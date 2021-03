Liverpool - Lipsia, ritorno ottavi di Champions League, si giocherà a Budapest

La UEFA conferma che il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Liverpool e Lipsia si giocherà alla Puskás Aréna di Budapest. La data della partita (mercoledì 10 marzo) e l'orario di inizio (21:00 CET) rimarranno gli stessi.

La UEFA desidera esprimere la sua gratitudine a Liverpool e Lipsia per il loro supporto e la stretta collaborazione, nonché alla Federcalcio ungherese (MLSZ) per l'assistenza e per aver accettato di organizzare la partita.

L'elenco di tutti i cambiamenti di sede confermati può essere consultato qui.