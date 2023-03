Calciatori/attori: l'ultimo della lista è Kimmich

Domenica, Joshua Kimmich ha fatto il suo debutto da attore in prima serata in Germania, interpretando un istruttore di fitness che si esprime a monosillabi nella serie poliziesca Tatort.

Il centrocampista del Bayern è ben lungi dall'essere il primo calciatore ad aver calcato le scene, con più o meno successo. Ecco gli altri.

David Beckham

Un infortunio gli ha impedito di fare un cameo nel film 'Sognando Beckham' del 2002, ma per Becks l'esordio al cinema era solo rimandato. Il calciatore inglese infatti è apparso nel ruolo di se stesso in tutti e tre i film 'Goal' prima di recitare una parte nella sitcom britannica 'Only Fools and Horses'. Alla domanda se gli sarebbe piaciuto recitare a tempo pieno, ha risposto di sentirsi 'impacciato' davanti la telecamera. Non era modestia.

Paul Breitner

L'ex stella di Bayern e Germania ha recitato in due film in dieci anni. Nel primo e più celebre era il Sergente Stark, ovvero un cacciatore di taglie in uno Spaghetti-Western intitolato 'Potato Fritz' (1976). Nonostante una trama non proprio indimenticabile, la sua performance è stata positiva - sebbene tutte le sue scene siano state ridoppiate dopo le riprese.

Paul Breitner e Kevin Keegan parlano di come il tedesco si è comportato con il cappello da cowboy ©Getty Images

Giorgi Loria

Il portiere della nazionale georgiana, Loria, ha interpretato se stesso in 'What Happened in Kiev' (2013), ovvero nel remake made in Georgia di 'Una notte da leoni'. Con tre amici dopo una serata di bagordi durante una vacanza sulle nevi, il portiere sparisce nel giorno di un'importante partita contro la Spagna. La spassosa ricerca del portiere, figlio dell'attore Nugzar, si conclude col suo ritrovamento dentro una valigia.

Kevin O'Callaghan

Se Pelé, Bobby Moore, Osvaldo Ardiles, Kazimierz Deyna, Søren Lindsted, Paul Van Himst, John Wark, Werner Roth, Mike Summerbee, Hallvar Thoresen e Co Prins, sono tutti scesi in campo in 'Fuga per la vittoria' (1981), O'Callaghan è riuscito addirittura a superarli. Esterno della nazionale irlandese, è stato il portiere che nel film si è fatto rompere il braccio, permettendo così a Sylvester Stallone di giocare al posto suo. "Dai un colpo secco", diceva nella pellicola a Michael Caine. La sua performance è stata breve ma intensa.

n fermo immagine di Fuga per la Vittoria - individuate i non calciatori ©Getty Images

Dragoslav Šekularac

Šekularac ha interpretato se stesso nella commedia musicale del 1962, "Šeki is Filming, Watch Yourself". Oggi un classico del trash, al tempo venne accolto talmente male che il suo regista, Marijan Vajda, venne espulso dall'associazione cinematografica nazionale della Jugoslavia. Šekularac non ha cantato ma merita una menzione d'onore perché proprio nel 1962, grazie anche a lui, la Jugoslavia arrivava sino alla semifinale della Coppa del Mondo.

Ally McCoist

Ex attaccante della Scozia e Rangers, McCoist appare in 'A Shot at Glory' (2000) nei panni di Jackie McQuillan, ovvero un calciatore reclutato dall'Arsenal direttamente da una squadra della seconda categoria scozzese di proprietà di Michael Keaton. A proprio agio davanti la telecamera, McCoist è stato sicuramente più credibile dell'accento scozzese dell'allenatore Robert Duvall.

Ally McCoist: presenza spumeggiante in campo e al cinema ©Getty Images

Zinédine Zidane

Il francese ha messo alla prova la sua proverbiale timidezza nel film del 2008, 'Asterix alle Olimpiadi'. In quella pellicola il francese ha interpretato 'Numerodis' (numero 10), ovvero un egiziano che si cimentava con questo nuovo oggetto sferico. La sua capigliatura folta nel film richiede del tempo per abituarsi all'idea.

Zinédine Zidane: stella di qualità ©AFP/Getty Images

Åke Lindman

Lindman sembrava proprio una stella del cinema, recitava come una stella del cinema... è stato una stella del cinema! Il calcio però è arrivato prima nella sua vita. Difensore rude, ha vinto due titoli finlandesi e ha disputato 26 partite in nazionale nella sua memorabile carriera, giocando anche le Olimpiadi del 1952 ad Helsinki. È stato tuttavia più famoso come attore, recitando e dirigendo pellicole nel piccolo e grande schermo.

Vinnie Jones

Un duro in campo e fuori, l'ex centrocampista gallese Jones ha recitato per la prima volta nel 1998, in 'Lock & Stock, Pazzi scatenati'. Nel 2006 ha interpretato il ruolo di Fenomeno nel film 'X-Men - Conflitto Finale' senza impressionare più di tanto, mentre nel 2000 ha più che convinto il personaggio di Bullet Tooth Tony in 'Snatch'. Non male nemmeno le interpretazioni - legate al calcio - in Mean Machine (ex capitano dell'Inghilterra in prigione), EuroTrip (hooligan) e She's the man (allenatore in una scuola).

Vinny Jones (C) alla prima di Snatch ©Getty Images

Svezia, 1974

L'intera nazionale svedese è apparsa in Fimpen (1974), ovvero la storia dell'ascesa di un bambino di sei anni nel mondo del calcio. In una scena memorabile, i giocatori a turno gli leggono le favole della buonanotte, ma solo Ove Kindvall e Ronnie Hellström riescono ad addormentarsi. L'allenatore Georg Ericson è la rivelazione della pellicola, apparendo incredibilmente a suo agio davanti alla macchina da presa.

Eric Cantona

Personaggio enigmatico in campo e fuori, Cantona è riuscito a trasportare la sua personalità anche nel mondo del cinema. Dal suo debutto nel film che ha vinto l'Oscar nel 1998 (Elizabeth), Cantona ha recitato in quasi 30 pellicole ed ha anche interpretato se stesso nel 'Il mio amico Eric' diretto da Ken Loach.

Ave a te, Re Eric! ©Getty Images

Vlasta Burian

Uno dei migliori attori e comici cechi, Burian è stato il portiere dello Sparta Praha per otto anni a cavallo tra il 1910 e il 1920. La leggenda narra che sia stato licenziato dal teatro in cui lavorava quando la sua squadra era andata ai tempi supplementari in una partita di coppa, impedendogli così di andare in scena. Negli anni è riuscito a trovare un equilibrio tra le sue due passioni, lavorando come preparatore dei portieri mentre continuava a recitare in teatro.