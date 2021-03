Cosa serve a Lazio e Atalanta per qualificarsi

Dopo aver perso la gara di andata in casa, Lazio e Atalanta - battute rispettivamente da Bayern Monaco e Real Madrid - inseguono in trasferta la qualificazione ai quarti di finale di UEFA Champions League. Se per i Biancocolesti di Simone Inzaghi la rimonta pare quasi impossibile (nessuno è mai riuscito a ribaltare un 1-4 casalingo), per la Dea di Gian Piero Gasperini le possibilità sono sulla carta decisamente superiori. Ma con quali risultati si qualificherebbero le due squadre italiane?



Highlights (2 min): Lazio - Bayern Munich 1-4

LAZIO

Alla Lazio serve di fatto un miracolo. Ai Biancocelesti non basterebbe nemmeno vincere 0-3, occorrono almeno quattro reti per poter sperare. Con l’1-4 si andrebbe ai tempi supplementari, una vittoria con tre reti di scarto segnandone cinque o di più qualificherebbe la squadra di Inzaghi. Una sconfitta con due reti di scarto, un pareggio o un successo significherebbero l'accesso ai quarti di finale per i detentori del Bayern Monaco.



Highlights: Atalanta - Real Madrid 0-1

ATALANTA

Dopo aver perso di misura a Bergamo, l'Atalanta è costretta a vincere a Madrid, allo stadio Alfredo Di Stéfano. Con un risultato uguale a quello dell'andata (1-0 per la squadra di Gasperini) si andrebbe ai supplementari, ogni altro successo qualificherebbe - a prescindere dal risultato - la Dea. Real Madrid avanti sia con la vittoria sia con il pareggio.