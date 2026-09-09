Champions League: le strisce di imbattibilità, vittorie in casa e trasferta e clean sheet più lunghe d'Europa
mercoledì 9 settembre 2026
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Il Manchester City ha stabilito un nuovo record di imbattibilità in Champions League nella stagione 2024/25.
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Lo slancio è un fattore molto importante nello sport professionistico e la UEFA Champions League dimostra che le squadre in serie positiva possono essere estremamente difficili da fermare.
Il Manchester City ne è l'esempio più recente: vincendo 5-0 contro lo Sparta Praha il 23 ottobre 2024, l'undici di Pep Guardiola ha battuto il record di imbattibilità nella competizione, arrivando a 26 risultati utili consecutivi. Questa vittoria, però, è stata l'ultima di una serie straordinaria, perché la sconfitta per 4-1 in casa dello Sporting CP nella gara successiva ha ribadito l'ineguagliabile competitività del torneo.
Il Manchester City puntava anche a superare il record del Barcellona di 38 partite casalinghe senza sconfitte nella stagione 2024/25, ma la gara persa 3-2 contro il Real Madrid negli spareggi per la fase a eliminazione diretta ha posto fine alla sua rincorsa. L'incredibile striscia di imbattibilità interna della squadra catalana è stata inanellata tra settembre 2013 e novembre 2020. In questo periodo, i blaugrana hanno vinto 34 partite e ne hanno pareggiate quattro, segnando 114 gol (esattamente tre a partita) e subendone solo 20 (0,53 a partita).
Partite consecutive senza sconfitte in Champions League
26 Manchester City (06/09/2022 – 23/10/2024)
25 Manchester United (19/09/2007 – 05/05/2009)
19 Ajax (14/09/1994 – 20/03/1996)
19 Bayern München (14/03/2001 – 02/04/2002)
19 Bayern München (18/09/2019 – 17/03/2021)
16 Barcelona (03/08/2011 – 04/03/2012)
16 Manchester United (04/03/1998 – 29/09/1999)
16 Manchester United (23/10/2001 – 23/10/2002)
16 Arsenal (16/09/2025 – presente)
Partite casalinghe consecutive senza sconfitte in Champions League
38 Barcelona (18/09/2013 – 04/11/2020)
35* Manchester City (07/11/2018 – 29/01/2025)
29 Bayern Monaco (03/04/1998 – 04/02/2002)
24 Arsenale (14/09/2004 – 15/04/2009)
23 Juventus (02/10/2013 – 13/02/2018)
23 Manchester United (27/09/2005 – 03/11/2009)
* Compresa una partita "casalinga" contro il Mönchengladbach a Budapest a marzo 2021
Trasferte consecutive senza sconfitte in Champions League
22 Bayern München (31/10/2017 – 16/02/2022)
16 Manchester United (19/09/2007 – 16/02/2010)
14 Ajax (28/09/1994 – 19/03/1997)
12 Manchester City (09/06/2022 – 10/01/2024)
11 Ajax (02/10/2018 – 03/11/2020)
11 Barcelona (01/10/2008 – 31/03/2010)
11 Real Madrid (28/09/2010 – 27/03/2012)
Vittorie consecutive in Champions League
15 Bayern München (18/09/2019 – 25/11/2020)
10 Bayern München (02/04/2013 – 27/11/2013)
10 Manchester City (17/05/2023 – 06/03/2024)
10 Real Madrid (23/04/2014 – 18/02/2015)
9 Barcelona (18/09/2002 – 18/02/2003)
9 Barcelona (21/10/2014 – 06/05/2015)
8 Arsenal (16/09/2025 – 28/01/2026)
8 Bayern München (07/09/2022 – 08/03/2023)
8 Borussia Dortmund (04/12/1996 – 01/10/1997)
Vittorie casalinghe consecutive in Champions League
16 Bayern München (17/09/2014 – 15/02/2017)
15 Barcelona (17/09/2014 – 08/03/2017)
12 Manchester City (05/04/2022 – 06/03/2024)
12 Manchester United (13/09/2006 – 9/04/2008)
11 Real Madrid (04/03/2013 – 12/09/2014)
10 Juventus (20/03/1996 – 10/12/1997)
Vittorie esterne consecutive in Champions League
7 Ajax (22/11/1995 – 19/03/1997)
7 Bayern München (19/02/2013 – 19/02/2014)
6 Barcelona (12/04/2011 – 14/02/2012)
6 Bayern München (01/10/2019 – 03/11/2020)
6 Liverpool (28/09/2021 – 03/05/2022)
6 Manchester United (15/04/2009 – 16/02/2010)
5 Ajax (27/11/2018 – 02/10/2019)
5 Atalanta (11/12/2019 – 09/12/2020)
5 Bayern München (23/02/2021 – 23/11/2021)
5 Chelsea (16/09/2003 – 06/04/2004)
5 Chelsea (28/10/2020 – 07/04/2021)
5 Juventus (05/12/2017 – 23/10/2018)
5 Real Madrid (29/04/2014 – 18/02/2015)
Pareggi consecutivi in Champions League
7 AEK Atene (17/09/2002 – 17/09/2003)
6 Lione (02/10/2018 – 19/02/2019)
6 Rangers (19/10/2005 – 07/03/2006)
Clean sheet consecutivi in Champions League
10 Arsenal (18/10/2005 – 25/04/2006)
7 Milan (24/11/2004 – 26/04/2005)
7 Manchester City (27/10/2020 – 16/03/2021)
6 Ajax (18/10/1995 – 20/03/1996)
6 Chelsea (24/10/2007 – 05/03/2008)
6 Juventus (07/12/2016 – 03/05/2017)
6 Panathinaikos (01/11/1995 – 03/04/1996)