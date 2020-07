Lipsia - Atlético: storia della partita

La prima avventura del Lipsia nella fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League prosegue con la sfida ai quarti contro l'Atlético Madrid all'Estádio José Alvalade di Lisbona.

• Si tratta del primo confronto assoluto tra le due squadre. Mentre il Lipsia disputa una gara europea a eliminazione diretta per la nona volta, l'Atlético è ai quarti di UEFA Champions League per la sesta ed è arrivato due volte in finale.

Statistiche

Lipsia

• Il Lipsia è alla prima sfida contro l'Atlético nonché alla prima contro una squadra spagnola.

• La squadra tedesca va a Lisbona per la seconda volta nell'edizione 2019/20 dopo aver battuto il Benfica per 2-1 alla prima giornata.

• Il Lipsia è arrivato primo nel Gruppo G con tre lunghezze di vantaggio, totalizzando sette dei suoi 11 punti in trasferta grazie alla vittoria contro il Benfica, al 2-0 sul campo dello Zenit e al 2-2 contro il Lione alla sesta giornata. In casa ha risposto a una sconfitta per 2-0 contro il Lione battendo lo Zenit per 2-1 e pareggiando 2-2 contro il Benfica alla quinta giornata, risultato che ha suggellato la qualificazione.

• Agli ottavi, la squadra di Julian Nagelsmann ha eliminato il Tottenham con un 4-0 complessivo (1-0 t, 3-0 c) nella sua prima sfida a eliminazione diretta di UEFA Champions League.

• Oltre alla partita vinta sul campo del Benfica in questa stagione, la formazione tedesca ne ha giocata solo un'altra in Portogallo, perdendo 3-1 in casa del Porto nella fase a gironi di UEFA Champions League 2017/18: era appena la sua seconda trasferta in Europa.

• Il Lipsia ha vinto sette partite di UEFA Champions League su 14 (P3 S4).

• Il bilancio esterno del Lipsia in questa edizione è V3 P1; in precedenza aveva vinto solo tre volte su 12 in trasferta (P4 S5).

• Terzo classificato in Bundesliga nel 2018/19 e finalista in Coppa di Germania, il Lipsia è alla sua terza avventura europea e appena alla 33ª partita. Nel 2017/18 è diventato la prima squadra a esordire nella fase a gironi di UEFA Champions League, totalizzando sette punti e arrivando terzo in un gruppo che comprendeva Beşiktaş, Porto e Monaco. Quindi, ha raggiunto i quarti di UEFA Europa League ed è uscito contro il Marsiglia.

• Il bilancio del Lipsia nelle sfide a eliminazione diretta è di sei passaggi del turno e un'eliminazione, subita contro il Marsiglia nel 2017/18 (1-0 c, 2-5 t). Quest'ultimo è l'unico suo altro precedente ai quarti di una competizione europea.

• Il Lipsia non è mai arrivato ai rigori in Europa.

Atlético

• L'Atlético è arrivato secondo nella fase a gironi con 10 punti, sei in meno della Juventus. Dopo aver recuperato due gol ai bianconeri alla prima giornata, ha vinto 2-0 sul campo del Lokomotiv Moskva e 1-0 in casa contro il Bayer Leverkusen, quindi ha perso 2-1 in Germania e 1-0 a Torino. Il 2-0 sul Lokomotiv alla sesta giornata ha suggellato la qualificazione.

• Agli ottavi, l'undici di Diego Simeone ha eliminato il Liverpool con un 1-0 casalingo e un successo esterno per 3-2 ai supplementari.

• Secondo classificato in Spagna nel 2018/19, l'Atlético partecipa alla UEFA Champions League per la decima volta e per l'ottava alla fase a eliminazione diretta.

• L'Atleti è arrivato secondo nel girone anche nel 2018/19 ed è uscito agli ottavi contro la Juventus dopo una clamorosa rimonta (2-0 c, 0-3 t).

• Il successo sul campo del Liverpool è stato appena il secondo dell'Atlético nelle ultime 12 trasferte della fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League (P3 S7).

• L'Atlético ha perso solo cinque delle ultime 17 trasferte europee, totalizzando sette vittorie. Tuttavia, quattro sconfitte sono arrivate nelle ultime sette partite (V2 P1).

