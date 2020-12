Iniziate le votazioni per la Squadra dell'Anno maschile degli utenti di UEFA.com

I tifosi di tutto il mondo sono invitati a scegliere il proprio 11 preferito attraverso le votazioni della Squadra maschile dell'Anno degli utenti di UEFA.com.



I tifosi possono votare sino a gennaio per scegliere la propria squadra preferita da un elenco di 50 top player europei: cinque portieri, 15 difensori, 15 centrocampisti e 15 attaccanti.

I candidati

I candidati sono stati proposti dalla squadra editoriale della UEFA e poi approvati dal comitato degli Osservatori Tecnici in base alle loro prestazioni nelle competizioni UEFA e nazionali nelle federazioni affiliate UEFA da gennaio a dicembre 2020.

Squadra dell'Anno maschile: gli attaccanti candidati

La squadra vincente

La Squadra maschile UEFA dell'Anno viene scelta per rispecchiare i voti dei tifosi in relazione ai risultati ottenuti dai giocatori nel corso dell'anno solare, il tutto con il supporto del panel degli Osservatori Tecnici UEFA.

Cosa si può vincere

Gli utenti che scelgono una formazione accedono all'estrazione dei seguenti premi:

• Il primo premio consiste in due biglietti per la finale di UEFA Champions League maschile e femminile, compresi voli e pernottamenti.

• Il secondo premio consiste in una maglia firmata da un giocatore della Squadra maschile dell'Anno.

• Il terzo premio consiste in cinque buoni da 100 euro da spendere nello store ufficiale online della UEFA.

Squadra dell'Anno Maschile: i centrocampisti candidati

I numeri della Squadra dell'Anno

• Club con più candidati: dieci giocatori del Bayern Monaco, vincitore della UEFA Champions League nel 2020, sono stati inseriti nell'elenco dei 50, compreso naturalmente il Giocatore dell'Anno UEFA, Robert Lewandowski. Segue a ruota il Liverpool con otto nominati.

• Numero totale di club: i calciatori nominati rappresentano complessivamente 21 club – compresi alcuni giocatori che nel 2020 hanno giocato per due club.

• Numero totale di nazionalità: i 50 nominati rappresentano 19 nazioni; conduce la Germania con sei nominati, segue la Francia con cinque.

• Cristiano Ronaldo (Juventus) è stato nominato per il 17esimo anno di fila.

• Il terzino sinistro del Bayern, Alphonso Davies (che ha compiuto 20 anni a inizio novembre) è il candidato più giovane seguito dall'attaccante del Dortmund, Erling Braut Haaland, che ha compiuto 20 anni a luglio.

Squadra dell'Anno maschile: i difensori candidati

• Dopo aver compiuto 36 anni a settembre, il centrale brasiliano Thiago Silva (che in estate ha lasciato il PSG per il Chelsea) è il calciatore più anziano in lizza.

• I 50 calciatori nominati hanno una media di circa 27 anni. Nell'elenco ci sono 15 giocatori con più di 30 anni, e 12 che non hanno ancora raggiunto i 25.

• Undici su 50 sono giocatori di nazioni extraeuropee.

• Premier League e Bundesliga sono i campionati più rappresentati; nell'elenco ci sono 15 giocatori che nel 2020 hanno giocato nella massima serie tedesca, e 15 della Premier League.

• I club spagnoli hanno avuto un anno relativamente tranquillo; appena quattro calciatori della Liga sono entrati nella selezione finale, di cui appena uno a testa di Real Madrid e Barcellona.

Squadra dell'Anno maschile: i portieri candidati

La Squadra dell'Anno di UEFA.com ha avuto un largo seguito sin dalla prima edizione del 2001, con milioni di voti raccolti ogni anno. Alcuni calciatori sono ormai dei veterani del premio.

I tre calciatori con più presenze nella Squadra dell'Anno degli utenti di UEFA.com sono:

14: Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid, Juventus)

11: Lionel Messi (Barcellona)

8: Sergio Ramos (Real Madrid)