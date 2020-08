Lipsia - Paris: dove vederla, probabili formazioni e ultime notizie

Il Lipsia affronta il Paris alle 21:00 CET di martedì 18 agosto a Lisbona nella prima semifinale della UEFA Champions League 2019/20.



Dove guardare la partita in TV

Scopri dove guardare la partita di UEFA Champions League in TV.

Come sono arrivate sin qui?

Capolista del Gruppo G con una sola sconfitta subita, il Lipsia ha eliminato i vicecampioni del 2019 del Tottenham agli ottavi prima di superare l'Atlético de Madrid per 2-1 ai quarti di finale.

Imbattuto e dall'attacco inarrestabile nella fase a gironi, il Paris ha perso 2-1 col Dortmund nell'andata degli ottavi ma vinto 2-0 a Parigi. I francesi sembravano a un passo dall'eliminazione ai quarti contro l'Atalanta ma le due reti sul finale hanno qualificato il club francese in semifinale.

Probabili formazioni

Lipsia: Gulácsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Laimer, Kampl, Sabitzer, Angeliño; Olmo, Poulsen, Nkunku

In dubbio: nessuno

Indisponibili: Hwang (non idoneo), Henrichs (non idoneo)

Paris: Rico; Kehrer, Thiago Silva, Marquinhos, Bernat; Di María, Paredes, Gueye, Neymar; Mbappé, Icardi

Indisponibili: Kurzawa (coscia)

In dubbio: Verratti (poolpaccio), Navas (coscia)

L'opinione dei reporters

James Thorogood, reporter Leipzig: la semifinale del Lipsia ha permesso di sviluppare tutta una serie di sottotrame inaspettate: dalla riunione di Nagelsmann col suo mentore Tuchel, alla sfida di Nkunku contro il club lasciato in estate. La grande domanda adesso è se Lipsia riuscirà a fare nella sua seconda campagna di Champions League quello che il Paris non è riuscito a fare in 12 tentativi, cioè raggiungere la finale. Solo nei sogni più sfrenati dei tifosi più accaniti sarebbe stato possibile per il Lipsia all'inizio della stagione.

Chris Burke, reporter Paris: il tanto atteso primo titolo in Coppa dei Campioni è così vicino che il PSG può praticamente sentirne l'odore. Dopo la vittoria in rimonta contro l'Atalanta, tutti hanno sottolineato ed elogiato carattere e spirito di squadra della formazione di Thomas Tuchel che ha mostrato una mentalità da moschettiere pronto a sacrificarsi col motto 'tutti per uno'. I campioni di Francia sentono che questa volta il destino è dalla loro parte dato che anche in semifinale affronteranno una squadra rivelazione non abituata a questi palcoscenici. Col rientro di Ángel Di María dalla squalifica e con Kylian Mbappé pronto a partire titolare, il tanto decantato motto del Paris di 'sognare in grande' è più appropriato che mai.

Ultimi risultati

Lipsia

Forma: VVSPV (tutte le competizioni, la più recente per prima)

Situazione a livello nazionale: arrivato terzo in Bundesliga

Paris

Forma: VPVVV

Situazione a livello nazionale: campioni di Ligue 1, campioni di Coppa di Francia, Campioni di Coppa di Lega

Le parole degli allenatori

Julian Nagelsmann, allenatore Lipsia: "Le partite contro Thomas [Tuchel] sono sempre molto interessanti perché lui ha un'ottima visione di come si gioca a calcio. Spero di riuscire a trovare le soluzioni giuste e che i miei ragazzi si comportino come hanno fatto contro l'Atlético". Ho giocato spesso come allenatore contro di lui [in Bundesliga] ma raramente ho vinto. Speriamo che ora le cose cambino. Mi accontenterei anche di una brutta partita se vincessimo".

Dai quarti di finale, tutte le partite si giocano in gara unica in due stadi di Lisbona (Portogallo). Questa partita si giocherà all'Estádio do Sport Lisboa e Benfica.

Le squadre potranno effettuare cinque sostituzioni, ma al massimo in tre momenti diversi della partita. Tra questi non sono inclusi i cambi durante l'intervallo, tra la fine dei tempi regolamentari e supplementari e nell'intervallo dei supplementari. Ai tempi supplementari è concessa un'ulteriore sostituzione.

Inoltre, sarà possibile scegliere tra più giocatori: per ogni partita sarà consentito utilizzarne 23 in totale anziché 18, come accadeva in precedenza solo per la finale.