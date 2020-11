I più giovani esordienti della UEFA Champions League

Una delle gioie più belle della UEFA Champions League è vedere i giovani talenti muovere i primi passi nel grande calcio. UEFA.com celebra i più giovani calciatori di sempre nella massima competizione europea per club.



Céléstine Babayaro (16 anni e 87 giorni)

Steaua - Anderlecht 1-1, 23 novembre 1994

Il terzino sinistro nigeriano, che ora ha 35 anni, è diventato il giocatore più giovane in Champions League scendendo in campo dall'inizio nell'1-1 tra Anderlecht ed FC Steaua Bucureşti nella fase a gironi del 1994/95. 37 minuti dopo, però, ha anche conquistato un record meno onorevole, quello di espulso più giovane di tutti i tempi. Nel 1997, Babayaro è passato al Chelsea FC, con cui ha vinto una Coppa delle Coppe UEFA e una FA Cup.

Rayan Cherki (sulla destra) in azione a San Pietroburgo ©Getty Images

Rayan Cherki (16 anni e 102 giorni)

Zenit 2-0 Lyon, 27 novembre 2019

Entrato al 74esimo minuto nella gara dell'OL a San Pietroburgo, dopo essere rimasto in panchina nella gara di tre settimane prima in cui avrebbe potuto battere il record di Babayaro, Cherki aveva esordito in Ligue 1 con il Lyon il mese precedete. Aveva già messo in mostra le sue qualità a 15 anni con quattro gol in tre partite di UEFA Youth League prima della sua promozione in prima squadra.

Alen Halilović (16 anni e 128 giorni)

Dinamo Zagreb - Paris Saint-Germain 0-2, 24 ottobre 2012

Alen Halilović della Dinamo Zagreb in una foto del 2012 AFP via Getty Images

La GNK Dinamo Zagreb era in svantaggio per 2-0 contro il Paris Saint-Germain FC e Halilović è entrato in campo negli ultimi cinque minuti di recupero. Indicato come il talento più promettente dei tempi di Luka Modrić, Halilović era diventato il più giovane marcatore nella storia della Prva Liga due settimane prima. In attesa della sua consacrazione, il 22enne si è trasferito in estate al Milan nel 2018 ma attualmente è svincolato.

Youri Tielemans (16 anni e 148 giorni)

Anderlecht 0-3 Olympiacos, 2 ottobre 2013

Tielemans è stato notato dall’Anderlecht a soli cinque anni e ha scalato velocemente le varie categorie fino a esordire UEFA Champions League nella gara persa contro l’Olympiacos. Il centrocampista ha capitanato il club in occasione del suo 20º compleanno ed è passato al Monaco nel 2017, raggiungendo la semifinale di Coppa del Mondo FIFA con il Belgio nel 2018. Si è trasferito al Leicester City nel 2019.

Charis Mavrias (16 anni e 242 giorni)

Panathinaikos 0-0 Rubin Kazan, 20 ottobre 2010

Charis Mavrias in azione contro il Rubin @Getty Images

Nikos Nioplias si è affidato a Mavrias a 12 minuti dalla fine della gara della fase a gironi 2011/12 tra Panathinaikos FC e FC Rubin Kazan per cercare di vincere la partita. Il centrocampista non ha avuto un esordio da sogno, ma si è goduto l'esperienza. In seguito, Mavrias è diventato il più giovane marcatore europeo del club nonché il più giovane realizzatore nel derby contro l'Olympiacos. Mavrias ha poi giocato per gli scozzesi dell'Hibernian e i ciprioti dell'Omonia.

Marcatore più giovane: Ansu Fati (17 anni e 4o giorni)

Inter 1-2 Barcellona, 10 dicembre 2019



Peter Ofori-Quaye ha detenuto il record per 22 anni prima che Fati lo battesse di 155 giorni con il suo gol nel finale contro l'Inter.