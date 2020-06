Champions League 2019/20: la stagione finora

La UEFA Champions League è stata sospesa a marzo per la pandemia COVID-19, con quattro ottavi di finale già conclusi.

La competizione riprenderà il venerdì 7 agosto: in attesa del suo ritorno, UEFA.com fa il punto della situazione.

Quali squadre sono ancora in gara?

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Real Madrid - Man. City 1-2

Qualificate ai quarti: Atalanta, Atlético Madrid, Leipzig, Paris Saint-Germain.

Nessuna delle quattro squadre ha mai vinto il torneo, con Atalanta e Lipsia che partecipano per la prima volta ai quarti. La formazione bergamasca è addirittura alla prima stagione assoluta in UEFA Champions League, il Lipsia alla seconda.

Ottavi di finale in sospeso:

Barcellona - Napoli (and.: 1-1)

Bayern München - Chelsea (and.: 3-0)

Juventus - Lione (and.: 0-1)

Manchester City - Real Madrid (and.: 2-1)

Barcellona, Bayern, Chelsea, Juventus e Real Madrid sono ex campioni d'Europa, ma solo quattro di loro possono arrivare ai quarti (perché il Bayern affronta il Chelsea) e tre sono in svantaggio dopo la gara di andata.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Liverpool - Atlético 2-3

In una delle quattro sfide già concluse, il Liverpool campione in carica è stato eliminato dall'Atlético.

Con il Manchester City ancora in gara in UEFA Champions League e il Manchester United in UEFA Europa League, le due principali competizioni UEFA per club potrebbero essere vinte da due squadre della stessa città. È accaduto già due volte: nel 1994, AC Milan e Inter hanno vinto rispettivamente la UEFA Champions League e la Coppa UEFA, mentre nel 2018 Real Madrid e Atlético si sono aggiudicate rispettivamente UEFA Champions League e UEFA Europa League.



Statistica: nelle ultime 22 edizioni di Champions League, il Chelsea è stato l'unica squadra a diventare campione d'Europa per la prima volta (nel 2011/12). Prima dei Blues, l'ultima formazione ad aver alzato la sua prima Coppa dei Campioni era stata il Dortmund nel 1997.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights giornata 2: Tottenham - Bayern 2-7

Robert Lewandowski del Bayern ha segnato 11 gol in questa edizione, uno in più di Erling Braut Haaland (Dortmund, eliminato) e cinque in più di Dries Mertens (Napoli) e Serge Gnabry (Bayern).

È già la stagione di UEFA Champions League più prolifica per Lewandowski, che era arrivato al massimo a 10 gol con il Dortmund nel 2012/13.

L'attaccante potrebbe diventare il primo giocatore polacco a laurearsi capocannoniere della massima competizione europea per club. L'ultimo giocatore di una squadra tedesca ad aver vinto la classifica marcatori è stato Wynton Rufer del Werder Bremen nel 1993/94 con otto gol (a pari merito con Ronald Koeman del Barcellona). L'ultimo capocannoniere del Bayern in Coppa dei Campioni è stato Dieter Hoeness, autore di sette reti nel 1981/82.

Hakim Ziyech dell'Ajax (eliminato) è attualmente il re degli assist in UEFA Champions League 2019/20, con cinque passaggi vincenti. Tra i giocatori ancora in gara troviamo Corentin Tolisso del Bayern e Ángel Di María e Kylian Mbappé del Paris, fermi a quattro.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda 100 gol di Lionel Messi

Statistica: nelle ultime 11 edizioni, la classifica marcatori è stata sempre vinta da Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. L'unica piccola eccezione si è vista nella stagione 2014/15, quando entrambi sono arrivati primi insieme a Neymar (allora al Barcellona). Nel 2019/20, Messi e Ronaldo hanno segnato due gol ciascuno.



Com'è stata la competizione finora?

Bellissima, ovviamente. Oltre ad aver messo in mostra un calcio di altissima qualità sin dall'inizio della fase a gironi, questa Champions League ha riservato ben 344 gol in 108 partite, con una media di 3,19 a incontro (uno ogni 29 minuti). Per rivedere i gol più belli, guarda gli highlights presenti in questo articolo.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Chelsea - Bayern 0-3

Statistica: in questa stagione, il Bayern ha segnato più di tutti (27 gol, sette in più del PSG) ma ha anche registrato il maggior numero di tiri in porta (166) e nello specchio (70).

Gruppo A: Paris (1°), Real Madrid (2°)

Gruppo B: Bayern (1°), Tottenham (2°)

Gruppo C: Manchester City (1°), Atalanta (2°)

Gruppo D: Juventus (1°), Atlético (2°)

Gruppo E: Liverpool (1° ), Napoli (2°)

Gruppo F: Barcellona (1°), Dortmund (2°)

Gruppo G: Lipsia (1°), Lione (2°)

Gruppo H: Valencia (1°), Chelsea (2°)