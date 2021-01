La classifica di sempre degli assist in Champions League

Quali sono i giocatori che hanno servito più assist in UEFA Champions League nel suo attuale formato (contando anche le qualificazioni)?

UEFA.com sfoglia gli almanacchi per sapere quali giocatori hanno servito più passaggi decisivi dalla stagione 1992/93 in poi. Come capita spesso in questo tipo di classifiche, in vetta spuntano i "soliti noti", ovvero Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, ma se parliamo di media assist a partita ci sono sorprese!

Giocatori con più assist nella storia della Champions League

41 assist - Cristiano Ronaldo (in 178 partite)

36 - Leo Messi (147)

32 - Ángel Di María (90)

31 - Ryan Giggs (151)

30 - Xavi Hernández (157)

29 - Andrés Iniesta (132)

27 - Neymar (65)

27 - Karim Benzema (125)

26 - Cesc Fàbregas (110)

26 - Luis Suárez (70)

26 - Zlatan Ibrahimović (123)

25 - Franck Ribéry (89)

24 - Mesut Özil (70)

24 - Thomas Müller (123)

24 - Marcelo (98)

23 - Dani Alves (114)

23 - Kaká (88)

22 - Frank Lampard (107)



21 - Wayne Rooney (88)

20 - Samuel Eto'o (82)

20 - Gareth Bale (66)

19- Robert Lewandowski (94)

19 - Arjen Robben (111)

18 - Bastian Schweinsteiger (99)

18 - Clarence Seedorf (131)

18 - Wesley Sneijder (83)

18 - Raheem Sterling (50)



Dopo aver compilato la classifica assoluta, ci siamo anche chiesti quali di questi 25 giocatori abbiano il migliore rapporto di assist a partita: ecco i risultati.

Guarda la splendida tripletta di Neymar alla Giornata 6

0,41 assist a partita Neymar

0,37 Luis Suárez

0,36 Raheem Sterling

0,35 Ángel Di María

0,34 Mesut Özil

0,30 Gareth Bale

0,28 Franck Ribéry

0,26 Kaká

0,24 Leo Messi

0,24 Samuel Eto'o

0,24 Marcelo

0,23 Wayne Rooney

0,23 Cesc Fàbregas

0,23 Cristiano Ronaldo

Da questo punto di vista, Neymar e Luis Suárez migliorano nettamente le proprie statistiche: soprattutto l'uruguagio, che oltre ad essere un centravanti implacabile vanta quasi un assist ogni due partite. Il suo dato è superato di poco solo dal suo ex compagno Neymar. Insomma, non solo segnano (e anche tanto), ma fanno anche segnare. Menzione speciale per altri due giocatori: Mesut Özil, più incline all'assist dalla tre quarti, e Di María, assiduo frequentatore della linea di fondo. Nella lista figura un solo difensore, Marcelo.

Legenda: dati ricavati dalla sezione statistiche storiche della competizione, che comprende anche le qualificazioni. Ultimo aggiornamento: 12/12/2020