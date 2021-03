Juventus - Porto: precedenti e statistiche

La Juventus ospita il Porto a Torino e deve ribaltare una sconfitta all'andata degli ottavi per il secondo anno consecutivo.

• I gol di Mehdi Taremi e Moussa Marega all'inizio del primo e del secondo tempo hanno regalato due gol di vantaggio al Porto. A 8' dal termine, però, Federico Chiesa ha accorciato e ha ridato qualche speranza alla Juventus, che è uscita agli ottavi della scorsa edizione dopo aver perso fuori casa all'andata.

• La Juve, agli ottavi per la settima stagione consecutiva, non aveva mai perso contro la squadra portoghese (V4 P1) ed era arrivata ai sedicesimi grazie al primo posto nel Gruppo G, con una straordinaria vittoria in casa del Barcellona alla sesta giornata.

• Il Porto è arrivato secondo dietro il Manchester City nel Gruppo C, con appena sei gol subiti e quattro vittorie su sei, e ha superato la fase a gironi per il quarto anno consecutivo.

Highlights: Porto - Juventus 2-1

Precedenti

• La Juventus ha battuto il Porto per 2-0 fuori casa e 1-0 in casa agli ottavi di UEFA Champions League 2016/17. Dopo la vittoria all'Estádio do Dragão con gol di Marko Pjaca e Dani Alves, Paulo Dybala ha deciso la gara di ritorno allo Juventus Stadium al 42'.

• La Juve ha strappato quattro punti al Porto nella prima fase a gironi di UEFA Champions League 2001/02, pareggiando 0-0 in Portogallo e vincendo 3-1 a Torino. Dopo aver subito la rete di Clayton in avvio, i bianconeri si sono portati in vantaggio con Alessandro Del Piero e Paolo Montero, suggellando la vittoria nel finale con David Trezeguet.

• I bianconeri hanno battuto il Porto per 2-1 anche in finale di Coppa delle Coppe 1984 a Basilea. Dopo la rete di Beniamino Vignola a inizio gara, il Porto ha pareggiato con António Morais, ma Zbigniew Boniek ha firmato il gol decisivo per l'undici di Giovanni Trapattoni poco prima dell'intervallo.

Statistiche

Guarda grandi gol della Juventus

• L'undici di Andrea Pirlo ha collezionato il primo posto nel Gruppo G con 15 punti, chiudendo con un 3-0 a Barcellona (dopo aver perso 2-0 a Torino alla seconda giornata) e precedendo i blaugrana per maggior numero di gol negli scontri diretti. La Juve ha anche vinto contro Dynamo Kyiv (2-0 t, 3-0 c) e Ferencváros (4-1 t, 2-1 c).

• Cristiano Ronaldo, in gol contro il Ferencváros alla quarta giornata, va a segno da 16 edizioni consecutive di UEFA Champions League e ha eguagliato Lionel Messi e Karim Benzema.

• Campione d'Italia per la nona stagione consecutiva nel 2019/20 (record) e per la 36ª in totale, la Juve partecipa alla UEFA Champions League per la 21ª volta e ha raggiunto gli ottavi in 18 occasioni: l'edizione 2020/21 è stata la settima consecutiva.

• Con Maurizio Sarri, i bianconeri sono arrivati primi nel girone davanti all'Atlético de Madrid, ma sono stati eliminati agli ottavi dal Lione per i gol in trasferta (0-1 t, 2-1 c).

• La Juve è arrivata prima nel girone di UEFA Champions League 14 volte, di cui tre nelle ultime tre edizioni.

• Campione d'Europa nel 1985 e nel 1996, la Juventus ha giocato nove finali di Coppa dei Campioni e ne ha perse sette (record), di cui le ultime cinque.

• La Juventus ha perso solo cinque partite su 45 allo Juventus Stadium (V28 P12), ma quattro sconfitte sono arrivate nelle ultime 13.

• La Juventus è agli ottavi di UEFA Champions League per la 12ª volta (V7 S4); uscendo contro il Lione la stagione scorsa, ha interrotto una striscia di tre passaggi del turno consecutivi.

• Il bilancio della Juventus in casa contro le squadre portoghesi è V5 P1 S1. La sfida più recente si è conclusa con un 2-1 sullo Sporting CP nella fase a gironi di UEFA Champions League 2017/18. L'unica sconfitta interna contro una portoghese risale alla prima sfida, 0-1 contro il Benfica nella semifinale di ritorno di Coppa dei Campioni 1967/68 (3-0 complessivo). Altrettanto dannoso è stato lo 0-0 contro il Benfica nella semifinale di ritorno di UEFA Europa League 2013/14, che le ha impedito di qualificarsi per la finale davanti al suo pubblico.

