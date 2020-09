Robert Lewandowski è fra i tre candidati al premio UEFA Men's Player of the Year 2019/20. UEFA.com riassume le sue imprese nella stagione da poco conclusa.



Jordan Maciel, reporter di UEFA.com per il Bayern

Lewandowski: guarda tutti i gol nel 2019/20

La stagione 2019/20 è stata una delle migliori in assoluto nei 120 anni di storia del Bayern e nessun giocatore ha contribuito più di Lewandowski. L'attaccante polacco ha segnato in ogni partita sino alla finale di UEFA Champions League a Lisbona, totalizzando 15 gol e sei assist e alzando la tanto ambita Coppa dei Campioni.

Il centravanti, che il prima della finale ha compiuto 32 anni, non mostra i segni dell'età dopo la miglior stagione della sua carriera. Forse migliora con gli anni?

Candidato calciatore dell'Anno UEFA: Robert Lewandowski

Il 2019/20 in cifre

Titoli: vincitore UEFA Champions League, vincitore Bundesliga, vincitore Coppa di Germania, capocannoniere UEFA Champions League, miglior assist man UEFA Champions League, capocannoniere Bundesliga, giocatore dell'anno in Bundesliga

UEFA Champions League

Presenze: 10

Gol: 15

Assist: 6

Campionato

Presenze: 31

Gol: 34

Assist: 4

I tre momenti migliori

1. È stato capocannoniere di tutte tre le competizioni vinte con il Bayern nel 2019/20, segnando 34 gol in 31 partite di Bundesliga, sei in cinque di Coppa di Germania e 15 in 10 di UEFA Champions League.

2. Ha raggiunto l'apice il 26 novembre 2019 segnando quattro gol in 16 minuti nel 6-0 contro il Crvena zvezda: si tratta del poker più veloce nella storia della Champions League.

Highlights finale 2020: Paris - Bayern 0-1

3. Anche se non è andato a segno in finale, Lewandowski ha contribuito al gol decisivo: Thilo Kehrer del Paris ha infatti deciso di marcare lui e ha lasciato libero Kingsley Coman, che ha firmato l'1-0.

Dicono di lui

I candidati ai premi UEFA Men's Player of the Year 2019/20

"Lavora molto per la squadra. È importante per la difesa perché dà una grossa mano, mentre in attacco non c'è niente da aggiungere. È molto professionale e lavora sodo. È il miglior centravanti del mondo".

Hansi Flick, allenatore Bayern



"Per tutto l'anno non ho visto un giocatore migliore. Si sacrifica molto per vincere e merita assolutamente di essere definito il miglior giocatore al mondo".

Lothar Matthäus, ex capitano del Bayern e della Germania

"Probabilmente è il miglior professionista che abbia mai incontrato. Cura la dieta, lo stile di vita: tutto è dedicato al successo. La domanda è: a 35 anni, sarà più forte di Cristiano Ronaldo oggi?".

Karl-Heinz Rummenigge, CEO Bayern