioni. “Ricorderò questa giornata per sempre, grazie!”, ha dichiarato.

Un'esultanza di Inzaghi dopo un gol all'Olympique Marsiglia in UEFA Champions League AFP via Getty Images

Se il difensore romeno ha il record di presenze nella Lazio, il suo allenatore Simone Inzaghi è il re dei goleador nelle competizioni europee (20) e in UEFA Champions League (15). Il giocatore più presente dei Biancocelesti nella più importante competizione europea per club è sempre l’attuale tecnico della prima squadra, in “condominio” con Dejan Stanković (31 presenze).

Il primato di presenze nelle competizioni UEFA per club ce l’ha invece Paolo Negro, che con 64 partite europee con la divisa della Lazio precede l’attuale capitano Senad Lulić e l’ex portiere Luca Marchegiani.



Presenze UEFA Champions League

Dejan Stanković 31

Simone Inzaghi 31

Giuseppe Pancaro 26

Siniša Mihajlović 23



Gol UEFA Champions League

Simone Inzaghi 15

Claudio López 6

Siniša Mihajlović 5

Ciro Immobile 5



Record presenze competizioni europee

Paolo Negro 64

Senad Lulić 58

Luca Marchegiani 58

Giuseppe Favalli 57



Record reti competizioni europee

Simone Inzaghi 20

Ciro Immobile 16

Pavel Nedvěd 14

Tommaso Rocchi 14