• Prima della gara di andata dei sedicesimi, le quattro sconfitte della Juve contro una portoghese erano arrivate contro il Benfica.

• Il bilancio della Juve contro le squadre portoghesi nella fase a eliminazione diretta è di tre passaggi del turno e due eliminazioni.

• La Juve ha passato il turno 15 volte su 34 dopo aver perso fuori casa all'andata. Ha perso 2-1 in trasferta sei volte: quattro volte si è qualificata, ma nelle ultime due occasioni è uscita contro il Liverpool (quarti di finale di UEFA Champions League 2004/05, 0-0 c) e il Benfica (semifinali di UEFA Europa League 2013/14, 0-0).

• Il bilancio della Juventus ai rigori nelle competizioni UEFA è V3 S3:

3-0 contro Ajax, quarti di Coppa dei Campioni 1977/78

1-4 contro Widzew Łódź, secondo turno di Coppa UEFA 1980/81

4-2 contro Argentinos Juniors, Coppa Intercontinentale 1985

1-3 contro Real Madrid, secondo turno di Coppa dei Campioni 1986/87

4-2 contro Ajax, finale di UEFA Champions League 1995/96

2-3 contro AC Milan, finale di UEFA Champions League 2002/03

Cinque grandi gol del Porto in Champions League

Porto

• Il Porto non perde in UEFA Champions League dalla sconfitta per 3-1 contro il Manchester City alla prima giornata. Dopo le vittorie casalinghe contro Olympiacos (2-0) e Marseille (3-0) e per 2-0 in Francia, ha pareggiato 0-0 in casa del City e si è assicurato il secondo posto nel Gruppo C, quindi ha vinto 2-0 in casa dell'Olympiacos alla sesta giornata.

• La squadra portoghese non subiva gol nella competizione da 549 minuti prima della rete di Chiesa all'andata.

• Il Porto partecipa alla UEFA Champions League per la 24ª volta ed è preceduto solo da Real Madrid e Barcelona (25). Ha raggiunto gli ottavi per la quarta volta nelle ultime quattro partecipazioni alla fase a gironi.

• La UEFA Champions League 2019/20 del Porto è durata appena due partite e si è conclusa con la sconfitta contro il Krasnodar per i gol in trasferta al terzo turno preliminare (1-0 t, 2-3 c). In UEFA Europa League, la squadra è arrivata prima nel girone davanti a Rangers, Young Boys e Feyenoord ma è uscita ai sedicesimi contro il Bayer Leverkusen 32 (1-2 t, 1-3 c).

• Il Porto ha perso quattro delle ultime 11 partite del tabellone principale di UEFA Champions League (V6 P1).

• Il 2-0 a Marsiglia alla quarta giornata ha interrotto una striscia di tre sconfitte esterne del Porto nel tabellone principale di UEFA Champions League. La squadra era rimasta imbattuta nelle cinque trasferte precedenti (V2 P3), mentre ora è reduce da due vittorie esterne consecutive.

• Nel 2019/20, la squadra di Sérgio Conceição ha vinto i due trofei nazionali per l'ottava volta, conquistando il 29º titolo in campionato e la 17ª Coppa del Portogallo.

• Il bilancio del Porto agli ottavi è di quattro passaggi del turno e sette eliminazioni. Nelle ultime sei occasioni è uscito vincitore solo due volte, ma ha avuto la meglio nella più recente contro Roma nel 2018/19 (1-2 t, 3-1 c dts).

• Contando la sconfitta a Roma di due stagioni fa, il Porto non ha mai vinto fuori casa agli ottavi di UEFA Champions League, dove ha un bilancio esterno di P4 S7.

• Il 3-0 in casa della Roma nello spareggio di ritorno di UEFA Champions League 2016/17 è stato l'unico successo del Porto nelle ultime otto trasferte in Italia (P2 S5), nonché il primo dopo il 3-2 contro l'AC Milan nella fase a gironi 1996/97.

• Il Porto ha passato il turno 34 volte su 42 dopo aver vinto in casa all'andata ma è uscito nell'ultima occasione, contro il Bayern München ai quarti di UEFA Champions League 2014/15 (3-1 c, 1-6 t). Quando ha vinto in casa all'andata per 2-1 ha collezionato due passaggi del turno e due eliminazioni. Le ultime due occasioni risalgono a questo turno della UEFA Champions League contro squadre inglesi: vittoria contro il Manchester United nel 2003/04 (1-1 t) e sconfitta contro l'Arsenal nel 2009/10 (0-5 t).

