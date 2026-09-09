Champions League: le strisce di imbattibilità, vittorie in casa e trasferta e clean sheet più lunghe d'Europa

Lo slancio è un fattore molto importante nello sport professionistico e la UEFA Champions League dimostra che le squadre in serie positiva possono essere estremamente difficili da fermare.

Il Manchester City ne è l'esempio più recente: vincendo 5-0 contro lo Sparta Praha il 23 ottobre 2024, l'undici di Pep Guardiola ha battuto il record di imbattibilità nella competizione, arrivando a 26 risultati utili consecutivi. Questa vittoria, però, è stata l'ultima di una serie straordinaria, perché la sconfitta per 4-1 in casa dello Sporting CP nella gara successiva ha ribadito l'ineguagliabile competitività del torneo.

Il Manchester City puntava anche a superare il record del Barcellona di 38 partite casalinghe senza sconfitte nella stagione 2024/25, ma la gara persa 3-2 contro il Real Madrid negli spareggi per la fase a eliminazione diretta ha posto fine alla sua rincorsa. L'incredibile striscia di imbattibilità interna della squadra catalana è stata inanellata tra settembre 2013 e novembre 2020. In questo periodo, i blaugrana hanno vinto 34 partite e ne hanno pareggiate quattro, segnando 114 gol (esattamente tre a partita) e subendone solo 20 (0,53 a partita).

Highlights: Manchester City - Sparta Praga 5-0

Partite consecutive senza sconfitte in Champions League

26 Manchester City (06/09/2022 – 23/10/2024)

25 Manchester United (19/09/2007 – 05/05/2009)

19 Ajax (14/09/1994 – 20/03/1996)

19 Bayern München (14/03/2001 – 02/04/2002)

19 Bayern München (18/09/2019 – 17/03/2021)

16 Barcelona (03/08/2011 – 04/03/2012)

16 Manchester United (04/03/1998 – 29/09/1999)

16 Manchester United (23/10/2001 – 23/10/2002)

16 Arsenal (16/09/2025 – presente)

Partite casalinghe consecutive senza sconfitte in Champions League

38 Barcelona (18/09/2013 – 04/11/2020)

35* Manchester City (07/11/2018 – 29/01/2025)

29 Bayern Monaco (03/04/1998 – 04/02/2002)

24 Arsenale (14/09/2004 – 15/04/2009)

23 Juventus (02/10/2013 – 13/02/2018)

23 Manchester United (27/09/2005 – 03/11/2009)

* Compresa una partita "casalinga" contro il Mönchengladbach a Budapest a marzo 2021

Trasferte consecutive senza sconfitte in Champions League

22 Bayern München (31/10/2017 – 16/02/2022)

16 Manchester United (19/09/2007 – 16/02/2010)

14 Ajax (28/09/1994 – 19/03/1997)

12 Manchester City (09/06/2022 – 10/01/2024)

11 Ajax (02/10/2018 – 03/11/2020)

11 Barcelona (01/10/2008 – 31/03/2010)

11 Real Madrid (28/09/2010 – 27/03/2012)

Vittorie consecutive in Champions League

15 Bayern München (18/09/2019 – 25/11/2020)

10 Bayern München (02/04/2013 – 27/11/2013)

10 Manchester City (17/05/2023 – 06/03/2024)

10 Real Madrid (23/04/2014 – 18/02/2015)

9 Barcelona (18/09/2002 – 18/02/2003)

9 Barcelona (21/10/2014 – 06/05/2015)

8 Arsenal (16/09/2025 – 28/01/2026)

8 Bayern München (07/09/2022 – 08/03/2023)

8 Borussia Dortmund (04/12/1996 – 01/10/1997)



Il trionfo del Dortmund nel 1997, ultimo successo di una serie di otto

Vittorie casalinghe consecutive in Champions League

16 Bayern München (17/09/2014 – 15/02/2017)

15 Barcelona (17/09/2014 – 08/03/2017)

12 Manchester City (05/04/2022 – 06/03/2024)

12 Manchester United (13/09/2006 – 9/04/2008)

11 Real Madrid (04/03/2013 – 12/09/2014)

10 Juventus (20/03/1996 – 10/12/1997)

Vittorie esterne consecutive in Champions League

7 Ajax (22/11/1995 – 19/03/1997)

7 Bayern München (19/02/2013 – 19/02/2014)

6 Barcelona (12/04/2011 – 14/02/2012)

6 Bayern München (01/10/2019 – 03/11/2020)

6 Liverpool (28/09/2021 – 03/05/2022)

6 Manchester United (15/04/2009 – 16/02/2010)

5 Ajax (27/11/2018 – 02/10/2019)

5 Atalanta (11/12/2019 – 09/12/2020)

5 Bayern München (23/02/2021 – 23/11/2021)

5 Chelsea (16/09/2003 – 06/04/2004)

5 Chelsea (28/10/2020 – 07/04/2021)

5 Juventus (05/12/2017 – 23/10/2018)

5 Real Madrid (29/04/2014 – 18/02/2015)

Pareggi consecutivi in Champions League

7 AEK Atene (17/09/2002 – 17/09/2003)

6 Lione (02/10/2018 – 19/02/2019)

6 Rangers (19/10/2005 – 07/03/2006)

Clean sheet consecutivi in Champions League

10 Arsenal (18/10/2005 – 25/04/2006)

7 Milan (24/11/2004 – 26/04/2005)

7 Manchester City (27/10/2020 – 16/03/2021)

6 Ajax (18/10/1995 – 20/03/1996)

6 Chelsea (24/10/2007 – 05/03/2008)

6 Juventus (07/12/2016 – 03/05/2017)

6 Panathinaikos (01/11/1995 – 03/04/1996)