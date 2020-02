Dove guardare la UEFA Champions League

Il grande prestigio della UEFA Champions League si riflette nella sua portata di trasmissione, con partner in Europa e in tutto il mondo che coprono territori in Africa, Asia, America Latina, Nord America, Medio Oriente, Oceania e oltre.

I tifosi possono trovare di seguito i partner televisivi della Champions League.

Dove guardare: partner televisivi

Europa

Albania: Tring

Andorra: RMC Sport

Armenia: Armenia TV

Austria: Sky Austria

Azerbaigian: CBC Sport , AzTV

Bielorussia: Belarus TV

Belgio: RTL , Q2 , VIER , Proximus (FR) , Proximus

Bosnia-Erzegovina: SportKlub , Arena Sport

Bulgaria: A1 , bTV Media Group

Croazia: HRT , A1 Hrvatska

Cipro: CYTA

Repubblica ceca: o2

Danimarca: Viasat Denmark

Estonia: All Media Baltics

Finlandia: MTV

Francia: RMC Sport

Macedonia del Nord: Macedonia Telekom

Georgia: Silk Sport

Germania: Sky Deutschland

Grecia: COSMOTE TV

Ungheria: MTVA , TV2

Islanda: Stod 2 Sport

Repubblica d'Irlanda: RTÉ , Virgin Media

Israele: The Sports Channel

Italia: Sky Italia

Kazakistan: QazSport

Kosovo: Kujtesa

Lettonia: All Media Baltics

Lituania: All Media Baltics

Lussemburgo: RTL , RMC Sport

Malta: PBS , TSN

Moldavia: Canal 3

Principato di Monaco: RMC Sport

Montenegro: SportKlub , Arena Sport

Olanda: Ziggo Sport , Veronica

Norvegia: Viasat

Polonia: Telewizja Polsat

Portogallo: Eleven Sports

Romania: Telekom Sport , Digi Sport

Russia: Match TV

San Marino: Sky Italia

Serbia: RTS , Arena Sport

Slovacchia: Orange Sport

Slovenia: Pro Plus , SportKlub

Spagna: beIN Sports

Svezia: Viasat

Svizzera: SRG , Teleclub

Ucraina: Volia TV , Football 1

Regno UNito: BT Sport

Città del Vaticano: Sky Italia

Paesi extraeuropei

Afghanistan: Sony

Algeria: beIN Sports

Angola: Canal+ , SuperSport

Anguilla: Flow Sports , SportsMax

Antigua & Barbuda: Flow Sports , SportsMax

Argentina: Fox Sports , ESPN , Facebook

Aruba: Flow Sports , SportsMax , Fox Sports , ESPN , Facebook , Ziggo Sport , Veronica

Isola di Ascensione: Fox Sports , ESPN , Facebook

Australia: Optus Sport

Isole Australi: RMC Sport

Bahamas: Flow Sports , SportsMax

Bahrain: beIN Sports

Bangladesh: Sony

Barbados: Flow Sports , SportsMax

Belize: Fox Sports , ESPN , Facebook

Benin: Canal+ , SuperSport

Bermuda: Flow Sports , SportsMax

Bhutan: Sony

Bolivia: Fox Sports , ESPN , Facebook

Bonaire: Flow Sports , SportsMax , Fox Sports , ESPN , Facebook , Ziggo Sport , Veronica

Botswana: Canal+ , SuperSport

Brasile: Turner , Facebook

Isole Vergini Britanniche: Flow Sports , SportsMax

Brunei: Goal.com

Burkina Faso: Canal+ , SuperSport

Burundi: Canal+ , SuperSport

Cambogia: Goal.com

Camerun: Canal+ , SuperSport

Canada: DAZN

Capo Verde: Canal+ , SuperSport

Isole Cayman: Flow Sports , SportsMax

Repubblica Centrafricana: Canal+ , SuperSport

Ciad: beIN Sports , Canal+ , SuperSport

Cile: Fox Sports , ESPN , Facebook

PR Cina: PPTV

Colombia: Fox Sports , ESPN , Facebook

Comore: Canal+ , SuperSport

Congo: Canal+ , SuperSport

Costa Rica: Fox Sports , ESPN , Facebook

Cuba: Flow Sports , SportsMax

Curacao: Flow Sports , SportsMax , Fox Sports , ESPN , Facebook , Ziggo Sport , Veronica

