I primi marcatori della Champions League: Promise David segna il primo gol della fase campionato 2025/26

Promise David ha segnato il primo gol della fase campionato di questa edizione di UEFA Champions League. L'attaccante 24enne ha trasformato il rigore dopo appena nove minuti dall'esordio dell'Union SG nella competizione contro il PSV.

David è il primo canadese a segnare il primo gol della prima giornata di Champions League e si aggiunge a un club d'elite composto da campioni come Lionel Messi, Zlatan Ibrahimović, Jari Litmanen e Sergio Agüero. Solo un uomo ha segnato il primo gol nella competizione in due occasioni: Cristiano Ronaldo col Real Madrid e Manchester United.

Record fase a gironi/campionato

Questa stagione è la 34esima dell'era della Champions League, e la seconda con il nuovo format della fase campionato; UEFA.com ha consultato gli archivi per vedere quali sono stati i giocatori ad aver segnato per primi in ogni edizione da quando la competizione è stata ribattezzata nel 1992/93.

Tutti i primi gol della fase a gironi di Champions League

I primi marcatori della fase a gironi/campionato di Champions League

1992/93 Daniel Amokachi, Club Brugge - CSKA Moskva 1-0 (17 minuti)

1993/94 Domingos Paciência, Porto - Werder Bremen 3-2 (7 minuti)

1994/95 Nikolai Pisarev, Dynamo Kyiv - Spartak Moskva 3-2 (12 minuti)

1995/96 Andreas Möller, Borussia Dortmund - Juventus 1-3 (1 minuto)

1996/97 Jari Litmanen, Auxerre - Ajax 0-1 (4 minuti)

1997/98 Stéphane Chapuisat, Galatasaray 0-1 Borussia Dortmund (74 minuti)*

1998/99 Joseba Etxeberria, Athletic Club - Rosenborg 1-1 (6 minuti)

1999/00 Jan-Derek Sørensen, Boavista - Rosenborg 0-3; Robert Pirès Marseille - Sturm Graz 2-0 (9 minuti)

2000/01 Yegor Titov, Spartak Moskva 2-0 Leverkusen (51 minuti)*

2001/02 Marc Hendrikx, Lokomotiv Moskva ﻿1-1 Anderlecht (15 minuti)*

2002/03 Zlatan Ibrahimović, Ajax - Lyon 2-1 (11 minuti)

2003/04 Mikaël Silvestre, Manchester United - Panathinaikos 5-0 (13 minuti)

2004/05 Vicente Rodríguez, Valencia - Anderlecht 2-0 (16 minuti)

2005/06 Florent Sinama Pongolle, Real Betis - Liverpool 1-2 (2 minuti)

2006/07 Andrés Iniesta, Barcelona - Levski Sofia 5-0 (7 minuti)

2007/08 Brandão, Shakhtar Donetsk - Celtic 2-0 (5 minuti)

2008/09 Sergio Agüero, PSV Eindhoven - Atlético de Madrid 0-3 (9 minuti)

2009/10 Cristiano Ronaldo, Zürich - Real Madrid 2-5 (27 minuti)

2010/11 Petri Pasanen** Werder Bremen - Tottenham Hotspur 2-2 (12 minuti)

2011/12 Pato, Barcelona - Milan 2-2 (1 minuto)

2012/13 Isco, Málaga - Zenit 3-0 (3 minuti)

2013/14 David Alaba, Bayern München - CSKA Moskva 3-0; Filip Djuričić, Benfica - Anderlecht 2-0 (4 minuti)

2014/15 Hulk, Benfica 0-2 Zenit (5 minuti)

2015/16 Ángel Di María, Paris 2-0 Malmö (4 minuti)

2016/17 Edinson Cavani, Paris 1-1 Arsenal (1 minuto)

2017/18 Seydou Doumbia, Olympiacos 2-3 Sporting CP (2 minuti)

2018/19 Lionel Messi, Barcelona 4-0 PSV Eindhoven (32 minuti) *

2019/20 Sardar Azmoun, Lyon 1-1 Zenit (41 minuti)**

2020/21 Álvaro Morata, Dynamo Kyiv 0-2 Juventus (46 minuti)*

2021/22 Cristiano Ronaldo, Young Boys 2-1 Manchester United (13 minuti)*

2022/23 Mislav Oršić, Dinamo Zagreb - Chelsea 1-0 (13 minuti)*2023/24 Mohamed Simakan, Young Boys - Leipzig 1-3 (3 minuti)*

2024/25 Kenan Yıldız, Juventus - PSV 3-1 (21 minuti)*

2025/26 Promise David, PSV - Union SG (9 minuti)*

* A partire dalla stagione 2018/19, due partite sono iniziate in anticipo rispetto alle altre nella serata inaugurale

** Autorete