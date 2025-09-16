Champions League Ufficiale Risultati e Fantasy live
Scarica
UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

I primi marcatori della Champions League: Promise David segna il primo gol della fase campionato 2025/26

martedì 16 settembre 2025

L'attaccante canadese dell'Union SG, Promise David, ha segnato il primo gol della fase campionato della UEFA Champions League 2025/26.

L'esultanza di Promise David dopo aver segnato il primo gol della fase campionato 2025/26
L'esultanza di Promise David dopo aver segnato il primo gol della fase campionato 2025/26 AFP via Getty Images

Promise David ha segnato il primo gol della fase campionato di questa edizione di UEFA Champions League. L'attaccante 24enne ha trasformato il rigore dopo appena nove minuti dall'esordio dell'Union SG nella competizione contro il PSV.

David è il primo canadese a segnare il primo gol della prima giornata di Champions League e si aggiunge a un club d'elite composto da campioni come Lionel Messi, Zlatan Ibrahimović, Jari Litmanen e Sergio Agüero. Solo un uomo ha segnato il primo gol nella competizione in due occasioni: Cristiano Ronaldo col Real Madrid e Manchester United.

Record fase a gironi/campionato

Questa stagione è la 34esima dell'era della Champions League, e la seconda con il nuovo format della fase campionato; UEFA.com ha consultato gli archivi per vedere quali sono stati i giocatori ad aver segnato per primi in ogni edizione da quando la competizione è stata ribattezzata nel 1992/93.

Tutti i primi gol della fase a gironi di Champions League

I primi marcatori della fase a gironi/campionato di Champions League

1992/93 Daniel Amokachi, Club Brugge - CSKA Moskva 1-0 (17 minuti)
1993/94 Domingos Paciência, Porto - Werder Bremen 3-2 (7 minuti)
1994/95 Nikolai Pisarev, Dynamo Kyiv - Spartak Moskva 3-2 (12 minuti)
1995/96 Andreas Möller, Borussia Dortmund - Juventus 1-3 (1 minuto)
1996/97 Jari Litmanen, Auxerre - Ajax 0-1 (4 minuti)
1997/98 Stéphane Chapuisat, Galatasaray 0-1 Borussia Dortmund (74 minuti)*
1998/99 Joseba Etxeberria, Athletic Club - Rosenborg 1-1 (6 minuti)
1999/00 Jan-Derek Sørensen, Boavista - Rosenborg 0-3; Robert Pirès Marseille - Sturm Graz 2-0 (9 minuti)
2000/01 Yegor Titov, Spartak Moskva 2-0 Leverkusen (51 minuti)*
2001/02 Marc Hendrikx, Lokomotiv Moskva ﻿1-1 Anderlecht (15 minuti)*
2002/03 Zlatan Ibrahimović, Ajax - Lyon 2-1 (11 minuti)
2003/04 Mikaël Silvestre, Manchester United - Panathinaikos 5-0 (13 minuti)
2004/05 Vicente Rodríguez, Valencia - Anderlecht 2-0 (16 minuti)
2005/06 Florent Sinama Pongolle, Real Betis - Liverpool 1-2 (2 minuti)
2006/07 Andrés Iniesta, Barcelona - Levski Sofia 5-0 (7 minuti)
2007/08 Brandão, Shakhtar Donetsk - Celtic 2-0 (5 minuti)
2008/09 Sergio Agüero, PSV Eindhoven - Atlético de Madrid 0-3 (9 minuti)
2009/10 Cristiano Ronaldo, Zürich - Real Madrid 2-5 (27 minuti)
2010/11 Petri Pasanen** Werder Bremen - Tottenham Hotspur 2-2 (12 minuti)
2011/12 Pato, Barcelona - Milan 2-2 (1 minuto)
2012/13 Isco, Málaga - Zenit 3-0 (3 minuti)
2013/14 David Alaba, Bayern München - CSKA Moskva 3-0; Filip Djuričić, Benfica - Anderlecht 2-0 (4 minuti)
2014/15 Hulk, Benfica 0-2 Zenit (5 minuti)
2015/16 Ángel Di María, Paris 2-0 Malmö (4 minuti)
2016/17 Edinson Cavani, Paris 1-1 Arsenal (1 minuto)
2017/18 Seydou Doumbia, Olympiacos 2-3 Sporting CP (2 minuti)
2018/19 Lionel Messi, Barcelona 4-0 PSV Eindhoven (32 minuti) *
2019/20 Sardar Azmoun, Lyon 1-1 Zenit (41 minuti)**
2020/21 Álvaro Morata, Dynamo Kyiv 0-2 Juventus (46 minuti)*
2021/22 Cristiano Ronaldo, Young Boys 2-1 Manchester United (13 minuti)*
2022/23 Mislav Oršić, Dinamo Zagreb - Chelsea 1-0 (13 minuti)*2023/24 Mohamed Simakan, Young Boys - Leipzig 1-3 (3 minuti)*
2024/25 Kenan Yıldız, Juventus - PSV 3-1 (21 minuti)*
2025/26 Promise David, PSV - Union SG (9 minuti)*

* A partire dalla stagione 2018/19, due partite sono iniziate in anticipo rispetto alle altre nella serata inaugurale
** Autorete

I gol classici delle prime giornate di Champions League

© 1998-2025 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: martedì 16 settembre 2025

Scelti per te

Record e statistiche della fase a gironi/fase campionato
Live 11/12/2024

Record e statistiche della fase a gironi/fase campionato

UEFA.com vi offre alcune interessanti statistiche sulla fase a gironi/fase campionato del torneo.
Le partite indimenticabili della prima giornata
Live 04/09/2024

Le partite indimenticabili della prima giornata

Riviviamo alcune delle gare più belle mai giocate alla prima giornata della massima competizione europea a livello di club.
Cosa serve per passare il turno?
Live 15/09/2014

Cosa serve per passare il turno?

In vista dell’inizio della fase a gironi, UEFA.com parla di numeri e spiega quanti punti sono necessari per passare il turno, senza dimenticare l’importanza delle prime due gare e delle prestazioni fuori casa.
Redistribuzione ricavi UEFA Champions League
Live 15/09/2014

Redistribuzione ricavi UEFA Champions League

La UEFA ha presentato il sistema di redistribuzione dei ricavi per la stagione di UEFA Champions League 2014/15 e Supercoppa UEFA 2014. Entrate commerciali lorde stimate per 1,34 miliardi di euro.
Manuale statistico della UEFA Champions League
Live 14/06/2023

Manuale statistico della UEFA Champions League

Il manuale raccoglie informazioni e dati di ogni genere, dal percorso dell'edizione attuale ai numeri e record di tutti i tempi.
UEFA.com punta i riflettori sulla UEFA Champions League
Live 15/09/2014

UEFA.com punta i riflettori sulla UEFA Champions League

Copertura testuale in diretta, ultime dai ritiri, statistiche, foto e highlights, oltre a fantastici giochi come il fantasy e il predictor: vivi la UEFA Champions League a 360 gradi su UEFA.com.