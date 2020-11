Le combinazioni per il passaggio del turno di Champions League

Qualificate agli ottavi

Gruppo A: Bayern München (primo classificato nel girone)

Gruppo C: Manchester City

Gruppo E: Chelsea, Sevilla

Gruppo G: Barcellona, Juventus



Possono qualificarsi alla quinta giornata

Gruppo A: Atlético

Gruppo B: Borussia Mönchengladbach, Real Madrid

Gruppo C: Porto

Gruppo D: Liverpool

Gruppo F: Borussia Dortmund, Lazio

Gruppo H: Manchester United

Non possono qualificarsi agli ottavi

Gruppo C: Marseille

Gruppo D: Midtjylland (quarto posto matematico)

Gruppo E: Krasnodar, Rennes

Gruppo F: Zenit

Gruppo G: Dynamo Kyiv, Ferencváros

Possono uscire dalla corsa per i primi due posti

Gruppo A: Lokomotiv, Salzburg

Gruppo B: Shakhtar, Inter

Gruppo C: Olympiacos

Gruppo F: Club Brugge

Gruppo H: İstanbul Başakşehir

Non possono qualificarsi o essere eliminate alla quinta giornata

Gruppo D: Ajax, Atalanta

Gruppo H: Paris Saint-Germain, Leipzig

Tutte le informazioni di questo articolo sono soggette a conferma finale da parte della UEFA. Gli esempi potrebbero non coprire tutte le possibili combinazioni.

Martedì 1 dicembre

Highlights: Bayern - Atlético 4-0

Gruppo A: Lokomotiv Moskva (3 punti) - Salzburg (1), Atlético (5) - Bayern München (12)

Il Bayern è qualificato e arriverà matematicamente primo nel girone.

L'Atlético si qualifica se batte il Bayern e la Lokomotiv non batte il Salzburg.

La Lokomotiv non può arrivare agli ottavi se perde contro il Salzburg e l'Atlético evita la sconfitta, oppure se pareggia e l'Atlético batte il Bayern.

Il Salzburg non può arrivare agli ottavi se perde contro la Lokomotiv (e sarebbe matematicamente quarto), oppure se entrambe le partite terminano in parità, oppure se l'Atlético batte il Bayern.

Gruppo B: Shakhtar Donetsk (4) - Real Madrid (7), Borussia Mönchengladbach (8) - Internazionale Milano (2)

Il Mönchengladbach si qualifica se batte l'Inter, oppure se pareggia e lo Shakhtar non batte il Madrid. Il Mönchengladbach sarà matematicamente primo se vince e il Madrid perde.

Il Real Madrid si qualifica se batte lo Shakhtar.

Lo Shakhtar non può arrivare agli ottavi se perde contro il Madrid.

L'Inter non può arrivare agli ottavi se non batte il Mönchengladbach. I nerazzurri saranno matematicamente quarti se non battono il Mönchengladbach e lo Shakhtar vince contro il Madrid.

Highlights: Man. City - Porto 3-1

Gruppo C: Porto (9) - Manchester City (12), Marseille (0) - Olympiacos (3)

Il Manchester City è già qualificato agli ottavi e arriverà primo se evita la sconfitta contro il Porto.

Il Porto si qualifica se evita la sconfitta contro il City, oppure se l'Olympiacos non batte il Marseille.

L'Olympiacos non può arrivare tra le prime due se non batte il Marseille, oppure se il Porto evita la sconfitta contro il City. L'Olympiacos arriverà terzo e andrà in UEFA Europa League con un pareggio, oppure se batte il Marseille e il Porto evita la sconfitta contro il City.

Il Marseille non può raggiungere gli ottavi e arriverà matematicamente quarto se non batte l'Olympiacos.

Gruppo D: Liverpool (9) - Ajax (7), Atalanta (7) - Midtjylland (0)

Il Liverpool si qualifica se evita la sconfitta contro l'Ajax. Arriverà matematicamente primo se batte l'Ajax e l'Atalanta non batte il Midtjylland.

Il Midtjylland arriverà matematicamente quarto.

Non sono possibili altri verdetti.

Mercoledì 2 dicembre

Gruppo E: Krasnodar (1) - Rennes (1), Sevilla (10)- Chelsea (10)

Sevilla e Chelsea sono matematicamente qualificate agli ottavi. Chi vince conquisterà il primo posto.

Krasnodar e Rennes non possono andare agli ottavi. Chi vince arriva terzo e conquista un posto in UEFA Europa League.

Highlights: Lazio - Dortmund 3-1

Gruppo F: Borussia Dortmund (9) - Lazio (8), Club Brugge (4)- Zenit (1)

Il Dortmund si qualifica se evita la sconfitta contro la Lazio o se il Club Brugge non batte lo Zenit. La squadra tedesca arriverà prima con una vittoria.

La Lazio si qualifica se batte il Dortmund, oppure se il Club Brugge perde contro lo Zenit, oppure se entrambe le partite terminano in parità.

Il Club Brugge non può arrivare tra le prime due in caso di sconfitta, oppure se entrambe le partite terminano in parità. In quest'ultimo caso, il Bruges arriverà terzo e andrà in UEFA Europa League.

Lo Zenit non può andare agli ottavi e arriverà matematicamente quarto se non batte il Club Brugge.

Gruppo G: Ferencváros (1) - Barcellona (12), Juventus (9) - Dynamo Kyiv (1)

Barcellona e Juventus sono qualificate agli ottavi. Il Barcellona arriverà matematicamente primo se batte il Ferencváros e la Juve non batte la Dynamo, oppure se pareggia e la Juve perde.

Dynamo e Ferencváros non possono andare agli ottavi. Il terzo posto non può essere deciso alla quinta giornata.

Gruppo H: İstanbul Başakşehir (3) - Leipzig (6), Manchester United (9) - Paris Saint-Germain (6)

Il Manchester United si qualifica se evita la sconfitta contro il Paris. Arriverà matematicamente primo se vince e il Lipsia non vince, oppure se pareggia e il Lipsia perde.

L'İstanbul Başakşehir non può andare agli ottavi se non batte il Lipsia. Arriverà matematicamente quarto se perde e il Paris evita la sconfitta contro lo United, oppure se pareggia e il Paris vince.

Non sono possibili altri verdetti.