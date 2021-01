Atalanta, un girone da record

Fino a pochi anni fa, una vittoria 3-0 dell’Atalanta a San Siro contro il Milan sarebbe stata definita una grandissima sorpresa. Anche il risultato di sabato, nell’anticipo della 19esima giornata, ha probabilmente fatto stropicciare gli occhi qualcuno, se non altro per le proporzioni, ma non può essere definito una sorpresa. La Dea - che l’anno scorso, nella stagione del suo esordio in UEFA Champions League, ha sfiorato la semifinale e quest’anno ha già raggiunto gli ottavi - ha chiuso il girone d’andata con 36 punti, un record per il club che rende il futuro ancora più promettente.

Da quando la Serie A ha 20 formazioni ai nastri di partenza, l’Atalanta non aveva mai conquistato 36 punti dopo 19 partite, come accaduto quest’anno grazie a dieci successi, sei pareggi e appena tre sconfitte. Ci era andata vicina lo scorso anno e nel 2016-17, la stagione dell’arrivo a Bergamo di Gian Piero Gasperini, ma si era fermata a 35 punti.

Highlights due minuti: Liverpool - Atalanta 0-2

C’è un altro dato che può incoraggiare ulteriormente i tifosi Nerazzurri. Da quando il tecnico di Grugliasco - che martedì festeggerà nel migliore dei modi i suoi 63 anni - è stato scelto per guidare la squadra, nel girone di ritorno l’Atalanta ha sempre fatto più punti che in quello d’andata.

Nella stagione 2016-17 la Dea ha conquistato nel ritorno due punti in più rispetto all’andata (35-37), nel 2017-18 sei (27-33), nel 2018-19 tredici (28-41), la scorsa stagione otto (35-43). Non solo. Nella stagione 2019-20 l’Atalanta è stata di gran lunga la migliore squadra del girone di ritorno, conquistando 43 punti su 57 disponibili (2,26 punti di media a partita): il Milan ne aveva ottenuti 41, la Juventus campione d’Italia.

I giocatori dell'Atalanta abbracciano il tecnico Gian Piero Gasperini dopo il successo contro il Milan Getty Images

Migliorare il terzo posto ottenuto negli ultimi due campionati sembrava impossibile, ma l’Atalanta di Gasperini non smette di stupire…

STAGIONE - CLASSIFICA ANDATA - CLASSIFICA FINALE

2004-2005 11 punti (20ª) 35 punti (20ª)

11 punti (20ª) 35 punti (20ª) 2005-2006 in Serie B in Serie B

in Serie B in Serie B 2006-2007 24 punti (9ª) 50 punti (8ª)

24 punti (9ª) 50 punti (8ª) 2007-2008 25 punti (7ª) 48 punti (9ª)

25 punti (7ª) 48 punti (9ª) 2008-2009 27 punti (10ª) 47 punti (11ª)

27 punti (10ª) 47 punti (11ª) 2009-2010 14 punti (19ª) 35 punti (18ª)

14 punti (19ª) 35 punti (18ª) 2010-2011 in Serie B in Serie B

in Serie B in Serie B 2011-2012 26 punti (8ª) 52 punti (12ª)

26 punti (8ª) 52 punti (12ª) 2012-2013 22 punti (12ª) 40 punti (15ª)

22 punti (12ª) 40 punti (15ª) 2013-2014 21 punti (12ª) 50 punti (11ª)

21 punti (12ª) 50 punti (11ª) 2014-2015 20 punti (16ª) 37 punti (17ª)

20 punti (16ª) 37 punti (17ª) 2015-2016 24 punti (11ª) 45 punti (13ª)

24 punti (11ª) 45 punti (13ª) 2016-2017 35 punti (6ª) 72 punti (4ª)

35 punti (6ª) 72 punti (4ª) 2017-2018 27 punti (7ª) 60 punti (7ª)

27 punti (7ª) 60 punti (7ª) 2018-2019 28 punti (8ª) 69 punti (3ª)

28 punti (8ª) 69 punti (3ª) 2019-2020 35 punti (4ª) 78 punti (3ª)

35 punti (4ª) 78 punti (3ª) 2020-2021 36 punti (5°)

* La posizione in classifica dell'Atalanta potrebbe variare dopo il recupero Juventus-Napoli