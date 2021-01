Riepilogo Champions League: Bayern avanti a testa bassa

La squadra detentrice della UEFA Champions League continua a macinarie vittorie ed è ovviamente una delle principali favorite, se non la favorita assoluta.



La stagione finora

Highlights: Salzburg 2-6 Bayern

Primo classificato Gruppo A: V5 P1 S0 GF18 GS5

Migliori marcatori: Kingsley Coman, Robert Lewandowski (3)

21/10: Bayern - Atlético 4-0 (Coman 28' 72', Goretzka 41', Tolisso 66')

27/10: Lokomotiv - Bayern 1-2 (Miranchuk 70'; Goretzka 13', Kimmich 79')

03/11: Salzburg - Bayern 2-6 (Berisha 4', Okugawa 66'; Lewandowski 21' rig. 88', Kristensen 44' aut., Boateng 79', Sané 83', Hernández 90'+2)

25/11: Bayern - Salzburg 3-1 (Lewandowski 43', Coman 52', Sané 68'; Berisha 73')

01/12: Atlético - Bayern 1-1 (João Félix 26'; Müller 86' rig.)

09/12: Bayern - Lokomotiv 2-0 (Süle 63', Choupo-Moting 80')

La stagione in dieci parole: il Bayern non vuole smettere di vincere. Chi lo fermerà?



L'opinione dei reporter di UEFA.com

Il Bayern ha iniziato la difesa del titolo nello stesso modo con cui aveva concluso la passata stagione, ovvero spazzando via qualunque avversario intralci il suo cammino. Anche se non è ancora agli stessi livelli della scorsa estate, la squadra di Hansi Flick ha superato diversi ostacoli nel Gruppo A, che ha vinto con due giornate di anticipo. Dal temerario Salisburgo al caparbio Atlético, nessuna squadra ha trovato la formula per fermare il Bayern.

Jordan Maciel, reporter Bayern

Cosa abbiamo imparato

Highlights: Bayern - Atlético 4-0

Lungi dal diventare prevedibile dopo un 2019/20 straordinario, il Bayern non è neanche stato perfetto e raramente ha dimostrato di avere il controllo totale della situazione in difesa. Tuttavia, la forza del suo attacco è stata troppa anche per l'Atlético, il Salisburgo e il Lokomotiv, nonostante l'infermeria affollata a un certo punto della stagione.

Douglas Costa e Leroy Sané hanno regalato ulteriore qualità sulle fasce, mentre Jamal Musiala sembra già il prossimo teenager che farà parlare di sé.

Statistiche

• Il Bayern ha stabilito il nuovo record di vittorie consecutive in UEFA Champions League, eguagliando quello dell'Atlético Madrid di 15 successi consecutivi in una singola stagione europea (in questo caso in UEFA Europa League). La squadra spagnola, però, gli ha impedito di prolungare la serie alla quinta giornata.

• Per la seconda stagione consecutiva, il Bayern è stato la squadra più prolifica della fase a gironi con 18 gol. Anche se Robert Lewandowski è arrivato a un soffio dal record personale nella fase a gironi (10 gol nel 2019/20), il Bayern è andato in rete con 11 giocatori diversi.

Highlights Supercoppa: Bayern - Sevilla 2-1

• Il Bayern è imbattuto fuori casa da 20 partite (compresa la Supercoppa UEFA 2020 e la fase finale di UEFA Champions League 2019/20 giocata a Lisbona). L'ultima sconfitta esterna in Europa è stata quella a Parigi a settembre 2017.

Chi è l'allenatore?

Flick, ex vice Ct della Germania, è stato nominato allenatore ad interim la scorsa stagione e ha trasformato radicalmente la squadra, che ha vinto tutti i fronti e ha riscritto gli almanacchi.