La supersfida: Messi contro Lewandowski

I quarti di finale di UEFA Champions League tra Barcellona e Bayern metteranno di fronte due grandi del calcio moderno. UEFA.com vi racconta numeri e retroscena dei due attaccanti.

In questa stagione, Lionel Messi e Robert Lewandowski hanno entrambi sette presenze in UEFA Champions League. Capocannoniere della competizione per la sesta volta nella passata edizione con 12 gol, Messi ha segnato tre gol in questa mentre Lewandowski guida la classifica marcatori con 13. Il nazionale polacco è stato ugualmente prolifico in Bundesliga con i suoi 34 gol in 31 partite mentre Messi ne ha segnati 25 in 33 di Liga. Entrambi hanno vinto la classifica marcatori 2019/20 del rispettivo campionato.

Si sono mai affrontati prima?

Messi festeggia un gol al Bayern al Camp Nou nel 2015 AFP via Getty Images

Sì, nel 2014/15 in semifinale di UEFA Champions League – nella prima stagione di Lewandowski col Bayern. In quell'occasione Messi ha avuto la meglio nel doppio confronto. L'argentino ha segnato una doppietta nel 3-0 dell'andata, e mentre Lewandowski ha segnato la rete del 2-2 nel ritorno, la vittoria del Bayern per 3-2 non è bastata ai tedeschi per qualificarsi alla finale di Berlino – poi vinta dal Barcellona per 3-1 sulla Juventus.

Le rispettive nazionale dei due talenti si sono affrontate in amichevole a giugno 2011 quando a Varsavia la Polonia di Lewandowski ha vinto 2-1 contro un'Argentina senza Messi.



Altezza e peso

Messi Lewandowski Età 33 31 Altezza 1,70 1,84

Entrambi hanno superato la soglia dei 30 anni ma il tempo sembra essersi fermato per i due. Lewandowski col suo 1,84 è probabilmente l'uomo da temere di più sui calci d'angolo.

Statistiche di UEFA Champions League

Messi Lewandowski Presenze 142 87 Gol 115 66 Media gol a partita 0,81 0,76

Messi ha vinto la UEFA Champions League quattro volte, la più recente nel 2015, mentre Lewandowski non ha ancora sollevato la coppa. Il polacco ha sfiorato la vittoria nel 2013 col Borussia Dortmund quando ha perso 2-1 proprio contro il Bayern a Londra.

Nella classifica dei gol a partita di UEFA Champions League (dalla fase a gironi in poi), Messi è secondo mentre Lewandowski quinto.

Statistiche nelle competizioni nazionali

Messi Lewandowski Campionato 453 438 Gol in campionato 433 304 Media gol a partita 0,96 0,69

Messi ha vinto il proprio campionato dieci volte in 16 stagioni; Lewandowski ha vinto nove volte il proprio campionato in 14 stagioni. Statistiche simili, ma l'evoluzione della loro carriera ha seguito binari radicalmente diversi.

Riconosciuto come un talento purissimo fin da bambino, Messi si è trasferito in Europa al Barcellona da adolescente e da allora è rimasto al Camp Nou. Lewandowski, invece, ha iniziato nelle leghe inferiori della Polonia con lo Znicz Pruszków prima di conquistare il suo primo titolo nella seconda stagione nell'Ekstraklasa con Lech Poznań. Poi si è trasferito in Germania, dove è esploso con Jürgen Klopp al Dortmund prima di firmare per il Bayern nel 2014. Finora ha vinto la Bundesliga in tutte le stagioni in Germania.

Vita privata