I bomber italiani in Champions League/Coppa dei Campioni

Oggi Alessandro Del Piero compie 46 anni e UEFA.com ha colto l'occasione del compleanno di "Pinturicchio" per passare in rassegna i giocatori italiani che hanno segnato il maggior numero di gol in Coppa dei Campioni /UEFA Champions League. Tra questi, naturalmente, l'ex capitano della Juventus figura molto in alto in classifica.

Il miglior bomber italiano nella competizione è Filippo Inzaghi, che ha vinto il torneo due volte con il Milan segnando anche due gol in finale contro il Liverpool nel 2007. Alle sue spalle c'è proprio Del Piero, che il trofeo l'ha vinto nel 1996 perdendo poi tre finali. Spicca anche la presenza di un difensore come Christian Panucci, vincitore del trofeo con la maglia del Milan nel 1994 e con quella del Real Madrid nel 1998.

Marcatori italiani in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (10 o più gol)

50 - Filippo Inzaghi

43 - Alessandro Del Piero

25 - Marco Simone

17 - Sandro Mazzola

17 - Francesco Totti

15 - Simone Inzaghi

13 - Alberto Gilardino

12 - Lorenzo Insigne

11 - Christian Panucci

10 - Mario Balotelli

10 - Paolo Rossi

10 - Enrico Chiesa

10 - Christian Vieri

10 - Vincenzo Iaquinta