• Il bilancio del Porto ai rigori nelle competizioni UEFA è V1 S2:

3-5 contro Sampdoria, quarti di Coppa delle Coppe UEFA 1994/95

8-7 contro Once Caldas, Coppa Intercontinentale 2004

1-4 contro Schalke, ottavi di UEFA Champions League 2007/08

La delusione di Danilo

Curiosità e incroci

• Alex Sandro (2011–15) e Danilo (2012–15) hanno giocato nel Porto. Alex Sandro ha segnato tre gol in 135 presenze fra tutte le competizioni, vincendo due campionati; anche Danilo ha vinto due campionati con i Dragoes, totalizzando 138 presenze e 12 gol.

• Ronaldo ha segnato 102 gol in 170 presenze con il Portogallo. Nel 2002/03, unica stagione in patria da professionista, ha perso 1-0 in casa e 2-0 in trasferta con lo Sporting CP contro il Porto.

• Ronaldo è stato di proprietà dello Sporting dal 1997 al 2003, quando è stato acquistato dal Manchester United. Con la prima squadra dello Sporting ha totalizzato cinque gol in 31 presenze fra tutte le competizioni.

• Con lo United, Ronaldo è uscito contro il Porto agli ottavi di UEFA Champions League 2003/04 (1-2 t, 1-1 c). Al ritorno dei quarti del 2008/09, ha segnato il gol all'Estádio do Dragão che ha permesso ai Red Devils di superare il turno con un 3-2 complessivo.

• Ha giocato in Portogallo anche:

Merih Demiral (Alcanenense 2016/17, Sporting CP B 2017/18)

• Hanno giocato in Italia:

Felipe Anderson (Lazio 2013–18)

Iván Marcano (Roma 2018/19)

• Quando giocava nella Lazio, Anderson ha perso 11 partite su 11 contro la Juventus, tra cui le finali di Coppa Italia 2014/15 (1-2 dts) e 2016/17 (0-2).

• Jesús Corona ha segnato a Wojciech Szczęsny nel 3-0 tra Porto e Roma al ritorno degli spareggi di UEFA Champions League 2016/17.

• Sérgio Conceição, tecnico del Porto, ha festeggiato l'esordio nella Lazio segnando il gol della vittoria allo scadere contro la Juventus in Supercoppa italiana 1998. È stato a Roma fino al 2000, anno in cui ha vinto campionato e Coppa Italia, quindi si è trasferito al Parma (2000/01) e all'Inter (2001–03). Il suo bilancio in campionato contro la Juve è stato V2 P3 S2.

• Nella Lazio, Conceição ha avuto come compagno Pavel Nedvěd, attuale vicepresidente della Juventus.

• Da giocatore del Milan, Pirlo ha vinto 1-0 contro il Porto in Supercoppa UEFA 2003.

• Conceição e Pirlo si sono affrontati sette volte da giocatori, con tre vittorie per il portoghese e una per l'italiano. Uno dei tre pareggi è stato l'1-1 contro l'Inter nella semifinale di ritorno di UEFA Champions League 2002/03, risultato che ha portato il Milan in finale (poi vinta ai rigori contro la Juventus).

• Con il Portogallo, Pepe ha battuto due volte la Svezia di Dejan Kulusevski (2-0 in trasferta a settembre, 3-0 in casa a ottobre) in UEFA Nations League 2020/21.

• L'Uruguay di Rodrigo Bentancur ha battuto il Portogallo agli ottavi di Coppa del Mondo FIFA 2018 (2-1) nonostante un gol di Pepe.

• Hanno giocato insieme:

Pepe e Cristiano Ronaldo (Real Madrid 2009–17)

Pepe e Álvaro Morata (Real Madrid 2010–14, 2016/17)

Pepe e Danilo (Real Madrid 2015–17)

Felipe Anderson e Alex Sandro, Danilo (Santos 2010–11)

• Con il Real Madrid, Ronaldo e Pepe sono usciti in semifinale di UEFA Champions League 2014/15 contro la Juventus, che si è imposta con un 3-2 complessivo grazie alle reti di Morata in entrambe le gare.

• Compagni di nazionale:

Pepe, Sérgio Oliveira e Cristiano Ronaldo (Portogallo)

Luis Díaz, Mateus Uribe e Juan Cuadrado (Colombia)

Agustín Marchesín e Paulo Dybala (Argentina)

Felipe Anderson e Alex Sandro, Danilo, Arthur (Brasile)

• Danilo e Sérgio Oliveira si sono affrontati in finale di Coppa del Mondo FIFA Under 20, vinta dal Brasile contro il Portogallo per 3-2 a Bogotà (Colombia).