I confronti impossibili: Gerd Müller, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo

Questo fine settimana, il calcio ha perso uno dei più grandi attaccanti di tutti i tempi: Gerd Müller, scomparso all'età di 75 anni.

Grande attaccante d'area, Müller ha segnato una valanga di gol sia con il Bayern Monaco che con la nazionale, vincendo tre Coppe dei Campioni, un Campionato Europeo UEFA e una Coppa del Mondo FIFA. Ma cosa succederebbe se confrontassimo le sue cifre con quelle di due leggende del calcio moderno come Lionel Messi e Cristiano Ronaldo? Lo scopre UEFA.com.

GOL

I gol di Gerd Müller in finale di Coppa dei Campioni

Campionato (partite/gol)

Müller 427/365

Messi 520/474

Ronaldo 610/479

Coppa nazionale (solo competizione principale, no coppe di lega o supercoppe)

Müller 62/78

Messi 80/56

Ronaldo 69/41

Competizioni UEFA:

Müller 71/62

Messi 153/123

Ronaldo 184/137

Totale a livello di club:

Müller 560/505 – media gol a partita: 0,90

Messi 753/653 – media gol a partita: 0,87

Ronaldo 863/657 – media gol a partita: 0,76

Eusébio e Gerd Müller, una sfida tra Scarpe d'Oro ©AFP

Nazionale:

Müller 62/68 – media gol a partita: 1,10

Messi 151/76 – media gol a partita: 0,50

Ronaldo 179/109 – media gol a partita: 0,61

Messi e Ronaldo hanno totalizzato un numero di gol incredibile, ma Müller è imbattibile per quanto riguarda la media gol a partita. Il leggendario attaccante del Bayern è stato più veloce di loro sia a livello di club che in nazionale, mentre i suoi 34 gol in 35 gare di Coppa dei Campioni lo collocano di diritto in una categoria a parte. Non sono da meno i suoi totali: con 365 gol, detiene ancora il record assoluto di marcature in Bundesliga.

TROFEI

Messi con il Pallone d'Oro dopo la finale dei Mondiali 2014

Trofei per club



Müller

4 campionati (1969, 1972, 1973, 1974), 4 Coppe di Germania (1966, 1967, 1969, 1971), 3 Coppe dei Campioni (1974, 1975, 1976), 1 Coppa delle Coppe (1967)

Messi

10 campionati (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018,2019), 7 Coppe del Re (2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021), 4 UEFA Champions League (2006, 2009, 2011, 2015)

Ronaldo

3 Premier League (2007, 2008, 2009), 2 Liga (2012, 2017), 2 scudetti (2019, 2020), 1 FA Cup (2004), 2 Coppe del Re (2011, 2014), 1 Coppa Italia (2021), 5 UEFA Champions League (2008, 2014, 2016, 2017, 2018)

Trofei per nazionali:

Müller 1 Coppa del Mondo (1974), 1 Campionato Europeo (1972)

Messi Coppa America (2021)

Ronaldo 1 EURO (2016), 1 UEFA Nations League (2019)

Müller con la Coppa del Mondo nel 1974 ©Getty Images

Mentre Messi e Ronaldo hanno sempre meno tempo a disposizione per vincere la Coppa del Mondo FIFA, Müller ha vinto sia il Campionato Europeo che il mondiale con la Germania Ovest, e anche da protagonista: ha segnato due gol nel 3-0 sull'Unione Sovietica nella finale del Campionato Europeo UEFA 1972 e quello della vittoria contro l'Olanda ai mondiali di due anni dopo.

TITOLI PERSONALI

Müller riceve alcuni trofei nazionali nel 1969 ©Getty Images

Pallone d'Oro:

Müller 1 (1970)

Messi 6 (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019)

Ronaldo 5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)

Scarpa d'Oro europea:

Müller 2 (1970, 1972)

Messi 6 (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019)

Ronaldo 4 (2008, 2011, 2014, 2015)

Capocannoniere in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League:

Müller 4 (1973, 1974, 1975, 1977)

Messi 6 (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019)

Ronaldo 7 (2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

Cristiano Ronaldo con il Pallone d'Oro nel 2016

Capocannoniere in campionato:

Müller 7 (1967, 1969, 1970, 1972, 1973, 1974, 1978)

Messi 8 (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)

Ronaldo 5 (2008, 2011, 2014, 2015, 2021)

Per quanto riguarda il Pallone d'Oro, Messi è il leader di tutti i tempi con sei titoli ed è seguito da Cristiano Ronaldo con cinque. La loro rivalità, che è proseguita dal 2008 al 2017, si è interrotta nel 2018 quando ad aggiudicarsi il premio è stato Luka Modrić, ma Messi lo ha riconquistato l'anno successivo. Müller, invece, lo ha vinto una sola volta ed è arrivato secondo in tre occasioni, piazzandosi dietro Johan Cruyff, Gianni Rivera e Franz Beckenbauer.

LE TESTIMONIANZE DEGLI ESPERTI

Highlights: guarda tutti i gol di Gerd Müller a EURO 1972

Su Gerd Müller

Paul Breitner:"È stato il più grande genio che io abbia mai visto nel calcio".

Thomas Müller: "Bisogna avere rispetto per tutti i grandi attaccanti, ma Gerd è una spanna sopra".

Franz Beckenbauer: "Senza i suoi gol, il Bayern non sarebbe quello che è oggi. Nel nostro campo di allenamento ci sarebbero ancora una capanna di legno".

Su Lionel Messi

Josep Guardiola:​ "Nessuno può sedersi al tavolo con Messi. Segna 60 o 70 gol a stagione, e sempre nelle partite importanti. Gioca ogni tre giorni e non si infortuna mai. Ha un controllo totale sul suo corpo ed è il giocatore più forte che abbia mai visto".

Andrés Iniesta: "Quello che gli vedo fare, penso di non averlo visto mai da nessuno e non penso che lo vedrò mai".

Gerd Müller: "Messi è un giocatore incredibile. È un grande campione, ma anche una persona umile. Ha solo un difetto: non gioca del Bayern".

I 14 gol di Ronaldo a EURO

Su Cristiano Ronaldo

Zinédine Zidane: "Se hai Ronaldo in squadra, sei già in vantaggio per 1-0".

Eusébio: "In quegli scarpini c'è magia… Pensa di poter fare tutto con il pallone e questa sicurezza lo rende molto speciale".

Luís Figo: "Ronaldo può fare quello che vuole. A volte fa cose che mi fanno meravigliare".

DICHIARAZIONI PERSONALI

Guarda i 120 gol di Lionel Messi in Champions League con il Barcellona

Müller su Müller: "Il mio regno era l'area, non ho mai segnato molto da fuori".

"Bisogna saper segnare anche alla cieca. È molto utile saper tirare in porta senza guardare".

Messi su Messi: "Mi diverto e gioco come quando ero bambino. Il mio stile rimane lo stesso. Cerco di divertirmi ogni volta che scendo in campo. So di avere le mie responsabilità e che abbiamo obiettivi, ma cerco di divertirmi perché faccio una cosa che amo".

Ronaldo su Ronaldo: "Non sono perfezionista, ma mi piace pensare che le cose siano fatte bene. Soprattutto, sento la necessità di imparare, migliorare ed evolvere, non solo per fare piacere al mister e ai tifosi, ma anche per essere soddisfatto di me".