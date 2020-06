Finale di Champions League 2020: dove e quando

Dove e quando si gioca la finale?

La finale di UEFA Champions League 2019/20 si giocherà all'Estádio do Sport Lisboa e Benfica di Lisbona (Portogallo) domenica 23 agosto 2020.

Detto anche Estádio da Luz (Stadio della Luce), il terreno di gioco del Benfica è stato demolito e sostituito da un nuovo impianto per ospitare le partite di UEFA EURO 2004 (tra cui la finale) e, più di recente, la finale di UEFA Champions League 2014, vinta dal Real Madrid contro l'Atlético per 4-1 ai supplementari: è stato il decimo titolo europeo per le merengues.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights finale 2014 a Lisbona: Real Madrid - Atlético 4-1

Quale sarà il cammino verso la finale?

Il calendario di Champions League 2019/20 elenca tutte le date dei sorteggi e degli incontri che ci accompagneranno alla finale.

Che cosa succede se le squadre sono in parità dopo 90 minuti?

La partita proseguirà ai supplementari (due tempi da 15 minuti). In caso di ulteriore parità sarà decisa ai calci di rigore. Dopo cinque tiri per squadra, si proseguirà eventualmente a oltranza.

La vincitrice della UEFA Champions League si qualifica per la Supercoppa UEFA?

Sì. La Supercoppa UEFA 2020, che oppone la vincitrice della UEFA Champions League e della UEFA Europa League, si giocherà alla Puskás Aréna di Budapest il 24 settembre. L'edizione 2021 si terrà a Belfast (Irlanda del Nord) a Windsor Park.

Dove è stata giocata la finale di UEFA Champions League finora?

Dal nuovo format della competizione, introdotto nel 1992/93, la finale è stata giocata in 14 nazioni e 20 città diverse. Monaco di Baviera l'ha ospitata tre volte, mentre Saint-Denis, Atene, Roma, Londra, Milano e Madrid due: la prossima città a entrare in questo club esclusivo sarà Lisbona, perché all'Estádio do Sport Lisboa e Benfica è già stata giocata la finale 2013/14.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda: grandi gol in finale di Champions League

1992/93: Olympiastadion, Monaco di Baviera

1993/94: OACA Spyros Louis, Atene

1994/95: Ernst-Happel-Stadion, Vienna

1995/96: Stadio Olimpico, Roma

1996/97: Olympiastadion, Munich

1997/98: Johan Cruijff ArenA, Amsterdam

1998/99: Camp Nou, Barcellona

1999/00: Stade de France, Saint-Denis



2000/01: Stadio San Siro, Milano

2001/02: Hampden Park, Glasgow

2002/03: Old Trafford, Manchester

2003/04: Arena AufSchalke, Gelsenkirchen

2004/05: Atatürk Olimpiyat Stadı, Istanbul

2005/06: Stade de France, Saint-Denis

2006/07: OACA Spyros Louis, Atene

2007/08: Luzhniki Stadium, Mosca

2008/09: Stadio Olimpico, Roma

2009/10: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid



2010/11: Wembley Stadium, Londra

2011/12: Football Arena Munich, Monaco di Baviera

2012/13: Wembley Stadium, Londra

2013/14: Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Lisbona

2014/15: Olympiastadion, Berlino

2015/16: Stadio San Siro, Milano

2016/17: Principality Stadium, Cardiff

2017/18: NSK Olimpiyskyi, Kiev

2018/19: Estadio Metropolitano, Madrid

A questa edizione partecipano squadre che hanno già vinto la Coppa dei Campioni/UEFA Champions League?

Agli ottavi di questa edizione partecipano sette ex campioni d'Europa: Real Madrid (13 vittorie), Liverpool (6), Barcelona (5), Bayern München (5), Juventus (2), Chelsea (1) e Dortmund (1). Liverpool e Dortmund sono già stati eliminati, ma le altre cinque squadre sono ancora in gara.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda: subentrati che hanno deciso la finale di Champions League

Chi ha vinto la Coppa dei Campioni/UEFA Champions League finora?

Il Real Madrid detiene il record di titoli, 13 dalla prima Coppa dei Campioni del 1955/56. In totale, le squadre che hanno alzato la coppa sono 22. Dalla nascita della nuova competizione (1992/93) sono state 13: Real Madrid (7 vittorie), Barcellona (4), Milan (3), Manchester United (2), Bayern München (2), Liverpool (2), Marsiglia (1), Ajax (1), Juventus (1), Dortmund (1), Porto (1), Internazionale (1), Chelsea (1).

1992/93: Marsiglia

1993/94: Milan

1994/95: Ajax

1995/96: Juventus

1996/97: Dortmund

1997/98: Real Madrid

1998/99: Manchester United

1999/00: Real Madrid



2000/01: Bayern Monaco

2001/02: Real Madrid

2002/03: Milan

2003/04: Porto

2004/05: Liverpool

2005/06: Barcellona

2006/07: Milan

2007/08: Manchester United

2008/09: Barcellona

2009/10: Internazionale



2010/11: Barcellona

2011/12: Chelsea

2012/13: Bayern Monaco

2013/14: Real Madrid

2014/15: Barcellona

2015/16: Real Madrid

2016/17: Real Madrid

2017/18: Real Madrid

2018/19: Liverpool

Qual è stata la finale con più gol?

Milan - Liverpool 3-3 (dts, Liverpool vince 3-2 dcr – Istanbul, 2004/05)

Grazie a un'incredibile rimonta nel secondo tempo, il Liverpool ha recuperato tre gol di svantaggio al Milan fino a vincere ai rigori. I rossoneri sono subito andati sull'1-0 con Paolo Maldini e hanno dilagato con una doppietta di Hernán Crespo, ma le reti di Steven Gerrard, Vladimír Šmicer e Xabi Alonso in sette minuti nella ripresa hanno portato l'incontro ai supplementari e quindi ai rigori. Dal dischetto, Andriy Shevchenko si è fatto ipnotizzare da Jerzy Dudek, consegnando la coppa al Liverpool.