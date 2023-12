UEFA Champions League, le partite più memorabili della sesta giornata

Nella fase a gironi di UEFA Champions League le emozioni non mancano mai, ma spesso la sesta giornata porta tutto a un altro livello.

UEFA.com sfoglia l'almanacco e ripercorre alcune partite che rimarranno impresse a lungo nella memoria.

Highlights: Marsiglia-Tottenham 1-2

Marsiglia-Tottenham 1-2, 1 novembre 2022

Tutte e quattro le squadre del Gruppo D (le altre due sono Eintracht Francoforte e Sporting CP) sono in corsa per la qualificazione. Al un gol di Chancel Mbemba risponde Clement Lenglet e, mentre i padroni di casa si spingono a caccia della vittoria, il Tottenham vince il girone grazie a una rete di Pierre-Emile Højbjerg al 95'. La posizione degli Spurs cambia sei volte nel corso di una serata sorprendente, mentre il Francoforte occupa tutti e quattro i posti in momenti diversi e, a un certo punto, tre dei quattro club sono primi nel girone.

Highlights: Porto - Atlético 1-3

Porto-Atlético 1-3, 7 dicembre 2021

Ultima nel girone e senza tre difensori, la squadra di Diego Simeone perde Luis Suárez per un infortunio in avvio, ma si impegna più che mai e vince 3-1, assicurandosi un posto nella fase a eliminazione diretta. "Quando dobbiamo puntare i piedi lo facciamo", commenta il portiere Jan Oblak. Il titolo di "Marca" la mattina dopo è: "Credere. Combattere. Soffrire. Resistere. Vincere. Qualificarsi. Questo è l'Atleti".

Highlights: Lipsia - Man. United 3-2

Lipsia-Manchester United 3-2, 8 dicembre 2020

Le squadre competono per un posto nella fase a eliminazione diretta all'ultima giornata, ma è il Lipsia di Julian Nagelsmann a volerlo di più e si porta in vantaggio per 3-0 prima di subire due gol che accendono il finale. "I ragazzi hanno lottato molto", commenta orgoglioso Nagelsmann. "Prima della partita ho detto che [il Lipsia] è una macchina da guerra e stasera lo hanno dimostrato ancora una volta".

Highlights: Ajax - Valencia 0-1

Ajax-Valencia 0-1, 10 dicembre 2019

All'Ajax basterebbe un pareggio ad Amsterdam, ma alla fine il Valencia centra la vittoria che gli permette di qualificarsi a spese dei padroni di casa resistendo dopo un gol di Rodrigo. "Questa squadra non si stanca di fare miracoli e stasera ne abbiamo fatto un altro", commenta il marcatore a fine gara. "Uscire così lascia l'amaro in bocca, perché ci serviva un solo gol", ribatte Daley Blind dell'Ajax.



Highlights: Liverpool - Napoli 1-0

Liverpool - Napoli 1-0, 11 dicembre 2018

Dopo aver perso tre delle prime cinque partite del Gruppo C, il Liverpool appare vulnerabile, ma un gol di Mohamed Salah e le prodezze del portiere di Alisson lo aiutano a rimettersi in carreggiata. "Questa gara è stata semplicemente fantastica", dichiara esausto Jürgen Klopp. La stessa sera, il Tottenham segna un rocambolesco gol del pareggio in extremis a Barcellona e si qualifica: in finale troverà proprio i Reds.

Highlights: Wolfsburg - Man. United 3-2

Wolfsburg-Manchester United 3-2, 8 dicembre 2015

In cerca di un pareggio per raggiungere gli ottavi per la prima volta, il Wolfsburg conduce 2-1 per gran parte della gara, ma un autogol riporta in parità lo United di Louis van Gaal. Nel finale, però, la rete di Naldo manda i tre volte vincitori fuori dalla competizione e porta la squadra di Dieter Hecking nella terra dei sogni. "La squadra ha fatto una grande prestazione", commenta Naldo, raggiante. "È stata una vittoria meritata".

Samir Nasri del Manchester City esulta dopo il gol contro la Roma PA Images via Getty Images

Roma 0-2 Manchester City, 10 dicembre 2014

Con il Bayern München già qualificato, Roma, Manchester City e CSKA Moskva arrivano tutte a pari punti all'ultima giornata e alla disperata ricerca di un pass per gli ottavi di finale. Al City, che deve necessariamente sperare in un passo falso del CSKA, serve una vittoria. E così è stato: il CSKA è crollato 3-0 in Germania mentre il City ha superato la fase a gironi grazie alla vittoria sui Giallorossi propiziata dai gol di Pablo Zabaleta e Samir Nasri.

