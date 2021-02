Anteprima UEFA Champions League: le partite di mercoledì

L'Atalanta contro i 13 volte campioni d'Europa e una sfida inedita tra City e Gladbach. Questo e molto altre nelle partite di mercoledì di UEFA Champions League.

Partite di mercoledì (clicca per la marcia di avvicinamento alla gara)

Atalanta - Real Madrid

Mönchengladbach - Man. City

Davide contro Golia, l'Atalanta affronta il Real Madrid

Sulla carta non c'è partita: l'Atalanta, alla seconda partecipazione in UEFA Champions League, contro i 13 volte campioni d'Europa. La Dea dal canto suo è specializzata contro le big: ha vinto 2-0 in casa del Liverpool nella fase a gironi, e ha eliminato gli spagnoli del Valencia agli ottavi della passata edizione. "Sappiamo che tipo di squadra è. Abbiamo il massimo rispetto per loro", ha detto il tecnico del Real, Zinédine Zidane che deve fare i conti con il recupero o meno di Karim Benzema: "Se sta bene, sarà con noi, se no no".

Il Gladbach pronto a invertire la rotta col City

Il Gladbach non ha mai vinto contro il City in quattro partite della fase a gironi nelle ultime stagioni (P1 S3) ma può affidarsi alla storia per affrontare con più fiducia la sua prima sfida a eliminazione diretta di UEFA Champions League. Nel 1978/79, i Fohlen (puledri) hanno eliminato il City prima di vincere la Coppa UEFA 1978/79. Il City è un avversario molto temibile ma il tecnico di casa, Marco Rose, non parte sconfitto: "È una grande sfida e non vediamo l'ora di scendere in campo".