• Nonostante le sconfitte alla quarta e alla quinta giornata di questa edizione, l'Atlético ha perso solo cinque delle ultime 30 partite europee (V19 P6).

• Il bilancio dell'Atlético contro le squadre tedesche è V21 P7 S16, anche se la sconfitta di questa edizione sul campo del Leverkusen è stata la quinta nelle ultime sei trasferte in Germania.

• I colchoneros hanno vinto le ultime otto sfide a eliminazione diretta contro le squadre tedesche, la più recente delle quali contro il Leverkusen agli ottavi di UEFA Champions League 2016/17 (4-2 t, 0-0 c). L'ultima eliminazione è stata quella contro la Dynamo Dresden al primo turno di Coppa UEFA 1979/80 (1-2 c, 0-3 t).

• L'Atlético è ai quarti di Coppa dei Campioni per la decima volta, la quinta in sette stagioni. Il suo bilancio a questo turno è di sei successi e tre eliminazioni. È approdato in semifinale tre volte negli ultimi quattro tentativi, il più recente dei quali contro il Leicester City nel 2016/17 (1-0 c, 1-1 t).

• L'ultima trasferta della squadra spagnola all'Estádio José Alvalade risale ai quarti di UEFA Europa League 2017/18, con una sconfitta per 1-0 contro lo Sporting CP dopo una vittoria casalinga per 2-0. Era la sua seconda partita al José Alvalade dopo il 2-2 contro lo Sporting al ritorno degli ottavi di UEFA Europa League 2009/10: l'Atlético ha vinto grazie ai gol in trasferta dopo uno 0-0 e ha vinto il torneo anche in questa occasione.

• Con la sconfitta del 2018 contro lo Sporting, l'Atlético ha un bilancio di V3 P2 S5 in Portogallo. Le tre vittorie sono arrivate nelle ultime cinque trasferte: tra queste c'è il 2-1 sul Benfica alla sesta giornata di UEFA Champions League 2015/16 con primo gol di Saúl Ñíguez.

• All'Estádio do Sport Lisboa e Benfica, l'Atlético ha perso la finale di UEFA Champions League 2014 contro il Real Madrid per 4-1 ai supplementari. Il suo bilancio complessivo nella capitale lusitana è V1 P1 S2.

• I rojiblancos hanno raggiunto due finali di UEFA Champions League e tre di UEFA Europa League nelle ultime dieci stagioni.

• Il bilancio dell'Atlético ai rigori nelle competizioni UEFA è V2 S4:

6-7 contro Derby, secondo turno di Coppa UEFA 1974/75

1-3 contro Fiorentina, primo turno di Coppa UEFA 1989/90

1-3 contro Villarreal, finale di Coppa UEFA Intertoto 2004

3-2 contro Bayer Leverkusen, ottavi di UEFA Champions League 2014/15

8-7 2014/15 PSV Eindhoven, ottavi di UEFA Champions League 2015/16

3-5 2015/16 Real Madrid, finale di UEFA Champions League 2015/16

Collegamenti e curiosità

• Hanno giocato in Spagna:

Angeliño (Girona 2017, Mallorca 2017)

Dani Olmo (giovanili Espanyol 2006/07, giovanili Barcellona 2007–14)

• Hanno giocato insieme:

Ethan Ampadu e Álvaro Morata (Chelsea, 2017–19)

• Compagni in nazionale:

Dani Olmo e Vitolo, Álvaro Morata, Diego Costa, Mario Hermoso, Saúl Ñíguez, Koke (Spagna)

• Kevin Kampl e Jan Oblak sono stati compagni nella Slovenia dal 2012 al 2018.

• Con la maglia del Porto, Héctor Herrera è andato a segno nel 3-1 casalingo contro il Lipsia nella fase a gironi di UEFA Champions League 2017/18. Marcel Sabitzer ha servito un assist per la squadra tedesca, che aveva vinto in casa per 3-2 centrando il primo successo nella competizione (in gol anche Willi Orban ed Emil Forsberg). Anche Felipe ha giocato entrambe le gare con il Porto.

• Con la maglia del Paris Saint-Germain, Christopher Nkunku ha segnato un gol nell'amichevole vinta 3-2 contro l'Atlético nel 2018.