Finale UEFA Champions League: Paris - Bayern

E ne rimasero due... saranno Paris Saint-Germain e Bayern Monaco a sfidarsi nella finale di UEFA Champions League 2019/20.

PARIS (FRA)

UEFA ranking: 7

In stagione: P10 V8 P1 S1 GF25 GS5

Cammino qualificazione: primo classificato Gruppo A, 3-2 contro il Dortmund (ottavi), 2-1 contro l'Atalanta (quarti), 3-0 contro il Lipsia (semifinale)

Migliori marcatori: Mauro Icardi, Kylian Mbappé (5)

La scorsa stagione: ottavi

Miglior risultato Coppa dei Campioni: semifinali (1994/95)

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Leipzig - Paris 0-3

Chris Burke, reporter Paris: a soli 90 minuti dalla sua prima Champions League, il Paris spera che il 50° anniversario della sua fondazione coincida anche con un titolo memorabile. I campioni di Francia sono apparsi trasformati dopo la sconfitta agli ottavi contro il Dortmund, formando una squadra compatta e ribaltando la sfida contro l'Atalanta con due gol nel finale. Contro il Lipsia, il PSG ha messo ancora più in evidenzia i suoi talenti, che potrebbero aiutarlo a compiere un passo in più verso la storia.

BAYERN (GER)

Ranking UEFA: 2

In stagione: G10 V10 P0 S0 GF42 GS8

Cammino qualificazione: primo classificato Gruppo B, 7-1 tot. contro il Chelsea (ottavi), 8-2 contro il Barcellona (quarti), 3-0 contro il Lione (semifinale)

Ultime cinque partite: VVVVV

Migliori marcatori: Robert Lewandowski (15)

Scorsa stagione: quarti di finale

Miglior risultato Coppa dei Campioni: vincitrice in cinque occasioni (la più recente nel 2013)

Jordan Maciel, reporter Bayern: pur essendo sempre tra le favorite, inizialmente il Bayern non sembrava avere molte possibilità di vincere il torneo. Eppure, nonostante le partenze di altro profilo della scorsa estate e il cambio di allenatore a metà stagione, i campioni di Germania hanno vinto 10 partite su 10, segnando ben 42 gol. Con Hans-Dieter Flick, la squadra gioca in scioltezza, con rabbia e intensità che difficilmente lasciano scampo alle avversarie. Alcuni dicono che sia anche superiore al Bayern del 2013, vincitore del triplete: domenica può dimostrare di essere se non altro alla pari.