Repubblica Democratica del Congo: Canal+ , SuperSport

Gibuti: beIN Sports , Canal+ , SuperSport

Dominica: Flow Sports , SportsMax

Repubblica Dominicana: Flow Sports , SportsMax , Fox Sports , ESPN , Facebook

Ecuador: Fox Sports , ESPN , Facebook

Egitto: beIN Sports

El Salvador: Fox Sports , ESPN , Facebook

Eritrea: Canal+ , SuperSport

Etiopia: Canal+ , SuperSport

Isole Falkland: Fox Sports , ESPN , Facebook

Figi: FBC TV

Guiana Francese: Fox Sports , ESPN , Facebook , RMC Sport

Polinesia Francese: RMC Sport

Terre Australi e Antartiche Francesi: RMC Sport

Futuna: RMC Sport

Gabon: Canal+ , SuperSport

Gambia: Canal+ , SuperSport

Ghana: Canal+ , SuperSport

Grenada: Flow Sports , SportsMax

Guadalupa: Flow Sports , SportsMax , Fox Sports , ESPN , Facebook , RMC Sport

Guatemala: Fox Sports , ESPN , Facebook

Guinea-Conakry: Canal+ , SuperSport

Guinea Equatoriale: Canal+ , SuperSport

Guinea-Bissau: Canal+ , SuperSport

Guyana: SportsMax , Fox Sports , ESPN , Facebook

Haiti: Flow Sports , SportsMax , Canal+

Honduras: Fox Sports , ESPN , Facebook

Hong Kong SAR: beIN Sports

India: Sony Six

Indonesia: SCTV

Iran: beIN Sports

Iraq: beIN Sports

Costa d'Avorio: Canal+ , SuperSport

Giamaica: Flow Sports , SportsMax

Giappone: DAZN

Giordania: beIN Sports

Kenya: Canal+ , SuperSport

Kuwait: beIN Sports

Kyrgyzstan: Saran

Laos: Goal.com

La Réunion: RMC Sport

Libano: beIN Sports

Lesotho: SuperSport

Liberia: Canal+ , SuperSport

Libia: beIN Sports

Macao SAR: TDM Desporto

Madagascar: Canal+ , SuperSport

Malawi: Canal+ , SuperSport

Malesia: Goal.com

Maldive: Sony

Mali: Canal+ , SuperSport

Martinica: Flow Sports , SportsMax , Fox Sports , ESPN , Facebook , RMC Sport

Mauritania: beIN Sports , Canal+ , SuperSport

Mauritius: RMC Sport , Canal+ , SuperSport

Mayotte: RMC Sport

Messico: Fox Sports , ESPN , Facebook

Marocco: beIN Sports

Mongolia: SPS HD , Look TV

Montserrat: Flow Sports , SportsMax

Mozambico: Canal+ , SuperSport

Birmania: Skynet

Namibia: Canal+ , SuperSport

Nepal: Sony

Nevis: Flow Sports , SportsMax

Nuova Caledonia: RMC Sport

Nuova Zelanda: Sky NZ

Nicaragua: Fox Sports , ESPN , Facebook

Niger: Canal+ , SuperSport

Nigeria: Canal+ , SuperSport

Oman: beIN Sports

Pakistan: Sony

Palestina: beIN Sports

Panama: Fox Sports , ESPN , Facebook

Paraguay: Fox Sports , ESPN , Facebook

Perù: Fox Sports , ESPN , Facebook

Filippine: Goal.com

Qatar: beIN Sports

Ruanda: Canal+ , SuperSport

Saba: Flow Sports , SportsMax , Fox Sports , ESPN , Facebook , Ziggo Sport , Veronica

Sao Tome e Principe: Canal+ , SuperSport

Arabia Saudita: beIN Sports

Senegal: Canal+ , SuperSport

Seychelles: Canal+ , SuperSport

Sierra Leone: Canal+ , SuperSport

Singapore: Goal.com

Somalia: beIN Sports , Canal+ , SuperSport

Sudafrica: SuperSport

Corea del Sud: SPO TV

Sri Lanka: Sony

St Barts: Flow Sports , SportsMax , Fox Sports , ESPN , Facebook , RMC Sport

St Christopher: Flow Sports , SportsMax

St Eustatius: Flow Sports , SportsMax , Fox Sports , ESPN , Facebook , Ziggo Sport , Veronica

St Helena e Ascension: Canal+ , SuperSport

St Kitts: Flow Sports , SportsMax

St Lucia: Flow Sports , SportsMax

St Martin: Flow Sports , SportsMax , Fox Sports , ESPN , Facebook , RMC Sport , Ziggo Sport , Veronica

St Pierre e Miquelon: Flow Sports , SportsMax , Fox Sports , ESPN , Facebook , RMC Sport

St Vincent e the Grenadines: Flow Sports , SportsMax

Sudan: beIN Sports

Suriname: Fox Sports , ESPN , Facebook

Swaziland: SuperSport

Siria: beIN Sports

Taiwan/Chinese Taipei: Goal.com

Tagikistan: Saran

Tanzania: Canal+ , SuperSport

Tailandia: Goal.com

Togo: Canal+ , SuperSport

Tortola: Flow Sports , SportsMax

Trinidad e Tobago: Flow Sports , SportsMax

Tunisia: beIN Sports

Turkmenistan: Saran

ISole Turks e Caicos: Flow Sports , SportsMax

Uganda: Canal+ , SuperSport

Emirati Arabi Uniti: beIN Sports

Stati Uniti: Univision , TNT , B/R Live

Uruguay: Fox Sports , ESPN , Facebook

Uzbekistan: Saran

Venezuela: Fox Sports , ESPN , Facebook

Vietnam: K+

Wallis: RMC Sport

Yemen: beIN Sports

Zambia: Canal+ , SuperSport

Zanzibar: Canal+ , SuperSport

Zimbabwe: Canal+ , SuperSport

Sport 24 detiene i diritti televisivi in volo e in nave