Thomas Müller, Bastian Schweinsteiger e Daniel Van Buyten festeggiano il successo del Bayern ullstein bild via Getty Images

Juventus - Bayern München 1-4, 8 dicembre 2009

Il Bayern finirà la stagione sfidando nella finale di Madrid un'altra squadra italiana, ma per poco non viene dirottato in UEFA Europa League. Terzi in classifica prima del calcio d'inizio, i bavaresi sembrano destinati ai sedicesimi del secondo torneo continentale quando David Trezeguet porta in vantaggio La Vecchia Signora al 19'. Il portiere del Bayern Hans-Jörg Butt pareggia dal dischetto e a inizio ripresa Ivica Olić ribalta il risultato. Mario Gomez e Anatoliy Tymoshchuk mettono al sicuro il risultato condannando i bianconeri all'eliminazione e alla sconfitta europea in casa più pesante (a pari merito).

Benfica's Beto celebrates scoring the winning goal (Photo by Jon Buckle - PA Images via Getty Images) PA Images via Getty Images

Benfica - Manchester United 2-1, 7 dicembre 2005

Le reti di Geovanni e Beto stendono lo United e consentono al Benfica di raggiungere la fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League per la prima volta dal 1994/95. Il risultato comporta anche il mancato superamento della fase a gironi dei Red Devils, avanti con Paul Scholes, per la prima volta dopo dieci anni. Ultimo del Gruppo D, lo United è fuori anche dalla Coppa UEFA.

Lo spettacolare gol di Gerrard contro l'Olympiacos

Liverpool - Olympiacos 3-1, 8 dicembre 2004

Sconfitti 1-0 a Pireo alla seconda giornata, gli uomini di Rafael Benítez devono vincere con due gol di scarto per superare il Gruppo A a spese della formazione ellenica in virtù degli scontri diretti. Nonostante la rete iniziale di Rivaldo per gli ospiti alla mezz'ora, i padroni di casa non demordono. A quattro minuti dalla fine hanno bisogno di un altro gol dopo quelli realizzati da Florent Sinama-Pongolle e Neil Mellor, entrambi partiti dalla panchina. Steven Gerrard esplode un tiro da 25 metri che batte Antonis Nikopolidis scatenando l'euforia a Anfield.

Craig Bellamy dopo il gol decisivo del Newcastle in casa del Feyenoord PA Images via Getty Images

Feyenoord - Newcastle United 2-3, 13 novembre 2002, prima fase a gironi

Il Newcastle diventa la prima squadra nella storia della UEFA Champions League a superare la fase a gironi dopo avere perso le prime tre partite. In campo dopo avere scontato la squalifica, Craig Bellamy proietta il Newcastle alla seconda fase a gironi. La sconfitta alla terza giornata per 2-0 contro la Juventus complica il cammino delle Gazze che, tuttavia, arrivano a Rotterdam con rinnovata fiducia dopo due vittorie consecutive, ma sempre legati a un passo falso della Dynamo Kiev nell'altra partita del Gruppo E. Nonostante il club ucraino stesse perdendo in casa, il Newcastle era fuori fino al gol nel recupero di Bellamy, autore di una doppietta.

Basel - Liverpool 3-3, 12 novembre 2002, prima fase a gironi

Il Basilea accede alla seconda fase a gironi all'esordio nel torneo a spese dei più blasonati avversari. Il Liverpool arriva alla sfida con l'obbligo di battere la formazione elvetica per conquistare il secondo posto nel Gruppo B, ma dopo mezz'ora si ritrova sotto di tre reti, trafitto da Julio Rossi, Christian Giménez e Thimothée Atouba. Il detentore del Pallone d'Oro Michael Owen prova a guidare la riscossa del Reds nella ripresa con una grande prestazione, ma non è sufficiente.

Vegard Heggem, autore del gol vittoria del Rosenborg Getty Images

AC Milan - Rosenborg BK 1-2, 4 dicembre 1996

Dopo l'esordio vittorioso per 3-2 contro l'IFK Göteborg nel Gruppo D, il Rosenborg chiude in bellezza ottenendo quella che a oggi resta forse la vittoria europea più importante del club. Il Milan aveva perso in casa contro l'FC Porto e in Svezia, ma nessuno dubitava che avrebbe conquistato il punto gli serviva per andare avanti contro una formazione battuta 4-1 a Trondheim e potendo contare su campioni del calibro di Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Roberto Baggio. Harald Brattbakk gela San Siro raccogliendo un pallone calciato verso la porta. Christophe Dugarry ristabilisce la normalità firmando il pareggio. Ma l'ultima parola spetta agli ospiti, a segno con Vegard Heggem al 70', che centrano così la qualificazione ai quarti di finale a spese dei blasonati rivali.