Galizia - Belgrado 3-1: ai padroni la Coppa delle Regioni UEFA

La Galizia, squadra ospitante della Coppa delle Regioni UEFA, delizia oltre 4000 spettatori a Villagarcia de Arousa battendo Belgrado e diventando la terza vincitrice spagnola del torneo dilettantistico più importante d'Europa.

I momenti chiave 9' Félix Rial porta la Galizia in vantaggio

40' Krstović espulso in occasione del rigore

41' Álex Rey trasforma

57' Kolarević accorcia le distanze

71' Adri Otero colpisce un palo

74' Iñaki Martínez firma il 3-1

85' Óscar Lorenzo colpisce un altro legno

La partita in breve: la Galizia infiamma il pubblico di casa

La Galizia schiera Antonio González al centro della difesa al posto dell'infortunato Pablo Carabán e domina fin dall'inizio. Belgrado cambia tre giocatori rispetto al 2-1 contro Lisbona e deve rinunciare allo squalificato Mladen Miljković.

Dopo un gol sfiorato, la Galizia va in vantaggio al 9'. Iñaki Martínez crossa alto in area, Félix Rial anticipa Aleksandr Bojović, aggira il portiere e conclude in rete. Belgrado cerca di rispondere con una volata solitaria di Miljan Tošković, ma il suo tiro dalla distanza viene deviato sopra la traversa da Ramon Rodríguez.

Alla fine del primo tempo arriva il 2-0 ad opera di Rey; il suo tiro dal limite viene deviato di mano in area di mano da Željko Krstović, che viene espulso per doppia ammonizione, e il No7 dei padroni di casa trasforma con freddezza.

Álex Rey esulta dopo il 2-0 UEFA via Sportsfile

Poco prima del quarto d'ora della ripresa, Kolarević accorcia con un tiro che non dà scampo a Ramon Rodríguez e si insacca dietro il palo. La Galizia, però, fa valere l'uomo in più e chiude la gara con la rete di Iñaki Martínez su cross del subentrato Óscar Lorenzo.

Galizia - Belgrado: la finale minuto per minuto

Formazioni

Galizia: Ramon Rodríguez; Jesús Varela, Antonio González (Martín Sánchez 85'), Iago Martínez, Cotilla; Fabio González (Alex Ubeira 66'), Antón Iglesias 'Kopa'; Iñaki Martínez, Félix Rial (Antañon 85'), Álex Rey (Óscar Lorenzo 58'); Joni Magsiano (Adri Otero 57')

Belgrado: Bojović (Novaković 79'); Vukić, Krstović, Rašković (Maksimović 79'), Marinković; Tošković (D. Gavrilović 46'), Pavlović; M. Gavrilović, Vuković (Filipović 42'), Kolarević; Šarić (Ognjanović 64')

Belgradeo accorcia invano UEFA via Sportsfile

Terzo posto: Bavaria e Zlín

Baviera (Germania) e Zlín (Cechia) si sono classificate terze a pari merito grazie al secondo posto nel girone.

Gruppo A In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti Galicia Ora in gioco 3 3 0 0 5 1 4 9 Bavaria Ora in gioco 3 2 0 1 7 1 6 6 Zenica-Doboj Ora in gioco 3 0 1 2 2 8 -6 1 IRE Rep. of Ireland Ora in gioco 3 0 1 2 1 5 -4 1

Gruppo B In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti Belgrade Ora in gioco 3 2 1 0 4 2 2 7 Zlín Ora in gioco 3 1 2 0 2 1 1 5 Lisboa Ora in gioco 3 1 0 2 2 3 -1 3 DOL Dolnośląski Region Ora in gioco 3 0 1 2 0 2 -2 1