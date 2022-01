Mourinho fa 59: gli allenatori più vincenti in Europa

José Mourinho festeggia oggi il suo 59esimo compleanno. Per celebrare questo giorno speciale dello "Special One", abbiamo deciso di passare in rassegna i tecnici più vincenti nella storia delle competizioni UEFA, classifica nella quale il tecnico lusitano ricopre una posizione di rilievo.

In vetta a questa classifica, però, c'è un italiano. E chi se non Carlo Ancelotti? Erede spirituale di Arrigo Sacchi, l'ex allenatore di Milan, Juventus e Napoli, oggi nuovamente alla guida del Real Madrid, ha conquistato più trofei di qualunque altro collega del presente e del passato: sette trionfi complessivi sulle panchine di Juventus, Milan e Real dal 1999 al 2014, considerando le competizioni continentali UEFA per club*.

Secondo posto per un altro italiano, Giovanni Trapattoni, a pari merito con Sir Alex Ferguson a quota sei trofei. Al quarto posto, con cinque trofei, c'è Joesp Guardiola, vincitore di due UEFA Champions League e tre Supercoppe UEFA. Pep è in buona compagnia - quella di Bob Paisley e Zinédine Zidane.

Tra i tecnici inseriti nella nostra classifica figurano poi il festeggiato di giornata Mourinho, campione d'Europa con l'Inter e il Porto, vittorioso in Europa League con il Manchester United e i Dragoni e oggi allenatore della Roma. Appaiati a Mou ci sono Arrigo Sacchi (due Coppe dei Campioni e due Supercoppe UEFA) e Nereo Rocco (due Coppe dei Campioni e due Coppe delle Coppe UEFA), entrambi vittoriosi con il Milan.

Considerando invece le nazioni che hanno "vinto" più trofei in panchina, l'Italia è a primo posto con 42 trofei conquistati complessivamente da suoi allenatori, seguita dalla Spagna con 35. Completa il podio la Germania, con una lunghezza di vantaggio sull'Inghilterra.

Gli allenatori più vincenti in Europa

Highlights finale 2003: il Porto di Mourinho trionfa a Siviglia

1) Carlo Ancelotti - 7 trofei

Juventus: Coppa Intertoto UEFA

Milan: 2 UEFA Champions League, 2 Supercoppe UEFA

Real Madrid: 1 UEFA Champions League, 1 Supercoppa UEFA

2) Giovanni Trapattoni - 6 trofei

Juventus: 1 Coppa dei Campioni, 2 Coppe UEFA, 1 Coppa delle Coppe, 1 Supercoppa UEFA,

Inter: 1 Coppa UEFA

2) Alex Ferguson - 6 trofei

Aberdeen: 1 Coppa delle Coppe, 1 Supercoppa UEFA

Manchester United: 1 Coppa delle Coppe, 1 Supercoppa UEFA, 2 UEFA Champions League

4) Bob Paisley - 5 trofei

Liverpool: 3 Coppe dei Campioni, 1 Coppa UEFA, 1 Supercoppa UEFA

4) Josep Guardiola - 5 trofei

Barcellona: 2 UEFA Champions League, 2 Supercoppe UEFA

Bayern Monaco: 1 Supercoppa UEFA

4) Zinédine Zidane - 5 trofei

Real Madrid: 3 UEFA Champions League, 2 Supercoppe UEFA

7) Nereo Rocco - 4 trofei

Milan: 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe delle Coppe

Highlights finale 2010: Inter - Bayern 2-0

7) Arrigo Sacchi - 4 trofei

Milan: 2 Coppe dei Campioni, 2 Supercoppe UEFA

7) Johan Cruijff - 4 trofei

Ajax: 1 Coppa delle Coppe

Barcellona: 2 Coppe dei Campioni, 1 Supercoppa UEFA

7) Raymond Goethals - 4 trofei

Anderlecht: 2 Supercoppe UEFA, 1 Coppa delle Coppe

Olympique Marsiglia: 1 UEFA Champions League

7) Louis van Gaal - 4 trofei

Ajax: 1 UEFA Champions League, 1 Coppa UEFA, 1 Supercoppa UEFA

Barcellona: 1 Supercoppa UEFA

7) Rafael Benítez - 4 trofei

Valencia: 1 Coppa UEFA

Liverpool: 1 UEFA Champions League, 1 Supercoppa UEFA

Chelsea: 1 UEFA Europa League

7) Jupp Heynckes - 4 trofei

Real Madrid: 1 UEFA Champions League

Schalke: 2 Coppe Intertoto UEFA

Bayern Monaco: 1 UEFA Champions League

7) Josè Mourinho - 4 trofei

Porto: 1 UEFA Champions League, 1 Coppa UEFA

Inter: 1 UEFA Champions League

Manchester United: 1 UEFA Europa League

7) Diego Simeone - 4 trofei

Atlético Madrid: 2 UEFA Europa League, 2 Supercoppe UEFA

Le nazioni più "vincenti" in panchina

José Mourinho in attesa di mettere le mani sul trofeo della UEFA Champions League da allenatore del Porto ©Getty Images

1) Italia, 42 trofei

2) Spagna, 35 trofei

3) Germania, 25 trofei

3) Inghilterra, 24 trofei

5) Olanda, 22 trofei

6) Francia, 20 trofei

7) Scozia, 11 trofei

8) Romania, 9 trofei

9) Portogallo, 8 trofei

9) Argentina, 8 trofei

*Nota: sono state prese in considerazione le competizioni continentali UEFA per club, non la Coppa Intercontinentale