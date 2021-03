Porto - Chelsea si giocherà a Siviglia

La UEFA conferma ufficialmente che entrambe le partite dei quarti di finale di UEFA Champions League tra Porto e Chelsea si disputeranno allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia. Le date (7 aprile e 13 aprile 2021) e gli orari di inizio (21:00 CET) rimangono invariati.

La UEFA intende ringraziare Porto e Chelsea per il sostegno e la collaborazione, così come la federazione portoghese, la federazione inglese, la federazione spagnola e il Siviglia per l'assistenza e per aver accettato di ospitare le due partite.