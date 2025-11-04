I più giovani giocatori e vincitori della Champions League: Max Dowman, Youssoufa Moukoko, Lamine Yamal, Rayan Cherki, Kwankwo Kanu

Molti grandi nomi del calcio europeo hanno esordito in UEFA Champions League all'inizio della carriera, ma nessuno ci è riuscito prima di Max Dowman.

Il centrocampista dell'Arsenal ha fatto il suo esordio nella competizione con l'Arsenal in casa dello Slavia Praga nella fase campionato, sostituendo Leandro Trossard a 17 minuti dalla fine della partita vinta per 3-0. L'inglese è il primo quindicenne a giocare nella competizione dato che compirà 16 anni tra due mesi.

Per quanto riguarda i vincitori della competizione, la coppia dell’Ajax formata da Nwankwo Kanu e Patrick Kluivert è la più giovane. Entrambi avevano ancora 18 anni quando si imposero contro l’AC Milan e vinsero la finale del 1995.

UEFA.com passa in rassegna i sei giocatori più giovani che hanno partecipato alla competizione e i sei più giovani vincitori.

Chi sono gli esordienti più giovani nella storia della Champions League?

Max Dowman (15 anni e 308 giorni)

Slavia Praha - Arsenal 0-3, 4 novembre 2025

Primo quindicenne a giocare nella competizione, Dowman è rimasto per due partite in panchina prima di esordire entrando a partita in corso nella sfida giocata in Cechia. Il centrocampista nato a Chelmsford, un tempo soprannominato il "nuovo Kaká", è da tempo considerato un predestinato. Già più giovane marcatore di sempre della UEFA Youth League, la scorsa settimana è diventato il più giovane dell'Arsenal a partire titolare e ha poi scritto la storia scendendo in campo in UEFA Champions League.

Youssoufa Moukoko (16 anni 18 giorni)

Zenit - Dortmund 1-2, 8 dicembre 2020

Nato 10 anni dopo e tre giorni prima di Céléstine Babayaro, Moukoko è stato il detentore del record prima di Dowman. Prolifico con la maglia Under 13 del St Pauli all'età di 10 anni, ha firmato con il Dortmund nel 2016 e militato nell'U17 all'età di 13 anni, giocando con l'Under 19 l'anno successivo. A gennaio 2020, a 15 anni, ha cominciato ad allenarsi in prima squadra. Un giorno dopo il suo 16esimo compleanno, Moukoko è diventato il più giovane giocatore di sempre in Bundesliga dopo essere subentrato contro l'Hertha. Due settimane più tardi, dopo due panchine in Champions League, è sceso in campo sul palcoscenico più prestigioso d'Europa.

Lamine Yamal (16 anni e 68 giorni)

Barcellona-Anversa, 19 settembre 2023. Già il giocatore più giovane nella Liga, l'esterno del Barcellona è diventato il secondo giocatore più giovane a scendere in campo in Champions League nella prima giornata della competizione 2023/24, 11 giorni dopo aver segnato all'esordio con la nazionale maggiore nella vittoria per 7-1 contro la Georgia. "Da quando sono nelle giovanili, ho giocato contro giocatori molto più grandi", ha detto. "[Mia madre] mi ha detto di stare attento, ma le dico sempre di fidarsi di me." Yamal è diventato il giocatore più giovane di sempre a giocare nella fase a eliminazione diretta, nella sfida di andata degli ottavi contro il Napoli, all'età di 16 anni e 223 giorni.

Céléstine Babayaro (16 anni e 87 giorni)



Steaua - Anderlecht 1-1, 23 novembre 1994

Il terzino sinistro nigeriano è diventato il giocatore più giovane in Champions League scendendo in campo dall'inizio nell'1-1 tra Anderlecht ed FC Steaua Bucureşti nella fase a gironi del 1994/95. 37 minuti dopo, però, ha anche conquistato un record meno onorevole, quello di espulso più giovane di tutti i tempi. Nel 1997, Babayaro è passato al Chelsea FC, con cui ha vinto una Coppa delle Coppe UEFA e una FA Cup.

Rayan Cherki (16 anni e 102 giorni)

Zenit - Lyon 2-0, 27 novembre 2019

Entrato al 74esimo minuto nella gara dell'OL a San Pietroburgo, dopo essere rimasto in panchina nella gara di tre settimane prima in cui avrebbe potuto battere il record di Babayaro, Cherki aveva esordito in Ligue 1 con il Lyon il mese precedente. Aveva già messo in mostra le sue qualità a 15 anni con quattro gol in tre partite di UEFA Youth League prima della sua promozione in prima squadra.

Rayan Cherki (sulla destra) in azione a San Pietroburgo ©Getty Images

Alen Halilović (16 anni e 128 giorni)

Dinamo Zagreb - Paris Saint-Germain 0-2, 24 ottobre 2012

La Dinamo era in svantaggio per 2-0 contro il Paris Saint-Germain FC e Halilović è entrato in campo negli ultimi cinque minuti di recupero. Indicato come il talento più promettente dei tempi di Luka Modrić, Halilović era diventato il più giovane marcatore nella storia della Prva Liga due settimane prima. Il trequartista non è riuscito a imporsi con squadre come Barcellona e Milan da allora in poi, anche se è stato titolare nei periodi in prestito allo Sporting Gijón, Las Palmas, Standard Liège ed Heerenveen.

Chi è il più giovane vincitore della Champions League?

Tre dei giocatori più giovani ad aver vinto una finale di Champions League lo hanno fatto nel 1995, quando l'Ajax ha battuto l'AC Milan a Vienna. Il più giovane di tutti è stato il subentrato Nwankwo Kanu, mentre Patrick Kluivert, altro subentrato e autore del gol che ha deciso la gara, è secondo in classifica.

Trent'anni dopo, altri due giovani talenti si sono aggiudicati il più grande trofeo del calcio europeo per club: Senny Mayulu ha segnato nella vittoria del Paris 5-0 sull'Inter, due minuti dopo essere entrato in campo insieme al compagno e coetaneo Warren Zaïre-Emery.

Nwankwo Kanu (18 anni 296 giorni)

Ajax - AC Milan 1-0, 1995

Patrick Kluivert (18 anni 327 giorni)

Ajax - AC Milan 1-0, 1995

Iker Casillas (19 anni 4 giorni)

Real Madrid - Valencia 3-0, 2000

Senny Mayulu (19 anni e 14 giorni)

Paris - Inter 5-0, 2025

Clarence Seedorf (19 anni 53 giorni)

Ajax - AC Milan 1-0, 1995

Warren Zaïre-Emery (19 anni 84 giorni)

Paris - Inter 5-0, 2025